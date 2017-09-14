detroytred написав:Ахрєнєть)) Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/
Как по мне дан надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства. Например, путем подачи ходатайства представителя полковника о допросе Залужного в качестве свидетеля. ИМХО.
До звернення за допомогою до ЗМІ, суспільства доходить справа коли? Коли офіційні методи (Например, путем подачи ходатайств..) не дають результата.
detroytred написав:Ахрєнєть)) Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/
Как по мне дан надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства. Например, путем подачи ходатайства представителя полковника о допросе Залужного в качестве свидетеля. ИМХО.
До звернення за допомогою до ЗМІ, суспільства доходить справа коли? Коли офіційні методи (Например, путем подачи ходатайств..) не дають результата.
Ну, мы с вами заведомо не знаем подавалось ли ходатайство, было ли оно удовлетворено, и если -да, то что ответил Залужный. К официальным методам относится и обращение в ЕСПЧ. Возможено ли обращение на этой стадии и об использовании этого механизма защитой полковника мы тоже не знаем. Но уж точно запрос газеты (вроде текст запроса не опубликован) на посольство не даст никакого результата. Хайп разве что.