Denik написав:мої останні думки - що орківський наступ на Харків 2024 року це ще одна їх найбільша стратегічна помилка. Результат - затяжні бої у Вовчанську та вони самі на своїй території отримують смугу 15 км без населення. Але цим наступом вони розвалять свою економіку, бо: - не прорахували потік бажаючих добровольців, через що зросли виплати до 2 млн. - орківські бюджети 2025-2026 року пораховані з плановою деескалацією, а по факту буде зростання витрат ще в 1,5 рази через закінчення запасів техніки, нульових запасів бк та зростанням виплат через зростання активної лінії зіткнення - почала дешевшати нафта, бо фьючерси торгуються вже на осінь, коли буде падіння попиту.
Моя думка -- це їх самий вдалий хід.
Вони зайшли саме на стільки, скільки їм було треба. Треба для розтягування фронту і перекидання наших резервів. Перекидання звідки? Питання риторичне... Відотіль, де вони оцей весь час почали просуватися.
Ще й прощупали наші можливості... Факт -- відкинути їх до кордону під Харковом наші так і не змогли. Ні до саміту, ні з надзодженням допомоги після ухвалення про 60 млрд.; ні з дозволом бити зарубіжної зброєю по прикордонню.
На 15 км. смугу в себе без населення (хоч на 50 км.) їм начхати... Навпаки. Легше тримати. Бо на своїх цивільних не треба заморачуватись.
pesikot написав:PS. Бетон, Буратино, тестер систематично задвигают про "успехи" российской армии И никак из себя выдавить не могут, что "надо сдаваться" ... такие "успехи", такие "успехи"
Да что греха таить? Там нет успехов? Напомни, сколько кв.км потеряно с 2014? Можешь отдельно с 2022. И стеня Яценюка не помогла, внезапно... бутусов орет кожен день про отсутствие укрепсооружений, видать ИПСО разгоняет...
По поводу брехни, что 2\3 воруют чинуши. Напомни, пожалуйста, чем закончился "скандал про яйца" с оставкой Резникова? Кто-то присел? Что-то повернули? Или яйца съедены, дело закрыто? )))
pesikot написав:Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь
А что ты понимаешь под переговорами? Сядет Подоляк с лошадью и Подоляк такой - давай нам кардоны 91-го. И лошадь пуйла такой - та не вопрос, на. Мы забираем всех своих зеленых и бородатых и отдаем вам все. И как это схавают просравшие бабло элиты(даже не народ) в рашкостане? Расскажи как ты видишь переговоры про кордоны 91-го )))
fler написав:Якщо вам особисто лячно і ви марите про капітуляцію, то не треба це подавати як суспільну думку. Наші відступають лише на Донецькому напрямку, всі інші - стоять.
Це все добре, але э одне але. Ви особисто казали про кордони 91-го, а зараз про стоять и відступають на донецькому напрямку... А що робити з кордонами 91-го? Ви знов перевзулася?
До речі, кацапи відтяпали за тиждень щось біля 10кв.км, а за місяць десь 50кв.км. Це на основі даних з діпстейту на ютубі бачів. Снарядіву наче дали, грошей насипали... Як таке наближає кордони 91-го? Хтось може відповісти?
Взагалі вважаю, що дуже міцний двіж по ЛБЗ буде десь напередодні виборів у Америці... вересень-жовтень.
Тож кількість ТЦК можна прийняти рівною кількості районів, які були раніше, до "поліпшеня".
«прийняти» можна все що завгодно)) Але бажано не в робочий час) Справа в тому, що оті «1(2,3,4) відділення» вони і близько не є ТЦК)) Вони саме відділення (від наприклад обласного ТЦК) , зі штатом в кілька чоловік. (а не 15-20 офіцерів і х4(8… наскільки божевільної фантазії вистачає) цивільних))) Мій «опонент» це нарешті зрозумів і різко перехотів рахувати кількість ТЦК ))
Ну і звісно ніяких окремих «взводів охорони » в отих хатках в бувших райцентрах нема)) Хоча вони все одно не є «працівники ТЦК» , як не крути. Я знаю декілька однокласників , які труться при відділенні такому. Вони всі неодноразово були на фронті. Дехто з них зараз там. Тому оте «взводи, роти» хоч формально, хоч реально, не називаються «працівники ТЦК» і ніяк не можуть розглядатись як «дармоїди» в контексті рєчєй Безуглоі))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 31 лип, 2024 09:26, всього редагувалось 3 разів.
Ось що доповідав ГУР перед орконаступом на Вовчанськ:
*За словами розвідника, російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військових, але, ймовірно, буде збільшене до 50 000-70 000. Такі цифри Скібіцький озвучив у зв'язку з імовірністю підготовки ворогом наступу на Харківську та Сумську області. На думку представника ГУР, це може розпочатися наприкінці травня або на початку червня, хоча "все залежить від міцності української оборони на Донбасі".* https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -kharkovom Зауваження --- *хоча "все залежить від міцності української оборони на Донбасі".* Зв'язок Донбас-Харків. Міцність оборони на Донбасі і наступ під Харковом.
І висновок: *Водночас Скібіцький визнає, що цієї кількості недостатньо для захоплення будь-якого великого українського міста. "Швидка операція, щоб увійти і вийти, – можливо. Але операція з захоплення Харкова чи навіть Сум – це зовсім іншого порядку. Росіяни це знають. І ми це знаємо", – сказав генерал-майор.*
*Відповідаючи на запитання, на що Україні наразі вистачає резервів, Півненко сказав: "Щоб розуміти, що цього року противник не виграє. Не можу сказати, що для них все буде погано. Можливо, вони матимуть певні досягнення. Можливо, зможуть виконати 10-15% своїх цілей". Але, як переконаний командувач Нацгвардії, це не буде стратегічна перемога росіян. "А от після цього вони будуть думати, що далі. Тому що, образно, на другий такий "постріл" в них теж не вистачає боєприпасів", – сказав він. Однак на українську армію, за прогнозами Півненка, очікують кілька непростих місяців наступу росіян, адже окупанти готують для Сил оборони "неприємні сюрпризи" на неочікуваних напрямках. Він переконаний, що Росія не зможе "забрати" ні Запоріжжя, ні Харків, і навіть якщо знову спробує просуватись у бік Києва, то це будуть лише "демонстраційні дії".
"Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами. Всіма засобами знищувати", – додав Півненко. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... atshvardii А не лозунги - нічого не віддамо, усе звільнимо ось-ось.
Hotab написав:Може дійсно батьку не казав, а мав намір рвонути через Тису і потонув.
сумнівно, тільки 20 років і через Тису із студ.квитком без паспорту? Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло. Я тут живу, не пишу й десятої частини того що знаю, бо без толку, тому що розум цивілізованої людини буде заперечувати до останнього. Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.
Катують, заставляють свою домівку та сім’ю захищати від орди ?
Чого ти такий "сміливий" не йдеш захищати від орди свою домівку та сім’ю?
detroytred написав:*На безрыбьи и рак рыба*. Як на мене, то це вже сама що не є математика. Цифра. Яка надає уявлення про скільки потрібно (нехай і приблизно. І без розкриття розрахунків. Нехай навіть в якості лише бачення особами рівня Помпео, а також нашої влади). Уявлення про ціну. І свідчить, що все ж таки отам на горі рахують. Саме рахують, а не лише голосять про "будемо з вами до кінця" або будемо битися до перемоги.
Фраза Помпео из плана свидетельствует о том, что он думает об освобождении налогоплатильщиков США от бремени содержания Украины. И с чего вы решили, что планка в 500 млрд это сумма необходимая для победы ? Почему это не прикидка возможного залога Украины под заем по ленд-лизу ? Прикинул, что государство еще может заложить и вышел на эту сумму.
dimo_0n написав:pesikot написав: Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь А что ты понимаешь под переговорами? Сядет Подоляк с лошадью и Подоляк такой - давай нам кардоны 91-го. И лошадь пуйла такой - та не вопрос, на. Мы забираем всех своих зеленых и бородатых и отдаем вам все. И как это схавают просравшие бабло элиты(даже не народ) в рашкостане? Расскажи как ты видишь переговоры про кордоны 91-го ))) fler написав: Якщо вам особисто лячно і ви марите про капітуляцію, то не треба це подавати як суспільну думку. Наші відступають лише на Донецькому напрямку, всі інші - стоять. Це все добре, але э одне але. Ви особисто казали про кордони 91-го, а зараз про стоять и відступають на донецькому напрямку... А що робити з кордонами 91-го? Ви знов перевзулася?
тут пояснення просте, ні pesikot ні fler не збираються брати участь у "боротьбі до кінця" (через плоскостопіє і не той гендер), саме тому їм так легко відкидати будь-які спроби знайти можливість завершеня війни. Наприклад 65-річні бабулі (якщо їх внуки/сини не воюють) теж поголовно за кордони-91, штурм Москви і розвал рф-ії, чому ні))