Не тільки. Ще є блєф, як в покері. Модна декларувати готовність давати 500 ярдів. Можна навіть для переконливості почати давати. На якомусь етапі агресор може сказати собі «та досить..». Сценаріїв більше , ніж суто математичних «вистачить ресурсів / не вистачить ресурсів».
Імхо. Я впевнений на 99,99999% не проходить блеф на отому рівні по таким питанням. Питанням, реалізація яких вимагає величезного спектру дій та рішень в кожній державі, яка прийме участь.
Сума! Сума навіть не 60 млрд. ... і які по ній були рухи в Штатах на всіх рівнях можновладців. А 500 млрд.!!! І задіяння купи країн.
Блефувати тощо можна по образно миттєвим питанням.
І головне --- якщо буде прийнято таке рішення, то хто зупинятися буде??? Будуть валити рфію до кінця. До повного кінця. Щоб вона повністю сплатила витрати і ще дала навар. Без цього ніхто не полізе в цю гру.
Дотепер США надали Україні допомоги на загальну суму близько 113 мільярдів доларів. Плюс 60 млрд
178 і 500. (Це навіть не беручи до уваги, що може ці 500 ще потрібні до отих 178?)
І головне -- що чим далі, тим складніше знаходити вільні кошти... Накшалт, як ото в нас з добровольцями. Подивіться, як Німеччина в себе дебатує за кожний мільярд... Німеччина. І злі язики балаболять про кошти для України на наступний рік в планах деяких країн... Як НАТО Столтенберг намагався вирішити питання по грошах. Спочатку всі дала, а потім ...
Але однозначно партнери можуть знайти ці гроші... Але мабуть всі будуть очікувати виборів в США. І рішення перш за все США.
Бо це план і ціна саме перемоги над рфією. А яка ціна плану непрограшу України (таку демократи! мають мету. Так Джозеф постійно наголошував) - ? Це поки ніхто не озвучував. Може дешевше...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Дотепер США надали Україні допомоги на загальну суму близько 113 мільярдів доларів. Плюс 60 млрд
178 і 500. (Це навіть не беручи до уваги, що може ці 500 ще потрібні до отих 178?)
І головне -- що чим далі, тим складніше знаходити вільні кошти... Накшалт, як ото в нас з добровольцями. Подивіться, як Німеччина в себе дебатує за кожний мільярд... Німеччина. І злі язики балаболять про кошти для України на наступний рік в планах деяких країн... Як НАТО Столтенберг намагався вирішити питання по грошах. Спочатку всі дала, а потім ...
Але однозначно партнери можуть знайти ці гроші... Але мабуть всі будуть очікувати виборів в США. І рішення перш за все США.
Schmit написав:Напевно приходить розуміння, що чим далі, тим наша переговорна позиція лиш погіршується і перспектив на покращення з такою допомогою партньорів не видно. Ситуація з F16 (здогадайтесь, хто це зробив) поставила жирну крапку на всьому нашому оптимізмі.
Не писіміздіть і не плутайте свою особисту "шерсть с общєствєнной" (с). Якщо вам особисто лячно і ви марите про капітуляцію, то не треба це подавати як суспільну думку. Наші відступають лише на Донецькому напрямку, всі інші - стоять. До речі, кацапи пишуть, що Ф16 у нас вже є і що вони злітають із румунських аеродромів. Хз, кацапам може видніше