Додано: Вів 30 лип, 2024 22:33



В кожному обласному ТЦК є мінімум рота(!) охорони. Ти ж ніби сапог, повинен знати чисельність особового складу роти. Це мінімум 100 рил. І це тільки охорона (!).

В Дарницькому районі за час одного відвідування я нарахував мінімум взвод шаройобщиків які курили, пліткували, тупо шарилися на подвір'ї, а скільки ще було по кабінетах? А "на оповіщенні"?



Тому не треба розповідати про "товарища майора" з ТЦК, який тягне один лямку за всю мобілізацію.





1. Оце зневажливе «сапог» по відношенню до військового я вперше прочитав на цьому форумі, може і від вас. Воно зайве, так не в суспільстві, ні в ЗСУ військових не називають. Може десь на зоні чи в кримінальному середовищі??2. «Рота» буває механізована, танкова, охорони і тд. І всюди штат буде різний. 100 - це умовна цифра здається механізованої. Танкова точно менше. Охорони не знаю, мабуть теж. Охорони саме ТЦК - уяви не маю.3. Але це питання не принципове. Бо:а) в обласному така рота є, а в районному (чи псевдорайонному, де район зник після адмінреформи) може взвод чи відділення. Та навіть по максимуму 250 ТЦК да по 100 чол , це 25 тисяч, але ніяк не «100 тис» , як заявляє Безугла.б) я вже кілька разів сказав, що ці військовослужбовці залучені до завдань не тільки в своїй області, а ще і постійно ротуються на фронт.Тому це черговий популізм і хайп від тітоньки.