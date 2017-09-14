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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9249925092519252
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Інформативно.
Гарно видно реальні втрати росіян.
Два наступи отакенними силами і ... 36 вбитих, 32 поранених.
Наступна масштабна спроба - 40 вбитих, 37 поранених.

Це так, дивлячись на ці цифри розумієш що вони можуть собі дозволити воювати навіть калашами ще років 100
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 09:41

  tumos написав:
  detroytred написав:*На безрыбьи и рак рыба*.
Як на мене, то це вже сама що не є математика. Цифра. Яка надає уявлення про скільки потрібно (нехай і приблизно. І без розкриття розрахунків. Нехай навіть в якості лише бачення особами рівня Помпео, а також нашої влади). Уявлення про ціну.
І свідчить, що все ж таки отам на горі рахують. Саме рахують, а не лише голосять про "будемо з вами до кінця" або будемо битися до перемоги.


Фраза Помпео из плана свидетельствует о том, что он думает об освобождении налогоплатильщиков США от бремени содержания Украины. И с чего вы решили, что планка в 500 млрд это сумма необходимая для победы ? Почему это не прикидка возможного залога Украины под заем по ленд-лизу ? Прикинул, что государство еще может заложить и вышел на эту сумму.

Я прикинув два фактори, а не лише один (самого Помпео).
Не тільки суму від самого Помпео, а реакцію на неї Подоляка (тобто нашої влади).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 09:46

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Інформативно.
Гарно видно реальні втрати росіян.
Два наступи отакенними силами і ... 36 вбитих, 32 поранених.
Наступна масштабна спроба - 40 вбитих, 37 поранених.

Це так, дивлячись на ці цифри розумієш що вони можуть собі дозволити воювати навіть калашами ще років 100

Тим паче, що дронів вони клепають вдосталь...

Зараз вони спалюють людей, бо їх (людей) в них достатньо.
По мірі зростання проблеми з людьми будуть переходити більше на дрони.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 09:51

  sergey_stasyuk555 написав:
  detroytred написав:що треба ще 500 млрд. для перемоги над рфією.

в тебе все так просто: "дай трильйон - на" ))

І де ти це "так просто" побачив?

До того ж мова не стільки за самі гроші (500 млрд.), а про зброю та оснащення, доставку їх, підготовку особового складу і т.д. на десь таку суму.
detroytred
 
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