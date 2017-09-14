|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 31 лип, 2024 14:30
Hotab написав:Letusrock
Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло.
Якщо він їхав в автобусі не один і його витягли з автобусу ТЦК (прикордонники), а потім з необережності вбили, то трупа б ніхто вже не знайшов ніколи, а за ці 2 тижні розшуку вже б давно отих хто витягнув ідентифікували по журналу чергувань і опитали.
Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти?
Якщо справдяться твої підозри, то винуватців знайти жодних проблем.
Найти, конечно можно. Но можно и
с согласия высшего руководства, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное разрешение
не искать
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2024 14:33
andrijk777 написав: flyman написав:
Якщо мешканець Китаю/Індії буде споживати як мешканець США, то мешканцям США пайка зменшиться.
Якщо "мешканець Китаю/Індії буде споживати як мешканець США" то США буде мєлка сошка порівняно з Китаєм/Індією. Поки що до цього ще дуже далеко.
Так отож, хто тоді кому "гегемон", от про що іде зараз "перерозподіл світу" і "3я світова". Верхи (золотий мільярд) не можуть, низи (глобальний південь) не хочуть (жити по-старому)
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 31 лип, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35804
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1587 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 31 лип, 2024 14:35
Tumos
Я поясню чому при отаких справах відштовхуюсь від провини начальника.
Коли підлеглий дійсно накосячив зі своєї провини, він не йде шляхом звинувачення вищих посадовців. Бо це грає суто проти нього. Ще й оббріхувати начальників, щоб вони ще й дуже упереджено ставилися до нього?
Нема сенсу.
Як правило, загнаний в кут підлеглий оперує правдивими даними. Щоб хоч якось захиститись...
Типа, дескать, тут і ваша провина, а не тільки моя; тому давайте пом'якшуйте моє покарання, раз себе взагалі не караєте.
Або на край - давайте відповідати разом.
Може і є виключення, але особисто я не зустрічав. Тільки вищенаведені випадки.
І доходило до сюру: всі, до прибиральниці у вч знають, що трапилося; свідків купа; але усі *ходатайства* та докази до лампочки.
І дознавачі, і прокурори, і контрозвідка, і нардепи -- всі розуміли, але розводили руками...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29613
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|63285
|
|
|1493
|222494
|
|
|6076
|707966
|
|