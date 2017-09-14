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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9252925392549255>
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:37

  tumos написав:
  detroytred написав:Ахрєнєть))
Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/

Как по мне дан надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства. Например, путем подачи ходатайства представителя полковника о допросе Залужного в качестве свидетеля. ИМХО.

До звернення за допомогою до ЗМІ, суспільства доходить справа коли?
Коли офіційні методи (Например, путем подачи ходатайств..) не дають результата.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:40

  flyman написав:Якщо мешканець Китаю/Індії буде споживати як мешканець США, то мешканцям США пайка зменшиться.

Китайці почали їсти м'ясо (с) Мицик (років 14 тому написав цей форумчанин).
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:05

  detroytred написав:
  tumos написав:
  detroytred написав:Ахрєнєть))
Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/

Как по мне дан надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства. Например, путем подачи ходатайства представителя полковника о допросе Залужного в качестве свидетеля. ИМХО.

До звернення за допомогою до ЗМІ, суспільства доходить справа коли?
Коли офіційні методи (Например, путем подачи ходатайств..) не дають результата.

Ну, мы с вами заведомо не знаем подавалось ли ходатайство, было ли оно удовлетворено, и если -да, то что ответил Залужный. К официальным методам относится и обращение в ЕСПЧ. Возможено ли обращение на этой стадии и об использовании этого механизма защитой полковника мы тоже не знаем. Но уж точно запрос газеты (вроде текст запроса не опубликован) на посольство не даст никакого результата. Хайп разве что.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:32

  flyman написав:

Якщо мешканець Китаю/Індії буде споживати як мешканець США, то мешканцям США пайка зменшиться.

Якщо "мешканець Китаю/Індії буде споживати як мешканець США" то США буде мєлка сошка порівняно з Китаєм/Індією. Поки що до цього ще дуже далеко.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:42

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:


Інформативно.
Гарно видно реальні втрати росіян.
Два наступи отакенними силами і ... 36 вбитих, 32 поранених.

Наступна масштабна спроба - 40 вбитих, 37 поранених.

Зате кожну добу дописують у статистику узьких втрат 1050-1100 вбитих орків.
,,Чего их жалеть, пиши больше,,@
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:43

  detroytred написав:Ахрєнєть))
Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/


ИМХО нужно было бы видеть сам текст запроса.
Если обращались именно к посольству (или к Залужному как должностному лицу) то откуда инфа у посольства в действительности?
бюрократия по другому не работает - должностное лицо дает только те ответы по которым владеет инфой в рамках своих обязанностей а не всей своей памяти)))

обращаться нужно было в генштаб что бы там поясняли был письменный приказ или нет.
ну или обращаться в службы которые вели следствие что бы они прояснили данную тему.
хотя думаю журналистов бы просто отправили прикрывшись тайной следствия.

Можно было бы написать письмо Залужному как физ лицу - но тогда это не может быть запросом и он не обязан на него отвечать. Мало того - ему еще может и прилететь за разглашение тайны следствия или еще каких секреток что он наподписывал.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:57

  vitaliiangel написав:
  jump написав:які ж тоді реальні втрати воїнів?
Україна щодня втрачає 60-100 військових, – Зеленський
https://novynarnia.com/2022/06/01/ukray ... vtrachaye/


Щоденні втрати України на Донбасі в останні два тижні значно зросли. Так, гинуть чи зазнають поранень до 1000 наших захисників.

Об этом во время визита в Вашингтон сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает "Axios".
https://www.stopcor.org/ukr/section-sus ... -2022.html

Статистика генштабу по 1000+ наступаючих москалів в день.
То що вже 1:1? чи Арахамія ІПСОшник?
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 13:59

  alex lem написав:Зате кожну добу дописують у статистику узьких втрат 1050-1100 вбитих орків.
,,Чего их жалеть, пиши больше,,@
я процитировал русский канал. им смысла приписывать себе лишние потери нет. То что наши считают ничего кроме грустной улыбки не вызывает, Ложь хороша в умеренных количествах, иначе она вызывает обратный эффект.
  Schmit написав:Статистика генштабу по 1000+ наступаючих москалів в день.
То що вже 1:1? чи Арахамія ІПСОшник?
ключевое во время визита в Вашингтон. Если бы он там натрындел про 50- 100 в день над ним бы посмеялись как над дурачком.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 14:09

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Зате кожну добу дописують у статистику узьких втрат 1050-1100 вбитих орків.
,,Чего их жалеть, пиши больше,,@
я процитировал русский канал. им смысла приписывать себе лишние потери нет. То что наши считают ничего кроме грустной улыбки не вызывает, Ложь хороша в умеренных количествах, иначе она вызывает обратный эффект.
  Schmit написав:Статистика генштабу по 1000+ наступаючих москалів в день.
То що вже 1:1? чи Арахамія ІПСОшник?
ключевое во время визита в Вашингтон. Если бы он там натрындел про 50- 100 в день над ним бы посмеялись как над дурачком.

Тобто Арахамія видав базу, бо ж "во время визита в Вашингтон", а наш генштаб для нас...?
То все ще гірше?
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 14:10

  tumos написав:Ну, мы с вами заведомо не знаем подавалось ли ходатайство, было ли оно удовлетворено, и если -да, то что ответил Залужный. К официальным методам относится и обращение в ЕСПЧ. Возможено ли обращение на этой стадии и об использовании этого механизма защитой полковника мы тоже не знаем. Но уж точно запрос газеты (вроде текст запроса не опубликован) на посольство не даст никакого результата. Хайп разве что.

Моє ставлення і бачення чисто з ло
логіки:
- ходатайство не могло не подаватися, бо наявність згоди на операцію ГК це прямий доказ відсутності провини Червинського. Навіть без адвокатів Ч. це розуміє;
- відповідь на ходатайство не була належною, бо тоді б Ч. не прийшлося тепер виставляти це в публічний простір (оголосити про те, що ГК надав згоду);
- тепер підключилися ЗМІ, направивши запит. Хайп це не хайп чи ще що, яка різниця?
Справа резонансна. Таємниці ніякої нема. Достатньо чітко відповісти - погоджувалася операція з ГК чи ні. Да чи ні.

Я розглядав цю справу в площині довіри.
А не в площині - *надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства.*
detroytred
 
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