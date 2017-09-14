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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 лип, 2024 00:29
Hotab написав:
Може дійсно батьку не казав, а мав намір рвонути через Тису і потонув.
сумнівно, тільки 20 років і через Тису із студ.квитком без паспорту?
Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло.
Я тут живу, не пишу й десятої частини того що знаю, бо без толку, тому що розум цивілізованої людини буде заперечувати до останнього. Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.
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Letusrock
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Додано: Сер 31 лип, 2024 00:31
Станом на 23:25 зафіксовано зліт літаків Ту-95 з аеродрому "Оленья". Кількість літаків невідома, проте є дані, що в повітрі перебуває шість бортів.
У разі бойового вильоту в районі Енгельса Ту-95 будуть приблизно о 01:30 - 02:30. Якщо пуски будуть звідси - ракети в повітряному просторі України будуть близько 02:30 - 03:30.
Водночас, в районі Каспійського Моря ці літаки можуть бути швидше за все о 03:00 - 04:00. Якщо пуски будуть звідси - ракети очікуються близько 04:20 - 05:20.
Українців закликали не ігнорувати небезпеку та перебувати в укриттях
Ночь будет неспокойной((
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Додано: Сер 31 лип, 2024 00:34
Letusrock
Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло.
Якщо він їхав в автобусі не один і його витягли з автобусу ТЦК (прикордонники), а потім з необережності вбили, то трупа б ніхто вже не знайшов ніколи, а за ці 2 тижні розшуку вже б давно отих хто витягнув ідентифікували по журналу чергувань і опитали.
Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти?
Якщо справдяться твої підозри, то винуватців знайти жодних проблем.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 31 лип, 2024 00:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 00:35
Letusrock написав:
Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.
а где ваши доказательства?
як ми реагували на автора цих слів? так наші тепер такі самі коли їм щось визнавати не хочеться.
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