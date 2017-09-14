Додано: Сер 31 лип, 2024 09:32

Ось що таке хоч трохи відверта пряма розмова:*Відповідаючи на запитання, на що Україні наразі вистачає резервів, Півненко сказав: "Щоб розуміти, що цього року противник не виграє. Не можу сказати, що для них все буде погано. Можливо, вони матимуть певні досягнення. Можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей".Але, як переконаний командувач Нацгвардії, це не буде стратегічна перемога росіян."А от після цього вони будуть думати, що далі. Тому що, образно, на другий такий "постріл" в них теж не вистачає боєприпасів", – сказав він.Однак на українську армію, за прогнозами Півненка, очікують кілька непростих місяців наступу росіян, адже окупанти готують для Сил оборони "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках.Він переконаний, що Росія не зможе "забрати" ні Запоріжжя, ні Харків, і навіть якщо знову спробує просуватись у бік Києва, то це будуть лише "демонстраційні дії"."Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами. Всіма засобами знищувати", – додав Півненко.А не лозунги - нічого не віддамо, усе звільнимо ось-ось.