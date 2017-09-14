detroytred написав:В принципі, наші добряче кошмарять об'єкти на території рфії. Майже кожен день новини. Невже цього замало, щоб оркостан припинив агресію та убрався взад на свої кордони?
звісно замало, у них у скабєєвої все збили. а якщо десь щось горить чи світла немає, так це "халох вінават і єго нада убіть"
Мова не про рівень глядачів Скабєєвої. А про рівень їх можновладців.
От дивіться Подоляк (вважайте Зе і Ко) отаке заявив нещодавно: *"Кількість ресурсів, яка сьогодні є у РФ, дозволяє вважати, що вони можуть досидіти до кінця війни, в якій вони не програють. Партнерам та нейтральним країнам треба пояснити, що ціна війни для всіх буде зростати. Але головне – перенести цю ціну війни на Російську Федерацію" https://tsn.ua/ukrayina/cina-viyni-dlya ... 30994.html Суть -- в них вистачає і вистачить ресурсів!!!! За умови поточного характеру війни. А щоб цього не сталося НЕОБХІДНО, щоб партнери!!! підвищили ціну війни для рфії.
І навіть вже ЗЕ і Ко порахували скільки це буде вартувати партнерам. Точніше порахував Помпео і виклав. Наші повністю згодні з цією МАТЕМАТИКОЮ. Все пораховано: *"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше - і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція. Це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - наголосив Подоляк.* https://tsn.ua/ukrayina/u-zelenskogo-zr ... 29056.html
Це бомбезна інфо... Це і є оті розклади, про які я казав раніше. Ціна питання --- 500 млрд. долл. Крапка. Ціна. Тепер питання ребром --- чи погодяться партнери (та всі антиросійські сили в світі) сплатити чи ні???? Цей розклад лежить на столах всіх можновладців світу...
Наші звісно намагаються вмовити, як можна більше країн підписатися на цей сценарій. І навіть пояснюють математикою: *"Якщо Росія не програє, то ціна безпеки для США буде коштувати не 500 млрд доларів, а півтора-два–три трильйони доларів. Вони будуть мати хуситів не тільки в Червоному морі, Хамас не тільки на Близькому Сході, будуть мати Північну Корею, яка буде атакувати Південну Корею"* _______________________________
Ось це ключове. Це бімба... Суто математика. Ніяких емоцій та співів про захист демократії, західної цивілізації, всесвітнє лихо тощо. Лише калькулятор. _______________________________ І якщо наші отримують від партнерів і Ко відлуп сплатити отаку ціну, то з урахуванням зізнання самого Подоляка, що у рфії вистачає ресурсів досищіти до кінця війни, нашим прийдеться приймати рішення. А поки Сили Оборони виграють час, щоб наші вмовили партнерів погодитися заплатити півтрільйони... Начебто, виходить, що партнери думають. І думати будуть, як мінімум, до вибору президента Штатів. Бо основним платником, як показав сам Подоляк, саме Штати будуть.
Не тільки. Ще є блєф, як в покері. Можна декларувати готовність давати 500 ярдів (не маючи їх в руках) Можна навіть для переконливості почати давати. На якомусь етапі агресор може сказати собі «та досить..». Сценаріїв більше , ніж суто математичних «вистачить ресурсів / не вистачить ресурсів». І у кого явно менше, той начебто програв. Ні, воно інакше працює.
Доречі у кацапи блефують, коли кажуть «ми готові ще 10 років воювати» і демонстративно приймають якісь там програми на 10 років. Союз все життя приймав якісь програми. І ніколи їх не виконував.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лип, 2024 20:57, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:В принципі, наші добряче кошмарять об'єкти на території рфії. Майже кожен день новини. Невже цього замало, щоб оркостан припинив агресію та убрався взад на свої кордони?
звісно замало, у них у скабєєвої все збили. а якщо десь щось горить чи світла немає, так це "халох вінават і єго нада убіть"
Мова не про рівень глядачів Скабєєвої. А про рівень їх можновладців.
От дивіться Подоляк (вважайте Зе і Ко) отаке заявив нещодавно: *"Кількість ресурсів, яка сьогодні є у РФ, дозволяє вважати, що вони можуть досидіти до кінця війни, в якій вони не програють. Партнерам та нейтральним країнам треба пояснити, що ціна війни для всіх буде зростати. Але головне – перенести цю ціну війни на Російську Федерацію" https://tsn.ua/ukrayina/cina-viyni-dlya ... 30994.html Суть -- в них вистачає і вистачить ресурсів!!!! За умови поточного характеру війни. А щоб цього не сталося НЕОБХІДНО, щоб партнери!!! підвищили ціну війни для рфії.
І навіть вже ЗЕ і Ко порахували скільки це буде вартувати партнерам. Точніше порахував Помпео і виклав. Наші повністю згодні з цією МАТЕМАТИКОЮ. Все пораховано: *"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше - і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція. Це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - наголосив Подоляк.* https://tsn.ua/ukrayina/u-zelenskogo-zr ... 29056.html
Це бомбезна інфо... Це і є оті розклади, про які я казав раніше. Ціна питання --- 500 млрд. долл. Крапка. Ціна. Тепер питання ребром --- чи погодяться партнери (та всі антиросійські сили в світі) сплатити чи ні???? Цей розклад лежить на столах всіх можновладців світу...
Наші звісно намагаються вмовити, як можна більше країн підписатися на цей сценарій. І навіть пояснюють математикою: *"Якщо Росія не програє, то ціна безпеки для США буде коштувати не 500 млрд доларів, а півтора-два–три трильйони доларів. Вони будуть мати хуситів не тільки в Червоному морі, Хамас не тільки на Близькому Сході, будуть мати Північну Корею, яка буде атакувати Південну Корею"* _______________________________
Ось це ключове. Це бімба... Суто математика. Ніяких емоцій та співів про захист демократії, західної цивілізації, всесвітнє лихо тощо. Лише калькулятор.
Xenon написав:год назад "этиже деятели" заявляли что НИКАКИХ переговоров быть не может априори, только границы 91 года и тп и тд. что за год изменилось?
можливо тоді розвідка клала на стіл "ставки" доповіді про каву в Криму. але згодом все ДУЖЕ змінилось, від "успішного потужного" контрнаступу ми перейшли до того, що фронт сипеться і лише примусова мобілізація хоч якось тимчасово спасає. про якусь там знищену енергетику навіть не хочеться згадувати. але з уйлом з позиції лузера ніяких переговорів не вийде, від переліку вимог окупанта офігіють всі... тому мені здаються дивними всі ці розмови про переговори, напевно це "трєбованіє партнерів".
Напевно приходить розуміння, що чим далі, тим наша переговорна позиція лиш погіршується і перспектив на покращення з такою допомогою партньорів не видно. Ситуація з F16 (здогадайтесь, хто це зробив) поставила жирну крапку на всьому нашому оптимізмі.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 30 лип, 2024 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Не тільки. Ще є блєф, як в покері. Модна декларувати готовність давати 500 ярдів. Можна навіть для переконливості почати давати. На якомусь етапі агресор може сказати собі «та досить..». Сценаріїв більше , ніж суто математичних «вистачить ресурсів / не вистачить ресурсів».
Імхо. Я впевнений на 99,99999% не проходить блеф на отому рівні по таким питанням. Питанням, реалізація яких вимагає величезного спектру дій та рішень в кожній державі, яка прийме участь.
Сума! Сума навіть не 60 млрд. ... і які по ній були рухи в Штатах на всіх рівнях можновладців. А 500 млрд.!!! І задіяння купи країн.
Блефувати тощо можна по образно миттєвим питанням.
І головне --- якщо буде прийнято таке рішення, то хто зупинятися буде??? Будуть валити рфію до кінця. До повного кінця. Щоб вона повністю сплатила витрати і ще дала навар. Без цього ніхто не полізе в цю гру.
Дотепер США надали Україні допомоги на загальну суму близько 113 мільярдів доларів. Плюс 60 млрд
178 і 500. (Це навіть не беручи до уваги, що може ці 500 ще потрібні до отих 178?)
І головне -- що чим далі, тим складніше знаходити вільні кошти... Накшалт, як ото в нас з добровольцями. Подивіться, як Німеччина в себе дебатує за кожний мільярд... Німеччина. І злі язики балаболять про кошти для України на наступний рік в планах деяких країн... Як НАТО Столтенберг намагався вирішити питання по грошах. Спочатку всі дала, а потім ...
Але однозначно партнери можуть знайти ці гроші... Але мабуть всі будуть очікувати виборів в США. І рішення перш за все США.
Бо це план і ціна саме перемоги над рфією. А яка ціна плану непрограшу України (таку демократи! мають мету. Так Джозеф постійно наголошував) - ? Це поки ніхто не озвучував. Може дешевше...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Дотепер США надали Україні допомоги на загальну суму близько 113 мільярдів доларів. Плюс 60 млрд
178 і 500. (Це навіть не беручи до уваги, що може ці 500 ще потрібні до отих 178?)
І головне -- що чим далі, тим складніше знаходити вільні кошти... Накшалт, як ото в нас з добровольцями. Подивіться, як Німеччина в себе дебатує за кожний мільярд... Німеччина. І злі язики балаболять про кошти для України на наступний рік в планах деяких країн... Як НАТО Столтенберг намагався вирішити питання по грошах. Спочатку всі дала, а потім ...
Але однозначно партнери можуть знайти ці гроші... Але мабуть всі будуть очікувати виборів в США. І рішення перш за все США.
Schmit написав:Напевно приходить розуміння, що чим далі, тим наша переговорна позиція лиш погіршується і перспектив на покращення з такою допомогою партньорів не видно. Ситуація з F16 (здогадайтесь, хто це зробив) поставила жирну крапку на всьому нашому оптимізмі.
Не писіміздіть і не плутайте свою особисту "шерсть с общєствєнной" (с). Якщо вам особисто лячно і ви марите про капітуляцію, то не треба це подавати як суспільну думку. Наші відступають лише на Донецькому напрямку, всі інші - стоять. До речі, кацапи пишуть, що Ф16 у нас вже є і що вони злітають із румунських аеродромів. Хз, кацапам може видніше
Не тільки. Ще є блєф, як в покері. Модна декларувати готовність давати 500 ярдів. Можна навіть для переконливості почати давати. На якомусь етапі агресор може сказати собі «та досить..». Сценаріїв більше , ніж суто математичних «вистачить ресурсів / не вистачить ресурсів».
Імхо. Я впевнений на 99,99999% не проходить блеф на отому рівні по таким питанням. Питанням, реалізація яких вимагає величезного спектру дій та рішень в кожній державі, яка прийме участь.
Сума! Сума навіть не 60 млрд. ... і які по ній були рухи в Штатах на всіх рівнях можновладців. А 500 млрд.!!! І задіяння купи країн.
Блефувати тощо можна по образно миттєвим питанням.
І головне --- якщо буде прийнято таке рішення, то хто зупинятися буде??? Будуть валити рфію до кінця. До повного кінця. Щоб вона повністю сплатила витрати і ще дала навар. Без цього ніхто не полізе в цю гру.
на Афганістан потратили 2 трильона, ще тих, доковідних... і який результат, а тут на порядок менше, і ... кажуть, що "найефективніше вкладення в ослаблення Росії"