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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9251925292539254
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:37

  tumos написав:
  detroytred написав:Ахрєнєть))
Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/

Как по мне дан надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства. Например, путем подачи ходатайства представителя полковника о допросе Залужного в качестве свидетеля. ИМХО.

До звернення за допомогою до ЗМІ, суспільства доходить справа коли?
Коли офіційні методи (Например, путем подачи ходатайств..) не дають результата.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:40

  flyman написав:Якщо мешканець Китаю/Індії буде споживати як мешканець США, то мешканцям США пайка зменшиться.

Китайці почали їсти м'ясо (с) Мицик (років 14 тому написав цей форумчанин).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:05

  detroytred написав:
  tumos написав:
  detroytred написав:Ахрєнєть))
Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/

Как по мне дан надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства. Например, путем подачи ходатайства представителя полковника о допросе Залужного в качестве свидетеля. ИМХО.

До звернення за допомогою до ЗМІ, суспільства доходить справа коли?
Коли офіційні методи (Например, путем подачи ходатайств..) не дають результата.

Ну, мы с вами заведомо не знаем подавалось ли ходатайство, было ли оно удовлетворено, и если -да, то что ответил Залужный. К официальным методам относится и обращение в ЕСПЧ. Возможено ли обращение на этой стадии и об использовании этого механизма защитой полковника мы тоже не знаем. Но уж точно запрос газеты (вроде текст запроса не опубликован) на посольство не даст никакого результата. Хайп разве что.
tumos
 
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