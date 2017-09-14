Tumos Я поясню чому при отаких справах відштовхуюсь від провини начальника.
Коли підлеглий дійсно накосячив зі своєї провини, він не йде шляхом звинувачення вищих посадовців. Бо це грає суто проти нього. Ще й оббріхувати начальників, щоб вони ще й дуже упереджено ставилися до нього? Нема сенсу.
Як правило, загнаний в кут підлеглий оперує правдивими даними. Щоб хоч якось захиститись... Типа, дескать, тут і ваша провина, а не тільки моя; тому давайте пом'якшуйте моє покарання, раз себе взагалі не караєте. Або на край - давайте відповідати разом.
Може і є виключення, але особисто я не зустрічав. Тільки вищенаведені випадки. І доходило до сюру: всі, до прибиральниці у вч знають, що трапилося; свідків купа; але усі *ходатайства* та докази до лампочки. І дознавачі, і прокурори, і контрозвідка, і нардепи -- всі розуміли, але розводили руками...
jump написав: Мобілізація поки що не призвела до значного посилення українських сил на полі бою. які ж тоді реальні втрати воїнів?
хз. Все ж засекречене к хєрям. Прикинути палець до носа звичайно можно) тільки дуже грубо. буде рівняння з багатьма невідомими. Треба тільки щось відоме знайти.) І так на 1 вбитого 5 ранених. З 10 вбитих кожен 3-й безвісті.(безвісті записуютьть в основному тих кого бачили вбитими). Скільки ранених повертається в стрій не знаю думаю процентів 70, корочє явних калік напевно 1,3 до вбитого. Шо там іще? На 1 раненого десь 0,5 в сзч. Або на 1 вбитого 2,5 втекло. Вернувся хай кожен 4й. Не знаю. Ну і ще по мєлочі яку рахувати не будем но чисто умозрітєльно під час війни на 100 бойових втрат десь 5 небойових(аварії, пяні бійки , самогубства, нещасні випадки ну і медицинські причини. ) при учєніях 3 проценти допускаються а тут війна. в лютому президент сказав 31 тисяча вбитих. То було 2р війни. Значить зара десь 40т. + < 17т безвісти. Вбито десь 47 т, скалічено 61т. Дезертирів тисяч 90. На 18 серпня 2023 нюйорк таймс писала про 70т вбитих в нас і від 100 до 120 скалічених. Тоді можно прикинути що загальних вбитих на зара 117т скалічених від 170т. Ну і не забуваєм що є відтік по віку, по здоровю, по уходу за котами. Скільки офіційно пішло з мобілізованих не знаю, ніяких цифр чи хочаб намьоків не зустрічав. А за сзч https://www.dw.com/uk/dezertirstvo-v-zs ... a-69597844. Всі підрахунки грубі і чисто пальцем в небо. Но думаю порядок цифр десь такий. Даних від москалів не брав, думаю раза 2 вони зсу вже знищили по своїх пілрахунках.))) По наших ми їх вбили 570тисяч. Напало їх тисяч 200, зара їх в Україні десь 500т а на кінець року має бути 690 так недавно Сирський казав. Отака арифметика.
Hotab написав:Може дійсно батьку не казав, а мав намір рвонути через Тису і потонув.
сумнівно, тільки 20 років і через Тису із студ.квитком без паспорту? Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло. Я тут живу, не пишу й десятої частини того що знаю, бо без толку, тому що розум цивілізованої людини буде заперечувати до останнього. Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.
Катують, заставляють свою домівку та сім’ю захищати від орди ?
Сами боятся. И дрожащим пухлым пальчиком жмут на кнопки. От селсьсоветов, городских до судей, прокуроров, депутатов. Милионная армия ухылянтов так боится идти в окопы
Hotab написав:Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти?
хорошо. нашли тцкашников которые его уговаривая подписать контракт забили до смерти. Дальше что? суд, тюрьма? так никто больше не будет этим заниматься (уговаривать подписать контракт) , а сверху приказ 1000 добровольцев в день.
Я не перестаю удивляться твоей наивности. Те кто его сняли с автобуса скажут мы его проверили и отпустили. За бутылку водки найдётся алкаш который подтвердит, что да пацан шёл целый/невредимый в сторону Тисы. Экспертиза установит ударился головой о камни. Это одна система тцк, полиция, суд, экспертиза. Вот она начнёт своих гнобить , чтобы расследовать какого то малолетнего жмура. Показания против своих никто не даст, сразу отправят крынки брать.