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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9245924692479248
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:02

  Hotab написав:detroytred

Лише калькулятор.


Не тільки. Ще є блєф, як в покері.
Модна декларувати готовність давати 500 ярдів. Можна навіть для переконливості почати давати.
На якомусь етапі агресор може сказати собі «та досить..».
Сценаріїв більше , ніж суто математичних «вистачить ресурсів / не вистачить ресурсів».

Імхо.
Я впевнений на 99,99999% не проходить блеф на отому рівні по таким питанням.
Питанням, реалізація яких вимагає величезного спектру дій та рішень в кожній державі, яка прийме участь.

Сума!
Сума навіть не 60 млрд. ... і які по ній були рухи в Штатах на всіх рівнях можновладців.
А 500 млрд.!!!
І задіяння купи країн.

Блефувати тощо можна по образно миттєвим питанням.

І головне --- якщо буде прийнято таке рішення, то хто зупинятися буде???
Будуть валити рфію до кінця.
До повного кінця.
Щоб вона повністю сплатила витрати і ще дала навар.
Без цього ніхто не полізе в цю гру.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:10

  Ukrainian написав:Уже є
Україна отримала від союзників США у всьому світі, зокрема Європи, Азії та країн НАТО, допомогу в розмірі понад $178 млрд. Про йдеться у звіті ISW.
https://glavcom.ua/country/politics/ana ... 85046.html

Дотепер США надали Україні допомоги на загальну суму близько 113 мільярдів доларів.
Плюс 60 млрд

178 і 500.
(Це навіть не беручи до уваги, що може ці 500 ще потрібні до отих 178?)

І головне -- що чим далі, тим складніше знаходити вільні кошти...
Накшалт, як ото в нас з добровольцями.
Подивіться, як Німеччина в себе дебатує за кожний мільярд... Німеччина.
І злі язики балаболять про кошти для України на наступний рік в планах деяких країн...
Як НАТО Столтенберг намагався вирішити питання по грошах. Спочатку всі дала, а потім ...

Але однозначно партнери можуть знайти ці гроші...
Але мабуть всі будуть очікувати виборів в США. І рішення перш за все США.

Бо це план і ціна саме перемоги над рфією.
А яка ціна плану непрограшу України (таку демократи! мають мету. Так Джозеф постійно наголошував) - ?
Це поки ніхто не озвучував.
Може дешевше...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:14

  detroytred написав:
  Ukrainian написав:Уже є
Україна отримала від союзників США у всьому світі, зокрема Європи, Азії та країн НАТО, допомогу в розмірі понад $178 млрд. Про йдеться у звіті ISW.
https://glavcom.ua/country/politics/ana ... 85046.html

Дотепер США надали Україні допомоги на загальну суму близько 113 мільярдів доларів.
Плюс 60 млрд

178 і 500.
(Це навіть не беручи до уваги, що може ці 500 ще потрібні до отих 178?)

І головне -- що чим далі, тим складніше знаходити вільні кошти...
Накшалт, як ото в нас з добровольцями.
Подивіться, як Німеччина в себе дебатує за кожний мільярд... Німеччина.
І злі язики балаболять про кошти для України на наступний рік в планах деяких країн...
Як НАТО Столтенберг намагався вирішити питання по грошах. Спочатку всі дала, а потім ...

Але однозначно партнери можуть знайти ці гроші...
Але мабуть всі будуть очікувати виборів в США. І рішення перш за все США.

178 + 113 + 60 і 500
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:21

  Ukrainian написав:178 + 113 + 60 і 500

Да, вибачаюсь, не подився одразу.

Так і є 351 млрд. вже.
Але тоді тим паче. Бо слідує, що треба ще 500 млрд. для перемоги над рфією.

Бо очевидно, що ще 500-351=149 млрд. допомоги ну ніяк принципово не змінять поточну ситуацію.
Тобто треба ще півтрильони допомоги.

І проблема мабуть не стільки в сумі на загал, а у тому, що кожен схоче, щоб більше сплатив хтось інший. В торговлі-сперечаннях, які виникнуть.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 21:28

  Schmit написав:Напевно приходить розуміння, що чим далі, тим наша переговорна позиція лиш погіршується і перспектив на покращення з такою допомогою партньорів не видно. Ситуація з F16 (здогадайтесь, хто це зробив) поставила жирну крапку на всьому нашому оптимізмі.

Не писіміздіть і не плутайте свою особисту "шерсть с общєствєнной" (с). Якщо вам особисто лячно і ви марите про капітуляцію, то не треба це подавати як суспільну думку.
Наші відступають лише на Донецькому напрямку, всі інші - стоять.
До речі, кацапи пишуть, що Ф16 у нас вже є і що вони злітають із румунських аеродромів. Хз, кацапам може видніше :wink:
fler
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