RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9245924692479248
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Ситуация патовая. Ни одна из сторон не может продвинуться и не готова признать текущее положение за победу.

Трамп придет, порядок наведет! )))
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 309
З нами з: 13.10.08
Подякував: 444 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну що ЛАД, як тобі таке? :lol:
​Ещё немного о Венесуэле и о том, во что её превратили совки. В пятидесятые годы в Каракасе построили удивительный торговый центр «Геликоид», в который нужно было заезжать автомобилями – уже одно это многое говорит о тогдашнем уровне жизни в этой стране.

Потом власть в Венесуэле захватили коммуняки, и огромный торговый центр сперва закрылся, а потом превратился… В тюрьму.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6456
З нами з: 29.09.19
Подякував: 627 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:17

  flyman написав:
  detroytred написав:на Афганістан потратили 2 трильона, ще тих, доковідних... і який результат, а тут на порядок менше, і ... кажуть, що "найефективніше вкладення в ослаблення Росії"

Який результат, мета озвучувалися для Афганістану?
Побудувати демократичну і т.д. державу. Може не так. Але побудувати. В тому числі і місцеве військо.
Побудувати.

А тут мета перемогти рфію.
Руйнувати, не будувати))
І дешевше, і результу цілком можна досягнути.

Стосовно цифри... Подоляк сам вказав, що можна спинити по сумі та методам.
Але сам принцип. Підхід.
Нарешті прозвучала від влади математика, калькулятор.

Гадаю, що є моделювання, цифри і стосовно ціни в людях..........
Ціни в руйнуваннях в Україні.
В демографії і т.д.
Тобто ціни Феррарі для України.
Поки прозвучала тільки хоча б якась ціна для партнерів.
detroytred
 
Повідомлень: 29597
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:26

  detroytred написав:
  Ukrainian написав:Уже є
Україна отримала від союзників США у всьому світі, зокрема Європи, Азії та країн НАТО, допомогу в розмірі понад $178 млрд. Про йдеться у звіті ISW.
https://glavcom.ua/country/politics/ana ... 85046.html

Дотепер США надали Україні допомоги на загальну суму близько 113 мільярдів доларів.
Плюс 60 млрд

178 і 500.
(Це навіть не беручи до уваги, що може ці 500 ще потрібні до отих 178?)

І головне -- що чим далі, тим складніше знаходити вільні кошти...
Накшалт, як ото в нас з добровольцями.
Подивіться, як Німеччина в себе дебатує за кожний мільярд... Німеччина.
І злі язики балаболять про кошти для України на наступний рік в планах деяких країн...
Як НАТО Столтенберг намагався вирішити питання по грошах. Спочатку всі дала, а потім ...

Але однозначно партнери можуть знайти ці гроші...
Але мабуть всі будуть очікувати виборів в США. І рішення перш за все США.

Бо це план і ціна саме перемоги над рфією.
А яка ціна плану непрограшу України (таку демократи! мають мету. Так Джозеф постійно наголошував) - ?
Це поки ніхто не озвучував.
Може дешевше...

мета комуністичної демократичної партії США (чи хто там "тіньова держава") - світовий уряд, а інстументи: ковід, війна, голод, весь світ в труху ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1587 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:30

  detroytred написав:Який результат, мета озвучувалися для Афганістану?
Побудувати демократичну і т.д. державу. Може не так. Але побудувати. В тому числі і місцеве військо.
Побудувати.

А тут мета перемогти рфію.
Руйнувати, не будувати))
І дешевше, і результу цілком можна досягнути.

Стосовно цифри... Подоляк сам вказав, що можна спинити по сумі та методам.
Але сам принцип. Підхід.
Нарешті прозвучала від влади математика, калькулятор.

Гадаю, що є моделювання, цифри і стосовно ціни в людях..........
Ціни в руйнуваннях в Україні.
В демографії і т.д.
Тобто ціни Феррарі для України.
Поки прозвучала тільки хоча б якась ціна для партнерів.

з Афганістану почався розвал СРСР, тому могли думати що з його допомогою і РФ дорозвалять, а може і Китай підкопають
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1587 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:33

Кочевник


В кожному обласному ТЦК є мінімум рота(!) охорони. Ти ж ніби сапог, повинен знати чисельність особового складу роти. Це мінімум 100 рил. І це тільки охорона (!).
В Дарницькому районі за час одного відвідування я нарахував мінімум взвод шаройобщиків які курили, пліткували, тупо шарилися на подвір'ї, а скільки ще було по кабінетах? А "на оповіщенні"?

Тому не треба розповідати про "товарища майора" з ТЦК, який тягне один лямку за всю мобілізацію.


1. Оце зневажливе «сапог» по відношенню до військового я вперше прочитав на цьому форумі, може і від вас. Воно зайве, так не в суспільстві, ні в ЗСУ військових не називають. Може десь на зоні чи в кримінальному середовищі??
2. «Рота» буває механізована, танкова, охорони і тд. І всюди штат буде різний. 100 - це умовна цифра здається механізованої. Танкова точно менше. Охорони не знаю, мабуть теж. Охорони саме ТЦК - уяви не маю.
3. Але це питання не принципове. Бо:
а) в обласному така рота є, а в районному (чи псевдорайонному, де район зник після адмінреформи) може взвод чи відділення. Та навіть по максимуму 250 ТЦК да по 100 чол , це 25 тисяч, але ніяк не «100 тис» , як заявляє Безугла.
б) я вже кілька разів сказав, що ці військовослужбовці залучені до завдань не тільки в своїй області, а ще і постійно ротуються на фронт.

Тому це черговий популізм і хайп від тітоньки.
Hotab
 
Повідомлень: 12791
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 22:58

  detroytred написав:І навіть вже ЗЕ і Ко порахували скільки це буде вартувати партнерам.
Точніше порахував Помпео і виклав.
Наші повністю згодні з цією МАТЕМАТИКОЮ.
Все пораховано:
*"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше - і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція. Це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - наголосив Подоляк.*
https://tsn.ua/ukrayina/u-zelenskogo-zr ... 29056.html

Це бомбезна інфо...
Це і є оті розклади, про які я казав раніше.
Ціна питання --- 500 млрд. долл.
Крапка.

В плане Помпео я вижу сумму в 500 млрд. Где там математика, расчеты ?
https://bgrdc.com/wp-content/uploads/20 ... aine-1.pdf
А Подоляк лукавит, относительно отсутствия разницы между ленд-лизом и прямой помощью.

Create a $500 billion “lend-lease” program for Ukraine. Instead of saddling U.S. taxpayers with
more bills, let Ukraine borrow as much as it needs to buy American weapons to defeat Russia.
tumos
 
Повідомлень: 1879
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9245924692479248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222484
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707938
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4138)
30.07.2024 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.