Hotab написав:Може дійсно батьку не казав, а мав намір рвонути через Тису і потонув.
сумнівно, тільки 20 років і через Тису із студ.квитком без паспорту? Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло. Я тут живу, не пишу й десятої частини того що знаю, бо без толку, тому що розум цивілізованої людини буде заперечувати до останнього. Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.
Катують, заставляють свою домівку та сім’ю захищати від орди ?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 31 лип, 2024 03:58, всього редагувалось 2 разів.
Предмет обговорення - кількість співробітників ТЦК,
Так а який тоді стосунок роти і взводи охорони ТЦК мають до «кількості співробітників ТЦК», якщо ТЦК входить в Сухопутні війська (через підпорядкування Оперативному командуванню ) , а роти і взводи охорони ТЦК в сили ТРО, які воюють як на гарячому фронті, так і стоять вздовж кордонів Чернігівщини, Сумщини , Київщини, Харківщини ?
які можна множити навіть на 4)
Давай на 8!! можна ж і на 1/8 працювати
Не бачу жодної причини обмежувати політ дурних фантазій))
А ти я бачу ще той мазохіст!) Тобі не вистачило різносторонніх відчуттів з «військовими і воєнними злочинами»?
Скільки ти будеш ходити опудалом за мною, пробуючи зі своєю некомпетентністю щось показати?
Hotab написав:Може дійсно батьку не казав, а мав намір рвонути через Тису і потонув.
сумнівно, тільки 20 років і через Тису із студ.квитком без паспорту? Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло. Я тут живу, не пишу й десятої частини того що знаю, бо без толку, тому що розум цивілізованої людини буде заперечувати до останнього. Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.
Может быть, сочтете возможным рассказать часть здесь иносказательныо. Как Долярчик писал про Марс.
Що мене найбільше вражає, так отака наявна брехня в очі. І ті, хто бреше, відмінно знають, що визначити їх брехню легко і вона безумовно буде визначена. Але потім. І їм за отаку брехню не буде жодного впливу, навіть натяку на відповідальність.
Отак: "Командування Десантно-штурмових військ після широкого розголосу прокоментувало кадрове рішення щодо Ішкулова. У ДШВ заявили, що його мають призначити на вищу посаду, враховуючи «безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера». _______________________________ Коли навіть не планується, а вже є призначення: "Ну, як підвищення?.. Зараз на посаду командира бригади прийшов мій заступник. Натомість я іду на його посаду – заступника начальника розвідки." _______________________________ А я тут намагаюся до Ко песікотів достукатися, що не можна отак прямо брехати. Коли не сільський бухгалтер, а "Командування Десантно-штурмових військ після широкого розголосу!!!" спокійнісінько отак прямо бреше.
Мої останні думки - що орківський наступ на Харків 2024 року це ще одна з їх найбільших стратегічних помилок. Результат - затяжні бої у Вовчанську та вони самі на своїй території отримують смугу 15 км без населення. Але цим наступом вони розвалять свою економіку, бо: - не прорахували потік бажаючих добровольців, через що зросли виплати до 2 млн. - орківські бюджети 2025-2026 року пораховані з плановою деескалацією, а по факту буде зростання витрат ще в 1,5 рази через закінчення запасів техніки, нульових запасів бк та зростанням виплат через зростання активної лінії зіткнення - почала дешевшати нафта, бо фьючерси торгуються вже на осінь, коли буде падіння попиту.
Востаннє редагувалось Denik в Сер 31 лип, 2024 08:57, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:І навіть вже ЗЕ і Ко порахували скільки це буде вартувати партнерам. Точніше порахував Помпео і виклав. Наші повністю згодні з цією МАТЕМАТИКОЮ. Все пораховано: *"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над РФ, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше - і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція. Це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - наголосив Подоляк.* https://tsn.ua/ukrayina/u-zelenskogo-zr ... 29056.html
Це бомбезна інфо... Це і є оті розклади, про які я казав раніше. Ціна питання --- 500 млрд. долл. Крапка.
Create a $500 billion “lend-lease” program for Ukraine. Instead of saddling U.S. taxpayers with more bills, let Ukraine borrow as much as it needs to buy American weapons to defeat Russia.
*На безрыбьи и рак рыба*.
Як на мене, то це вже сама що не є математика. Цифра. Яка надає уявлення про скільки потрібно (нехай і приблизно. І без розкриття розрахунків. Нехай навіть в якості лише бачення особами рівня Помпео, а також нашої влади). Уявлення про ціну. І свідчить, що все ж таки отам на горі рахують. Саме рахують, а не лише голосять про "будемо з вами до кінця" або будемо битися до перемоги.
На прикладі реорганізації в Кіровоградській області. Райони Новоукраїнський, Маловисківський, Новомиргородський об'єднали в один - Новоукраїнський. При цьому ТЦК залишилися і в М.Висці, і в Новомиргороді, і в Новоукраїнці. Хоча за логікою укрупнення громад ТЦК мав би бути лише в Новоукраїнці. Так само і з іншими органами влади - лише на паперах змінені назви районів, всі державні дармоїди залишилися на своїх місцях, кількість їх не зменшилася. Тож кількість ТЦК можна прийняти рівною кількості районів, які були раніше, до "поліпшеня". До них додати ще по обласному та міському у кожному обл.центрі, а у великих місцях ще й районих ТЦК буде декілька. Ну і осіб по 100-150 там може нести службу. В моєму місті одночасно десятки патрулів-бусифікаторів від двох до шести осіб. Додатково на блок-постах трутні стоять. Всі ці воєни тилу приписані до якоїсь військової частини.