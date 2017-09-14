RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9251925292539254>
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 11:52

  Letusrock написав:
  d44 написав:
  andrijk777 написав:Повернення переговорами - тут є плани.
Які? Що може зацікавити путіна віддати иназад теріторії? Тільки не треба про 100500 тамагавків на маскву від партнерів "раптом не погодиться". Військово від партнерів (навіть їх зброєю та нашими руками/життями) ніхто не збирається "переконувати" путіна, санкції вже для партнерів "дальше нікуди". Так які плани? Плани тільки на нас залишилися.

якщо не буде "жгучего желания" більшості світу повернути там території, то план хіба що заморозити і чекати 100 років слушної миті, коли президентом рф стане черговий Горбачов

Отож.
У всій цій петрушці є фундаментальний момент --- саме Схід розширює свій ареал, саме він веде наступ на Захід, тіснить його з підконтрольних йому раніше територій.
І це глобальний історичний тренд...

Україна якось отак вивернулася і по суті відчудила (на що мала повне право, як суверенна країна. Зробила вибір і пішла в бік Заходу) --- під час оцього тренду почала похід у сферу впливу Заходу. З під сфери Сходу (рашки) в сферу Заходу.

Не раніше (коли Схід не сунувся на захід і був слабкішим), не пізніше (коли Схід зануриться у кризи).
А саме в оцей період.

Очевидно, що в цей період ціна отакого рішення та процесу (інтеграції в Захід) для України є найвищою.
І головне, щоб за цю ціну був ще і результат - повна інтеграція в ЄС та НАТО. А не просто сам процес руху...
detroytred
 
Повідомлень: 29611
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тепер питання ребром --- чи погодяться партнери (та всі антиросійські сили в світі) сплатити чи ні????

Клани Ротшильдів та Рокфелерів негативно ставляться до появи нового клану Єрмаків-Зеленських ))))
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 309
З нами з: 13.10.08
Подякував: 444 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 11:54

  jump написав:Україна призиває в армію 30 тисяч людей щомісяця

Мобілізація поки що не призвела до значного посилення українських сил на полі бою.

Багато призовників все ще завершують навчальний процес і ще не прибули на фронт. А деякі новобранці, які прибули, фізично не придатні до бою, відзначають члени українських підрозділів.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/31/7468220/

які ж тоді реальні втрати воїнів? :shock:


"Раз стрільне і втече": танкіст ЗСУ заявив, що ухилянти не потрібні на фронті
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/660 ... -na-fronti

вітальєн це саме пише 2й рік, а хотаб доказує протилежне
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35803
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1587 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:03

Довіра

Ахрєнєть))
Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/
detroytred
 
Повідомлень: 29611
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:04

  jump написав:які ж тоді реальні втрати воїнів?
Україна щодня втрачає 60-100 військових, – Зеленський
https://novynarnia.com/2022/06/01/ukray ... vtrachaye/


Щоденні втрати України на Донбасі в останні два тижні значно зросли. Так, гинуть чи зазнають поранень до 1000 наших захисників.

Об этом во время визита в Вашингтон сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает "Axios".
https://www.stopcor.org/ukr/section-sus ... -2022.html
  jump написав:
"Раз стрільне і втече": танкіст ЗСУ заявив, що ухилянти не потрібні на фронті
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/660 ... -na-fronti

https://youtu.be/KNFuktlZfFY?si=MH_9wAX7P2tdFD5z&t=1866
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24327
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:21

  detroytred написав:У всій цій петрушці є фундаментальний момент --- саме Схід розширює свій ареал, саме він веде наступ на Захід, тіснить його з підконтрольних йому раніше територій.
І це глобальний історичний тренд...

Ось цей "фундаментальний момент":
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:GDP_of_China_in_RMB.svg
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5347
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:22

  Letusrock написав:
  d44 написав:
  andrijk777 написав:Повернення переговорами - тут є плани.
Які? Що може зацікавити путіна віддати иназад теріторії? Тільки не треба про 100500 тамагавків на маскву від партнерів "раптом не погодиться". Військово від партнерів (навіть їх зброєю та нашими руками/життями) ніхто не збирається "переконувати" путіна, санкції вже для партнерів "дальше нікуди". Так які плани? Плани тільки на нас залишилися.

якщо не буде "жгучего желания" більшості світу повернути там території, то план хіба що заморозити і чекати 100 років слушної миті, коли президентом рф стане черговий Горбачов

Боря Годунов/Єльцін
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35803
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1587 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:24

  detroytred написав:Ахрєнєть))
Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/

Как по мне дан надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства. Например, путем подачи ходатайства представителя полковника о допросе Залужного в качестве свидетеля. ИМХО.
tumos
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:27

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:У всій цій петрушці є фундаментальний момент --- саме Схід розширює свій ареал, саме він веде наступ на Захід, тіснить його з підконтрольних йому раніше територій.
І це глобальний історичний тренд...

Ось цей "фундаментальний момент":
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:GDP_of_China_in_RMB.svg

Якщо мешканець Китаю/Індії буде споживати як мешканець США, то мешканцям США пайка зменшиться.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35803
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1587 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:31

flyman


вітальєн це саме пише 2й рік, а хотаб доказує протилежне


А Фріз каже що невмотивовані потім нормально виконують обовʼязки. І?
Ми берем одне за істину, а в друге рибу? Це так у мухи працює? :D
Hotab
 
Повідомлень: 12798
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 9251925292539254>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222491
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707965
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5567)
31.07.2024 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.