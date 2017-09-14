Hotab написав:Може дійсно батьку не казав, а мав намір рвонути через Тису і потонув.
сумнівно, тільки 20 років і через Тису із студ.квитком без паспорту? Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло. Я тут живу, не пишу й десятої частини того що знаю, бо без толку, тому що розум цивілізованої людини буде заперечувати до останнього. Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.
Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло.
Якщо він їхав в автобусі не один і його витягли з автобусу ТЦК (прикордонники), а потім з необережності вбили, то трупа б ніхто вже не знайшов ніколи, а за ці 2 тижні розшуку вже б давно отих хто витягнув ідентифікували по журналу чергувань і опитали. Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти? Якщо справдяться твої підозри, то винуватців знайти жодних проблем.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 31 лип, 2024 00:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Якщо він їхав в автобусі не один і його витягли з автобусу ТЦК (прикордонники), а потім з необережності вбили, то трупа б ніхто вже не знайшов ніколи, а за ці 2 тижні розшуку вже б давно отих хто витягнув ідентифікували по журналу чергувань і опитали.
"Шура я вам скажу как родному" (с) - зараз, якби то помягше сказати, певні структури мають повну індульгенцію, плюс кругова порука. Політично "нецелесообразно" карати цих хлопців, в даному випадку за надмірну спробу кулаками переконати підписати контракт. Згадаємо як в ефірі булв прокоментований один з випадків вбивства цивільного на кордоні "і правильно що застрелив беззбройного цивільного в спину"
Hotab написав:Якщо справдяться твої підозри, то винуватців знайти жодних проблем.
нема політичної волі, бо ці люди зараз опора влади
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 31 лип, 2024 01:00, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.
а где ваши доказательства? як ми реагували на автора цих слів? так наші тепер такі самі коли їм щось визнавати не хочеться.
та вони навіть не імітують гру в законність. у ФБ на оф.сторінці шаблонна відписка про "маніпуляції ворога", померлим після візитів в ТЦК ліплять діагнози курям насміх "епілепсія що призвела до численних черепно-мозкових травм", скоро буде шось типу "громадянин П. вистрілив собі в спину і стрибнув у Тису"
В кожному обласному ТЦК є мінімум рота(!) охорони. Ти ж ніби сапог, повинен знати чисельність особового складу роти. Це мінімум 100 рил. І це тільки охорона (!). В Дарницькому районі за час одного відвідування я нарахував мінімум взвод шаройобщиків які курили, пліткували, тупо шарилися на подвір'ї, а скільки ще було по кабінетах? А "на оповіщенні"? Тому не треба розповідати про "товарища майора" з ТЦК, який тягне один лямку за всю мобілізацію.
. 1. Оце зневажливе «сапог» по відношенню до військового я вперше прочитав на цьому форумі, може і від вас. Воно зайве, так не в суспільстві, ні в ЗСУ військових не називають. Може десь на зоні чи в кримінальному середовищі??
Не менш зневажливе ніж "піджак" (мабуть теж "не чули"?), зате більш влучне. Фільми де я його чув ще 25+ років назад можливо і були кацапськими або навіть совіцькими про "на зоні чи в кримінальному середовищі". А вживу - від офіцерів (в т.ч. і кадрових) чути не доводилось, а від офіцерья та "прапорщиків" - "сапог", "піджак", "мент" чув неоднократно.
2. «Рота» буває механізована, танкова, охорони і тд. І всюди штат буде різний. 100 - це умовна цифра здається механізованої. Танкова точно менше. Охорони не знаю, мабуть теж. Охорони саме ТЦК - уяви не маю.
3. Але це питання не принципове. Бо: а) в обласному така рота є, а в районному (чи псевдорайонному, де район зник після адмінреформи) може взвод чи відділення. Та навіть по максимуму 250 ТЦК да по 100 чол , це 25 тисяч, але ніяк не «100 тис» , як заявляє Безугла.
І Безугла мабуть озвучила офіційну цифру отриману за депутатським запитом, на відміну від хотаба, якій десь зі стелі взяв 250 ТЦК та "забув порахувати" тих, хто "служить" саме в ТЦК а не в РО. Я чомусь більше довіряю Мар"яні, та і сам "бачу" десь 75-80тисяч саме військових, а якщо рахувати ще й цивільних "працівник ЗСУ", де на одній посаді відносно легально досі можуть бути 4 тіла на 1/4 ставки - 100 тисяч звучить цілком правдоподібно.
Дійсно у тих, кого вище називали "сапогами" з розумінням прочитаного, навіть того що вони цитують або пишуть самі є проблеми. Є 200 ТЦК в областях, містах та "повноцінних" районах, і ще 300+ "відділів" в "псевдорайонах".