Додано: Сер 31 лип, 2024 13:43

detroytred написав: Ахрєнєть))

Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/ Ахрєнєть))Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*

ИМХО нужно было бы видеть сам текст запроса.Если обращались именно к посольству (или к Залужному как должностному лицу) то откуда инфа у посольства в действительности?бюрократия по другому не работает - должностное лицо дает только те ответы по которым владеет инфой в рамках своих обязанностей а не всей своей памяти)))обращаться нужно было в генштаб что бы там поясняли был письменный приказ или нет.ну или обращаться в службы которые вели следствие что бы они прояснили данную тему.хотя думаю журналистов бы просто отправили прикрывшись тайной следствия.Можно было бы написать письмо Залужному как физ лицу - но тогда это не может быть запросом и он не обязан на него отвечать. Мало того - ему еще может и прилететь за разглашение тайны следствия или еще каких секреток что он наподписывал.