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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9252925392549255
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 14:30

  Hotab написав:Letusrock

Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло.


Якщо він їхав в автобусі не один і його витягли з автобусу ТЦК (прикордонники), а потім з необережності вбили, то трупа б ніхто вже не знайшов ніколи, а за ці 2 тижні розшуку вже б давно отих хто витягнув ідентифікували по журналу чергувань і опитали.
Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти?
Якщо справдяться твої підозри, то винуватців знайти жодних проблем.


Найти, конечно можно. Но можно и
с согласия высшего руководства, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное разрешение

не искать
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 14:33

  andrijk777 написав:
  flyman написав:

Якщо мешканець Китаю/Індії буде споживати як мешканець США, то мешканцям США пайка зменшиться.

Якщо "мешканець Китаю/Індії буде споживати як мешканець США" то США буде мєлка сошка порівняно з Китаєм/Індією. Поки що до цього ще дуже далеко.

Так отож, хто тоді кому "гегемон", от про що іде зараз "перерозподіл світу" і "3я світова". Верхи (золотий мільярд) не можуть, низи (глобальний південь) не хочуть (жити по-старому)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 31 лип, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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3
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 14:35

Tumos
Я поясню чому при отаких справах відштовхуюсь від провини начальника.

Коли підлеглий дійсно накосячив зі своєї провини, він не йде шляхом звинувачення вищих посадовців. Бо це грає суто проти нього. Ще й оббріхувати начальників, щоб вони ще й дуже упереджено ставилися до нього?
Нема сенсу.

Як правило, загнаний в кут підлеглий оперує правдивими даними. Щоб хоч якось захиститись...
Типа, дескать, тут і ваша провина, а не тільки моя; тому давайте пом'якшуйте моє покарання, раз себе взагалі не караєте.
Або на край - давайте відповідати разом.

Може і є виключення, але особисто я не зустрічав. Тільки вищенаведені випадки.
І доходило до сюру: всі, до прибиральниці у вч знають, що трапилося; свідків купа; але усі *ходатайства* та докази до лампочки.
І дознавачі, і прокурори, і контрозвідка, і нардепи -- всі розуміли, але розводили руками...
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