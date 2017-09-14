detroytred написав:Ахрєнєть)) Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/
Как по мне дан надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства. Например, путем подачи ходатайства представителя полковника о допросе Залужного в качестве свидетеля. ИМХО.
До звернення за допомогою до ЗМІ, суспільства доходить справа коли? Коли офіційні методи (Например, путем подачи ходатайств..) не дають результата.
detroytred написав:Ахрєнєть)) Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/
Как по мне дан надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства. Например, путем подачи ходатайства представителя полковника о допросе Залужного в качестве свидетеля. ИМХО.
До звернення за допомогою до ЗМІ, суспільства доходить справа коли? Коли офіційні методи (Например, путем подачи ходатайств..) не дають результата.
Ну, мы с вами заведомо не знаем подавалось ли ходатайство, было ли оно удовлетворено, и если -да, то что ответил Залужный. К официальным методам относится и обращение в ЕСПЧ. Возможено ли обращение на этой стадии и об использовании этого механизма защитой полковника мы тоже не знаем. Но уж точно запрос газеты (вроде текст запроса не опубликован) на посольство не даст никакого результата. Хайп разве что.
detroytred написав:Ахрєнєть)) Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/
ИМХО нужно было бы видеть сам текст запроса. Если обращались именно к посольству (или к Залужному как должностному лицу) то откуда инфа у посольства в действительности? бюрократия по другому не работает - должностное лицо дает только те ответы по которым владеет инфой в рамках своих обязанностей а не всей своей памяти)))
обращаться нужно было в генштаб что бы там поясняли был письменный приказ или нет. ну или обращаться в службы которые вели следствие что бы они прояснили данную тему. хотя думаю журналистов бы просто отправили прикрывшись тайной следствия.
Можно было бы написать письмо Залужному как физ лицу - но тогда это не может быть запросом и он не обязан на него отвечать. Мало того - ему еще может и прилететь за разглашение тайны следствия или еще каких секреток что он наподписывал.
alex lem написав:Зате кожну добу дописують у статистику узьких втрат 1050-1100 вбитих орків. ,,Чего их жалеть, пиши больше,,@
я процитировал русский канал. им смысла приписывать себе лишние потери нет. То что наши считают ничего кроме грустной улыбки не вызывает, Ложь хороша в умеренных количествах, иначе она вызывает обратный эффект.
Schmit написав:Статистика генштабу по 1000+ наступаючих москалів в день. То що вже 1:1? чи Арахамія ІПСОшник?
ключевое во время визита в Вашингтон. Если бы он там натрындел про 50- 100 в день над ним бы посмеялись как над дурачком.
alex lem написав:Зате кожну добу дописують у статистику узьких втрат 1050-1100 вбитих орків. ,,Чего их жалеть, пиши больше,,@
я процитировал русский канал. им смысла приписывать себе лишние потери нет. То что наши считают ничего кроме грустной улыбки не вызывает, Ложь хороша в умеренных количествах, иначе она вызывает обратный эффект.
Schmit написав:Статистика генштабу по 1000+ наступаючих москалів в день. То що вже 1:1? чи Арахамія ІПСОшник?
ключевое во время визита в Вашингтон. Если бы он там натрындел про 50- 100 в день над ним бы посмеялись как над дурачком.
Тобто Арахамія видав базу, бо ж "во время визита в Вашингтон", а наш генштаб для нас...? То все ще гірше?
tumos написав:Ну, мы с вами заведомо не знаем подавалось ли ходатайство, было ли оно удовлетворено, и если -да, то что ответил Залужный. К официальным методам относится и обращение в ЕСПЧ. Возможено ли обращение на этой стадии и об использовании этого механизма защитой полковника мы тоже не знаем. Но уж точно запрос газеты (вроде текст запроса не опубликован) на посольство не даст никакого результата. Хайп разве что.
Моє ставлення і бачення чисто з ло логіки: - ходатайство не могло не подаватися, бо наявність згоди на операцію ГК це прямий доказ відсутності провини Червинського. Навіть без адвокатів Ч. це розуміє; - відповідь на ходатайство не була належною, бо тоді б Ч. не прийшлося тепер виставляти це в публічний простір (оголосити про те, що ГК надав згоду); - тепер підключилися ЗМІ, направивши запит. Хайп це не хайп чи ще що, яка різниця? Справа резонансна. Таємниці ніякої нема. Достатньо чітко відповісти - погоджувалася операція з ГК чи ні. Да чи ні.
Я розглядав цю справу в площині довіри. А не в площині - *надлежащий ответ. А ответы на поставленные вопросы необходимо получать в рамках уголовного производства.*