detroytred написав:*На безрыбьи и рак рыба*. Як на мене, то це вже сама що не є математика. Цифра. Яка надає уявлення про скільки потрібно (нехай і приблизно. І без розкриття розрахунків. Нехай навіть в якості лише бачення особами рівня Помпео, а також нашої влади). Уявлення про ціну. І свідчить, що все ж таки отам на горі рахують. Саме рахують, а не лише голосять про "будемо з вами до кінця" або будемо битися до перемоги.
Фраза Помпео из плана свидетельствует о том, что он думает об освобождении налогоплатильщиков США от бремени содержания Украины. И с чего вы решили, что планка в 500 млрд это сумма необходимая для победы ? Почему это не прикидка возможного залога Украины под заем по ленд-лизу ? Прикинул, что государство еще может заложить и вышел на эту сумму.
Я прикинув два фактори, а не лише один (самого Помпео). Не тільки суму від самого Помпео, а реакцію на неї Подоляка (тобто нашої влади).
«Так, давайте вести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет».
имхо. эта власть переговоры вести не будет, путин с оккупированных территорий не уйдет, а после любых уступок их спросят ради чего были все эти жертвы, уступили бы в 2022 и всё. Такая ловушка. Поэтому они меньше всего заинтересованы в переговорах. Типа пока идёт война это не поражение. В бесконечной войне заинтересован и путин. Его планы (оккупация Запорожской, Донецкой и др обл) не достигнуты. Остановившись его тоже спросят для чего были все эти жертвы и какие именно цели сво достигнуты. Ситуация патовая. Ни одна из сторон не может продвинуться и не готова признать текущее положение за победу.
Для мене це було очевидно ще рік тому, коли стало видно "успіхи" контрнаступу. Правда тоді за аналогічний пост тут банили на місяць. Але ситуація не зовсім патова. Є як мінімум 2 моменти. а) дозрівання суспільства. Рік тому ніхто не думав за ніякі переговори, сьогодні думають, через рік усі будуть кричати що іншого виходу немає - тільки переговори, через 2 роки - переговори на будь-яких умовах. Терміни - умовні. б) США. США звичайно ключовий гравець з великими можливостями. Можливо(думаю що напевно) зміна президента США змінить політику США стосовно цієї війни.
І взагалі з чого ви взяли що Україна не може втратити територію(програти)? Ось Вірменія втратили територію і нічого, не "воювала вічно". І навіть Пашинян залишився при владі! Не забуваємо що територія ВЖЕ втрачена і немає ні одного реального плану по її воєнному поверненню. Повернення переговорами - тут є плани.
Letusrock написав:сумнівно, тільки 20 років і через Тису із студ.квитком без паспорту? Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло. Я тут живу, не пишу й десятої частини того що знаю, бо без толку, тому що розум цивілізованої людини буде заперечувати до останнього. Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.
Катують, заставляють свою домівку та сім’ю захищати від орди ?
andrijk777 написав:Повернення переговорами - тут є плани.
Які? Що може зацікавити путіна віддати иназад теріторії? Тільки не треба про 100500 тамагавків на маскву від партнерів "раптом не погодиться". Військово від партнерів (навіть їх зброєю та нашими руками/життями) ніхто не збирається "переконувати" путіна, санкції вже для партнерів "дальше нікуди". Так які плани? Плани тільки на нас залишилися.