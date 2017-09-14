andrijk777 написав:Повернення переговорами - тут є плани.
Які? Що може зацікавити путіна віддати иназад теріторії? Тільки не треба про 100500 тамагавків на маскву від партнерів "раптом не погодиться". Військово від партнерів (навіть їх зброєю та нашими руками/життями) ніхто не збирається "переконувати" путіна, санкції вже для партнерів "дальше нікуди". Так які плани? Плани тільки на нас залишилися.
якщо не буде "жгучего желания" більшості світу повернути там території, то план хіба що заморозити і чекати 100 років слушної миті, коли президентом рф стане черговий Горбачов
Отож. У всій цій петрушці є фундаментальний момент --- саме Схід розширює свій ареал, саме він веде наступ на Захід, тіснить його з підконтрольних йому раніше територій. І це глобальний історичний тренд...
Україна якось отак вивернулася і по суті відчудила (на що мала повне право, як суверенна країна. Зробила вибір і пішла в бік Заходу) --- під час оцього тренду почала похід у сферу впливу Заходу. З під сфери Сходу (рашки) в сферу Заходу.
Не раніше (коли Схід не сунувся на захід і був слабкішим), не пізніше (коли Схід зануриться у кризи). А саме в оцей період.
Очевидно, що в цей період ціна отакого рішення та процесу (інтеграції в Захід) для України є найвищою. І головне, щоб за цю ціну був ще і результат - повна інтеграція в ЄС та НАТО. А не просто сам процес руху...
Ахрєнєть)) Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/
detroytred написав:У всій цій петрушці є фундаментальний момент --- саме Схід розширює свій ареал, саме він веде наступ на Захід, тіснить його з підконтрольних йому раніше територій. І це глобальний історичний тренд...
andrijk777 написав:Повернення переговорами - тут є плани.
Які? Що може зацікавити путіна віддати иназад теріторії? Тільки не треба про 100500 тамагавків на маскву від партнерів "раптом не погодиться". Військово від партнерів (навіть їх зброєю та нашими руками/життями) ніхто не збирається "переконувати" путіна, санкції вже для партнерів "дальше нікуди". Так які плани? Плани тільки на нас залишилися.
якщо не буде "жгучего желания" більшості світу повернути там території, то план хіба що заморозити і чекати 100 років слушної миті, коли президентом рф стане черговий Горбачов
detroytred написав:Ахрєнєть)) Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/
Как по мне дан надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства. Например, путем подачи ходатайства представителя полковника о допросе Залужного в качестве свидетеля. ИМХО.
detroytred написав:У всій цій петрушці є фундаментальний момент --- саме Схід розширює свій ареал, саме він веде наступ на Захід, тіснить його з підконтрольних йому раніше територій. І це глобальний історичний тренд...