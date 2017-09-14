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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9247924892499250>
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 00:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Може дійсно батьку не казав, а мав намір рвонути через Тису і потонув.

сумнівно, тільки 20 років і через Тису із студ.квитком без паспорту?
Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло.
Я тут живу, не пишу й десятої частини того що знаю, бо без толку, тому що розум цивілізованої людини буде заперечувати до останнього. Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 00:31

Станом на 23:25 зафіксовано зліт літаків Ту-95 з аеродрому "Оленья". Кількість літаків невідома, проте є дані, що в повітрі перебуває шість бортів.

У разі бойового вильоту в районі Енгельса Ту-95 будуть приблизно о 01:30 - 02:30. Якщо пуски будуть звідси - ракети в повітряному просторі України будуть близько 02:30 - 03:30.

Водночас, в районі Каспійського Моря ці літаки можуть бути швидше за все о 03:00 - 04:00. Якщо пуски будуть звідси - ракети очікуються близько 04:20 - 05:20.

Українців закликали не ігнорувати небезпеку та перебувати в укриттях

Ночь будет неспокойной((
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 00:34

Letusrock

Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло.


Якщо він їхав в автобусі не один і його витягли з автобусу ТЦК (прикордонники), а потім з необережності вбили, то трупа б ніхто вже не знайшов ніколи, а за ці 2 тижні розшуку вже б давно отих хто витягнув ідентифікували по журналу чергувань і опитали.
Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти?
Якщо справдяться твої підозри, то винуватців знайти жодних проблем.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 31 лип, 2024 00:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 00:35

  Letusrock написав:Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.


а где ваши доказательства?
як ми реагували на автора цих слів? так наші тепер такі самі коли їм щось визнавати не хочеться.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 00:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Якщо він їхав в автобусі не один і його витягли з автобусу ТЦК (прикордонники), а потім з необережності вбили, то трупа б ніхто вже не знайшов ніколи, а за ці 2 тижні розшуку вже б давно отих хто витягнув ідентифікували по журналу чергувань і опитали.

"Шура я вам скажу как родному" (с) - зараз, якби то помягше сказати, певні структури мають повну індульгенцію, плюс кругова порука. Політично "нецелесообразно" карати цих хлопців, в даному випадку за надмірну спробу кулаками переконати підписати контракт.
Згадаємо як в ефірі булв прокоментований один з випадків вбивства цивільного на кордоні "і правильно що застрелив беззбройного цивільного в спину"
  Hotab написав:Якщо справдяться твої підозри, то винуватців знайти жодних проблем.

нема політичної волі, бо ці люди зараз опора влади
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 31 лип, 2024 01:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 00:57

  tester7336 написав:
  Letusrock написав:Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.


а где ваши доказательства?
як ми реагували на автора цих слів? так наші тепер такі самі коли їм щось визнавати не хочеться.

та вони навіть не імітують гру в законність. у ФБ на оф.сторінці шаблонна відписка про "маніпуляції ворога", померлим після візитів в ТЦК ліплять діагнози курям насміх "епілепсія що призвела до численних черепно-мозкових травм", скоро буде шось типу "громадянин П. вистрілив собі в спину і стрибнув у Тису"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 01:02

  Hotab написав:Кочевник
В кожному обласному ТЦК є мінімум рота(!) охорони. Ти ж ніби сапог, повинен знати чисельність особового складу роти. Це мінімум 100 рил. І це тільки охорона (!).
В Дарницькому районі за час одного відвідування я нарахував мінімум взвод шаройобщиків які курили, пліткували, тупо шарилися на подвір'ї, а скільки ще було по кабінетах? А "на оповіщенні"?
Тому не треба розповідати про "товарища майора" з ТЦК, який тягне один лямку за всю мобілізацію.
.
1. Оце зневажливе «сапог» по відношенню до військового я вперше прочитав на цьому форумі, може і від вас. Воно зайве, так не в суспільстві, ні в ЗСУ військових не називають. Може десь на зоні чи в кримінальному середовищі??

Не менш зневажливе ніж "піджак" (мабуть теж "не чули"?), зате більш влучне. Фільми де я його чув ще 25+ років назад можливо і були кацапськими або навіть совіцькими про "на зоні чи в кримінальному середовищі". А вживу - від офіцерів (в т.ч. і кадрових) чути не доводилось, а від офіцерья та "прапорщиків" - "сапог", "піджак", "мент" чув неоднократно.
2. «Рота» буває механізована, танкова, охорони і тд. І всюди штат буде різний. 100 - це умовна цифра здається механізованої. Танкова точно менше. Охорони не знаю, мабуть теж. Охорони саме ТЦК - уяви не маю.
Або більше, як РО в арті... А скоріш за все набагато більше, наприклад 150. Лікбез від телемарафону: Чисельність роти — 80–200 військовослужбовців, залежно від країни, роду військ та функціонального призначення.
3. Але це питання не принципове. Бо:
а) в обласному така рота є, а в районному (чи псевдорайонному, де район зник після адмінреформи) може взвод чи відділення. Та навіть по максимуму 250 ТЦК да по 100 чол , це 25 тисяч, але ніяк не «100 тис» , як заявляє Безугла.

Дійсно не принципове, бо ТЦК десь вдвічі більше, хтось із моїх опонентів тут взагалі озвучував цифру 600.
Згідно з документом, тепер в Україні 136 районів. Старі 490 районів, про які йшлося вище, Парламент ліквідував (детальніше).
Парсити офіційні загальнодоступні дані типу https://q.mod.gov.ua/registration-place немає ні часу ні сенсу, але на кожен районний ТЦК приходиться ще 2-3 (і навіть 4) "псевдорайонному", в обласних центрах - навіть в маленьких Сумах та Полтаві - їх цілих 3 (обласний, районний, міський), в мільйонниках типу Дніпра чи Харьківа по 8-10, а в Києві - взагалі 13. Тобто навіть без тимчасово окупованих територій набереться 500 ТЦК як мінімум.
"взвод шаройобщиків" - особисто спостерігав в Святошинському ТЦК буквально 3 місяці назад.

І Безугла мабуть озвучила офіційну цифру отриману за депутатським запитом, на відміну від хотаба, якій десь зі стелі взяв 250 ТЦК та "забув порахувати" тих, хто "служить" саме в ТЦК а не в РО.
Я чомусь більше довіряю Мар"яні, та і сам "бачу" десь 75-80тисяч саме військових, а якщо рахувати ще й цивільних "працівник ЗСУ", де на одній посаді відносно легально досі можуть бути 4 тіла на 1/4 ставки - 100 тисяч звучить цілком правдоподібно.
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 01:23

candle645

хтось із моїх опонентів тут взагалі озвучував цифру 600.



я бачу танцювати на граблях і сперечатись маючи пусту голову, виглядаючи недоумкуватим, стає вже звичкою у Кендела.
Тим гірше самому Кенделу.


Станом на 2023 рік кількість ТЦК і СП сягала понад 200, їх розподілено між чотирма оперативними командуваннями: Південь, Північ, Захід, Схід.



https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024061 ... rganu/amp/

Я так розумію, у тебе ніч попереьу, до ранку в Резерв+ порахуєш. Зранку доповіси.

Тільки 1,2,3,4 відділи одного ТЦК рахуй як один ТЦК, а не 4. :lol:

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Востаннє редагувалось Hotab в Сер 31 лип, 2024 01:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 01:36

  Hotab написав:Станом на 2023 рік кількість ТЦК і СП сягала понад 200, їх розподілено між чотирма оперативними командуваннями: Південь, Північ, Захід, Схід.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024061 ... rganu/amp/


Дійсно у тих, кого вище називали "сапогами" з розумінням прочитаного, навіть того що вони цитують або пишуть самі є проблеми.
Зображення
Є 200 ТЦК в областях, містах та "повноцінних" районах, і ще 300+ "відділів" в "псевдорайонах".
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 01:42

candle645

Є 200 ТЦК в областях, містах та "повноцінних" районах, і ще 300+ "відділів" в "псевдорайонах".


«Довідник стіна плачу Кендела»
Hotab
 
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