Додано: Вів 30 лип, 2024 22:58

detroytred написав: І навіть вже ЗЕ і Ко порахували скільки це буде вартувати партнерам.

Точніше порахував Помпео і виклав.

Наші повністю згодні з цією МАТЕМАТИКОЮ.

Все пораховано:

*"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше - і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція. Це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - наголосив Подоляк.*

https://tsn.ua/ukrayina/u-zelenskogo-zr ... 29056.html



Це бомбезна інфо...

Це і є оті розклади, про які я казав раніше.

Ціна питання --- 500 млрд. долл.

Крапка.

В плане Помпео я вижу сумму в 500 млрд. Где там математика, расчеты ?А Подоляк лукавит, относительно отсутствия разницы между ленд-лизом и прямой помощью.Create a $500 billion “lend-lease” program for Ukraine. Instead of saddling U.S. taxpayers withmore bills, let Ukraine borrow as much as it needs to buy American weapons to defeat Russia.