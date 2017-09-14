Додано: Сер 31 лип, 2024 14:41

jump написав:

Мобілізація поки що не призвела до значного посилення українських сил на полі бою.

які ж тоді реальні втрати воїнів?

Мобілізація поки що не призвела до значного посилення українських сил на полі бою.які ж тоді реальні втрати воїнів?

хз. Все ж засекречене к хєрям.Прикинути палець до носа звичайно можно)тільки дуже грубо.буде рівняння з багатьма невідомими. Треба тільки щось відоме знайти.)І так на 1 вбитого 5 ранених.З 10 вбитих кожен 3-й безвісті.(безвісті записуютьть в основному тих кого бачили вбитими). Скільки ранених повертається в стрій не знаю думаю процентів 70, корочє явних калік напевно 1,3 до вбитого.Шо там іще? На 1 раненого десь 0,5 в сзч. Або на 1 вбитого 2,5 втекло. Вернувся хай кожен 4й.Не знаю.Ну і ще по мєлочі яку рахувати не будем но чисто умозрітєльно під час війни на 100 бойових втрат десь 5 небойових(аварії, пяні бійки , самогубства, нещасні випадки ну і медицинські причини. ) при учєніях 3 проценти допускаються а тут війна.в лютому президент сказав 31 тисяча вбитих.То було 2р війни.Значить зара десь 40т. + < 17т безвісти.Вбито десь 47 т, скалічено 61т. Дезертирів тисяч 90.На 18 серпня 2023 нюйорк таймс писала про 70т вбитих в нас і від 100 до 120 скалічених. Тоді можно прикинути що загальних вбитих на зара 117т скалічених від 170т. Ну і не забуваєм що є відтік по віку, по здоровю, по уходу за котами. Скільки офіційно пішло з мобілізованих не знаю, ніяких цифр чи хочаб намьоків не зустрічав.А за сзч. Всі підрахунки грубі і чисто пальцем в небо. Но думаю порядок цифр десь такий. Даних від москалів не брав, думаю раза 2 вони зсу вже знищили по своїх пілрахунках.))) По наших ми їх вбили 570тисяч. Напало їх тисяч 200, зара їх в Україні десь 500т а на кінець року має бути 690 так недавно Сирський казав. Отака арифметика.