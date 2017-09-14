Додано: Сер 31 лип, 2024 01:02

Hotab написав: Кочевник В кожному обласному ТЦК є мінімум рота(!) охорони. Ти ж ніби сапог, повинен знати чисельність особового складу роти. Це мінімум 100 рил. І це тільки охорона (!).

В Дарницькому районі за час одного відвідування я нарахував мінімум взвод шаройобщиків які курили, пліткували, тупо шарилися на подвір'ї, а скільки ще було по кабінетах? А "на оповіщенні"?

Тому не треба розповідати про "товарища майора" з ТЦК, який тягне один лямку за всю мобілізацію.

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1. Оце зневажливе «сапог» по відношенню до військового я вперше прочитав на цьому форумі, може і від вас. Воно зайве, так не в суспільстві, ні в ЗСУ військових не називають. Може десь на зоні чи в кримінальному середовищі??

1. Оце зневажливе «сапог» по відношенню до військового я вперше прочитав на цьому форумі, може і від вас. Воно зайве, так не в суспільстві, ні в ЗСУ військових не називають. Може десь на зоні чи в кримінальному середовищі??

2. «Рота» буває механізована, танкова, охорони і тд. І всюди штат буде різний. 100 - це умовна цифра здається механізованої. Танкова точно менше. Охорони не знаю, мабуть теж. Охорони саме ТЦК - уяви не маю.

3. Але це питання не принципове. Бо:

а) в обласному така рота є, а в районному (чи псевдорайонному, де район зник після адмінреформи) може взвод чи відділення. Та навіть по максимуму 250 ТЦК да по 100 чол , це 25 тисяч, але ніяк не «100 тис» , як заявляє Безугла.

Не менш зневажливе ніж "піджак" (мабуть теж "не чули"?), зате більш влучне. Фільми де я його чув ще 25+ років назад можливо і були кацапськими або навіть совіцькими про "на зоні чи в кримінальному середовищі". А вживу - від офіцерів (в т.ч. і кадрових) чути не доводилось, а від офіцерья та "прапорщиків" - "сапог", "піджак", "мент" чув неоднократно.Або більше, як РО в арті... А скоріш за все набагато більше, наприклад 150.Дійсно не принципове, бо ТЦК десь вдвічі більше, хтось із моїх опонентів тут взагалі озвучував цифру 600.Парсити офіційні загальнодоступні дані типунемає ні часу ні сенсу, але на кожен районний ТЦК приходиться ще 2-3 (і навіть 4) "псевдорайонному", в обласних центрах - навіть в маленьких Сумах та Полтаві - їх цілих 3 (обласний, районний, міський), в мільйонниках типу Дніпра чи Харьківа по 8-10, а в Києві - взагалі 13. Тобто навіть без тимчасово окупованих територій набереться 500 ТЦК як мінімум."взвод шаройобщиків" - особисто спостерігав в Святошинському ТЦК буквально 3 місяці назад.І Безугла мабуть озвучила офіційну цифру отриману за депутатським запитом, на відміну від хотаба, якій десь зі стелі взяв 250 ТЦК та "забув порахувати" тих, хто "служить" саме в ТЦК а не в РО.Я чомусь більше довіряю Мар"яні, та і сам "бачу" десь 75-80тисяч саме військових, а якщо рахувати ще й цивільних "працівник ЗСУ", де на одній посаді відносно легально досі можуть бути 4 тіла на 1/4 ставки - 100 тисяч звучить цілком правдоподібно.