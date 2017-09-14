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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 лип, 2024 09:41
detroytred написав:
Інформативно.
Гарно видно реальні втрати росіян.
Два наступи отакенними силами і ... 36 вбитих, 32 поранених.
Наступна масштабна спроба - 40 вбитих, 37 поранених.
Це так, дивлячись на ці цифри розумієш що вони можуть собі дозволити воювати навіть калашами ще років 100
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Letusrock
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Додано: Сер 31 лип, 2024 09:41
tumos написав: detroytred написав:
*На безрыбьи и рак рыба*.
Як на мене, то це вже сама що не є математика. Цифра. Яка надає уявлення про скільки потрібно (нехай і приблизно. І без розкриття розрахунків. Нехай навіть в якості лише бачення особами рівня Помпео, а також нашої влади). Уявлення про ціну.
І свідчить, що все ж таки отам на горі рахують. Саме рахують, а не лише голосять про "будемо з вами до кінця" або будемо битися до перемоги.
Фраза Помпео из плана свидетельствует о том, что он думает об освобождении налогоплатильщиков США от бремени содержания Украины. И с чего вы решили, что планка в 500 млрд это сумма необходимая для победы ? Почему это не прикидка возможного залога Украины под заем по ленд-лизу ? Прикинул, что государство еще может заложить и вышел на эту сумму.
Я прикинув два фактори, а не лише один (самого Помпео).
Не тільки суму від самого Помпео, а реакцію на неї Подоляка (тобто нашої влади).
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detroytred
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Додано: Сер 31 лип, 2024 09:46
Letusrock написав: detroytred написав:
Інформативно.
Гарно видно реальні втрати росіян.
Два наступи отакенними силами і ... 36 вбитих, 32 поранених.
Наступна масштабна спроба - 40 вбитих, 37 поранених.
Це так, дивлячись на ці цифри розумієш що вони можуть собі дозволити воювати навіть калашами ще років 100
Тим паче, що дронів вони клепають вдосталь...
Зараз вони спалюють людей, бо їх (людей) в них достатньо.
По мірі зростання проблеми з людьми будуть переходити більше на дрони.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 09:51
sergey_stasyuk555 написав: detroytred написав:
що треба ще 500 млрд. для перемоги над рфією.
в тебе все так просто: "дай трильйон - на" ))
І де ти це "так просто" побачив?
До того ж мова не стільки за самі гроші (500 млрд.), а про зброю та оснащення, доставку їх, підготовку особового складу і т.д. на десь таку суму.
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detroytred
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