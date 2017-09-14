detroytred написав:*На безрыбьи и рак рыба*. Як на мене, то це вже сама що не є математика. Цифра. Яка надає уявлення про скільки потрібно (нехай і приблизно. І без розкриття розрахунків. Нехай навіть в якості лише бачення особами рівня Помпео, а також нашої влади). Уявлення про ціну. І свідчить, що все ж таки отам на горі рахують. Саме рахують, а не лише голосять про "будемо з вами до кінця" або будемо битися до перемоги.
Фраза Помпео из плана свидетельствует о том, что он думает об освобождении налогоплатильщиков США от бремени содержания Украины. И с чего вы решили, что планка в 500 млрд это сумма необходимая для победы ? Почему это не прикидка возможного залога Украины под заем по ленд-лизу ? Прикинул, что государство еще может заложить и вышел на эту сумму.
Я прикинув два фактори, а не лише один (самого Помпео). Не тільки суму від самого Помпео, а реакцію на неї Подоляка (тобто нашої влади).
andrijk777 написав:Повернення переговорами - тут є плани.
Які? Що може зацікавити путіна віддати иназад теріторії? Тільки не треба про 100500 тамагавків на маскву від партнерів "раптом не погодиться". Військово від партнерів (навіть їх зброєю та нашими руками/життями) ніхто не збирається "переконувати" путіна, санкції вже для партнерів "дальше нікуди". Так які плани? Плани тільки на нас залишилися.
andrijk777 написав:Повернення переговорами - тут є плани.
Які? Що може зацікавити путіна віддати иназад теріторії? Тільки не треба про 100500 тамагавків на маскву від партнерів "раптом не погодиться". Військово від партнерів (навіть їх зброєю та нашими руками/життями) ніхто не збирається "переконувати" путіна, санкції вже для партнерів "дальше нікуди". Так які плани? Плани тільки на нас залишилися.
якщо не буде "жгучего желания" більшості світу повернути там території, то план хіба що заморозити і чекати 100 років слушної миті, коли президентом рф стане черговий Горбачов
Коли працівники ТЦК наздогнали чоловіка, той напав на них з ножем
Коли його майже наздогнали, він, розуміючи, що втекти не зможе і боячись за своє життя, дістав з кишені канцелярського ножа, виставив його вперед і крикнув не підходити. Згодом на місце прибули поліцейські, і він, на їхню вимогу поклав ніж на землю і повідомив про переслідувачів.
M-Audio написав:До речі, для мордору ціна теж вимірюється не грошима, але, на відміну від Заходу, там це чудово розуміють, тому в них і питання немає такого -- витрачати кошти на війну, чи не витрачати. Дивує тільки те, що в них цих коштів достатньо, а в набагато потужнішому Заходу -- ні.
А звідки ви взяли що "Захід набагато потіжніший"? Тому що так усі говорять. Ключова проблема Заходу - це підтримка високого рівня життя своїх громадян - ось сюди і зливається усі їх потужність. А в РФ(СРСР, Корея) такої проблеми немає, можна брати потужність використовуючи населення як рабів.