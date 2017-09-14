Ещё немного о Венесуэле и о том, во что её превратили совки. В пятидесятые годы в Каракасе построили удивительный торговый центр «Геликоид», в который нужно было заезжать автомобилями – уже одно это многое говорит о тогдашнем уровне жизни в этой стране.
Потом власть в Венесуэле захватили коммуняки, и огромный торговый центр сперва закрылся, а потом превратился… В тюрьму.
detroytred написав:на Афганістан потратили 2 трильона, ще тих, доковідних... і який результат, а тут на порядок менше, і ... кажуть, що "найефективніше вкладення в ослаблення Росії"
Який результат, мета озвучувалися для Афганістану? Побудувати демократичну і т.д. державу. Може не так. Але побудувати. В тому числі і місцеве військо. Побудувати.
А тут мета перемогти рфію. Руйнувати, не будувати)) І дешевше, і результу цілком можна досягнути.
Стосовно цифри... Подоляк сам вказав, що можна спинити по сумі та методам. Але сам принцип. Підхід. Нарешті прозвучала від влади математика, калькулятор.
Гадаю, що є моделювання, цифри і стосовно ціни в людях.......... Ціни в руйнуваннях в Україні. В демографії і т.д. Тобто ціни Феррарі для України. Поки прозвучала тільки хоча б якась ціна для партнерів.
Дотепер США надали Україні допомоги на загальну суму близько 113 мільярдів доларів. Плюс 60 млрд
178 і 500. (Це навіть не беручи до уваги, що може ці 500 ще потрібні до отих 178?)
І головне -- що чим далі, тим складніше знаходити вільні кошти... Накшалт, як ото в нас з добровольцями. Подивіться, як Німеччина в себе дебатує за кожний мільярд... Німеччина. І злі язики балаболять про кошти для України на наступний рік в планах деяких країн... Як НАТО Столтенберг намагався вирішити питання по грошах. Спочатку всі дала, а потім ...
Але однозначно партнери можуть знайти ці гроші... Але мабуть всі будуть очікувати виборів в США. І рішення перш за все США.
Бо це план і ціна саме перемоги над рфією. А яка ціна плану непрограшу України (таку демократи! мають мету. Так Джозеф постійно наголошував) - ? Це поки ніхто не озвучував. Може дешевше...
мета комуністичної демократичної партії США (чи хто там "тіньова держава") - світовий уряд, а інстументи: ковід, війна, голод, весь світ в труху ...
detroytred написав:Який результат, мета озвучувалися для Афганістану? Побудувати демократичну і т.д. державу. Може не так. Але побудувати. В тому числі і місцеве військо. Побудувати.
А тут мета перемогти рфію. Руйнувати, не будувати)) І дешевше, і результу цілком можна досягнути.
Стосовно цифри... Подоляк сам вказав, що можна спинити по сумі та методам. Але сам принцип. Підхід. Нарешті прозвучала від влади математика, калькулятор.
Гадаю, що є моделювання, цифри і стосовно ціни в людях.......... Ціни в руйнуваннях в Україні. В демографії і т.д. Тобто ціни Феррарі для України. Поки прозвучала тільки хоча б якась ціна для партнерів.
з Афганістану почався розвал СРСР, тому могли думати що з його допомогою і РФ дорозвалять, а може і Китай підкопають
В кожному обласному ТЦК є мінімум рота(!) охорони. Ти ж ніби сапог, повинен знати чисельність особового складу роти. Це мінімум 100 рил. І це тільки охорона (!). В Дарницькому районі за час одного відвідування я нарахував мінімум взвод шаройобщиків які курили, пліткували, тупо шарилися на подвір'ї, а скільки ще було по кабінетах? А "на оповіщенні"?
Тому не треба розповідати про "товарища майора" з ТЦК, який тягне один лямку за всю мобілізацію.
1. Оце зневажливе «сапог» по відношенню до військового я вперше прочитав на цьому форумі, може і від вас. Воно зайве, так не в суспільстві, ні в ЗСУ військових не називають. Може десь на зоні чи в кримінальному середовищі?? 2. «Рота» буває механізована, танкова, охорони і тд. І всюди штат буде різний. 100 - це умовна цифра здається механізованої. Танкова точно менше. Охорони не знаю, мабуть теж. Охорони саме ТЦК - уяви не маю. 3. Але це питання не принципове. Бо: а) в обласному така рота є, а в районному (чи псевдорайонному, де район зник після адмінреформи) може взвод чи відділення. Та навіть по максимуму 250 ТЦК да по 100 чол , це 25 тисяч, але ніяк не «100 тис» , як заявляє Безугла. б) я вже кілька разів сказав, що ці військовослужбовці залучені до завдань не тільки в своїй області, а ще і постійно ротуються на фронт.
detroytred написав:І навіть вже ЗЕ і Ко порахували скільки це буде вартувати партнерам. Точніше порахував Помпео і виклав. Наші повністю згодні з цією МАТЕМАТИКОЮ. Все пораховано: *"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше - і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція. Це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - наголосив Подоляк.* https://tsn.ua/ukrayina/u-zelenskogo-zr ... 29056.html
Це бомбезна інфо... Це і є оті розклади, про які я казав раніше. Ціна питання --- 500 млрд. долл. Крапка.
detroytred написав:178 і 500. (Це навіть не беручи до уваги, що може ці 500 ще потрібні до отих 178?)
І головне -- що чим далі, тим складніше знаходити вільні кошти... Накшалт, як ото в нас з добровольцями.
Для України ціна вимірюється вже давно не грошима. А Захід... або знайде необхідні кошти (будь-які, які будуть потрібні), або там ціна теж буде вимірюватись в недалекому майбутньому не грошима. Думаю, що ті, хто при владі або поряд це розуміють. Але сподіваються на дві речі. Перша -- прийти до влади, або утримати її, спекулюючи (в тому числі) на темі війни. Друга -- що ті часи, коли ціна почне вимірюватись не грошима, настануть вже не за їх життя, або принаймні точно не за їх владування.
Звідси й та дивна і дика поведінка тих чи інших по черзі.
До речі, для мордору ціна теж вимірюється не грошима, але, на відміну від Заходу, там це чудово розуміють, тому в них і питання немає такого -- витрачати кошти на війну, чи не витрачати. Дивує тільки те, що в них цих коштів достатньо, а в набагато потужнішому Заходу -- ні.
Hotab написав:Letusrock Це все чухня без подробиць і фактів. Стоять такі бійці на БП, і кажуть «о, зараз буде їхати бусік з відпочивальниками , ми його зупиняємо, всіх витягуємо і пиздимо. Порішали!» Так, Летусрок, все було?
Letusrock написав:цей епізод поки чухня, поки не знайдуть його труп, або добровольцем контрактником десь у Десні.
Чухня кажеш? от і продовження підійшло
У річці Тиса, що на кордоні, знайшли тіло чоловіка, у кишені одягу якого був студентський квиток Львівського національного університету на ім’я Олександра Гашевського, який зник в середині липня. Джерело: адвокат сім’ї зниклого хлопця Олег Веремієнко, батько зниклого Микола Гашевський, слідча поліції Ольга Горбач, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"..... "14 липня студент Саша Гашевський подзвонив батьку і мав коротку розмову на 39 с. Зв'язок був поганий. За словами батька, син йому повідомив, що він відпочивав у горах, але нині сів в автобус у Верховині і їде додому. Останнє слово, яке почув батько, було "прикордонники". Потім у батька скалося враження, що або зв'язок обірвався, або телефон розрядився, або телефон у хлопця забрали", – розповів адвокат.
ПОпереднє інтервью батька (теж іпсошник напевно або агент кремля):
"Такі історії є, що прикордонники можуть зупинити людину будь-де, а потім передають незрозумілим людям у формі, які не представляються, а потім з’ясовується, що то є ТЦК. Що змушують контракт підписати. Але якщо забирає ТЦК, то одного дня люди знаходяться – телефонують чи з військової частини, чи з навчального центру. Але часто тих, кого хапають, сильно б’ють. Підозрюю, що можливо, могло статися щось подібне – полаявся, чи послав, могли сильно вдарити і або вбити з необережності, або може, не надати допомогу, чи кинути на узбіччі. Тому тіла досі немає", – сказав батько.
Так а як це прояснило ситуацію, що перестало бути «чухньою»? Може ти правий, побили саме ТЦК. Може побив хто інший. Може дійсно батьку не казав, а мав намір рвонути через Тису і потонув. Якщо побило ТЦК, то може твоя версія (щось примушували писати) правда. А може їхали нетверезі з відпочинку і спровокували конфлікт. Для батька син буде завжди правий і невинуватий ні в чому. А істину треба ще знайти.