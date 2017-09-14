Tumos Я поясню чому при отаких справах відштовхуюсь від провини начальника.
Коли підлеглий дійсно накосячив зі своєї провини, він не йде шляхом звинувачення вищих посадовців. Бо це грає суто проти нього. Ще й оббріхувати начальників, щоб вони ще й дуже упереджено ставилися до нього? Нема сенсу.
Як правило, загнаний в кут підлеглий оперує правдивими даними. Щоб хоч якось захиститись... Типа, дескать, тут і ваша провина, а не тільки моя; тому давайте пом'якшуйте моє покарання, раз себе взагалі не караєте. Або на край - давайте відповідати разом.
Може і є виключення, але особисто я не зустрічав. Тільки вищенаведені випадки. І доходило до сюру: всі, до прибиральниці у вч знають, що трапилося; свідків купа; але усі *ходатайства* та докази до лампочки. І дознавачі, і прокурори, і контрозвідка, і нардепи -- всі розуміли, але розводили руками...
jump написав: Мобілізація поки що не призвела до значного посилення українських сил на полі бою. які ж тоді реальні втрати воїнів?
хз. Все ж засекречене к хєрям. Прикинути палець до носа звичайно можно) тільки дуже грубо. буде рівняння з багатьма невідомими. Треба тільки щось відоме знайти.) І так на 1 вбитого 5 ранених. З 10 вбитих кожен 3-й безвісті.(безвісті записуютьть в основному тих кого бачили вбитими). Скільки ранених повертається в стрій не знаю думаю процентів 70, корочє явних калік напевно 1,3 до вбитого. Шо там іще? На 1 раненого десь 0,5 в сзч. Або на 1 вбитого 2,5 втекло. Вернувся хай кожен 4й. Не знаю. Ну і ще по мєлочі яку рахувати не будем но чисто умозрітєльно під час війни на 100 бойових втрат десь 5 небойових(аварії, пяні бійки , самогубства, нещасні випадки ну і медицинські причини. ) при учєніях 3 проценти допускаються а тут війна. в лютому президент сказав 31 тисяча вбитих. То було 2р війни. Значить зара десь 40т. + < 17т безвісти. Вбито десь 47 т, скалічено 61т. Дезертирів тисяч 90. На 18 серпня 2023 нюйорк таймс писала про 70т вбитих в нас і від 100 до 120 скалічених. Тоді можно прикинути що загальних вбитих на зара 117т скалічених від 170т. Ну і не забуваєм що є відтік по віку, по здоровю, по уходу за котами. Скільки офіційно пішло з мобілізованих не знаю, ніяких цифр чи хочаб намьоків не зустрічав. А за сзч https://www.dw.com/uk/dezertirstvo-v-zs ... a-69597844. Всі підрахунки грубі і чисто пальцем в небо. Но думаю порядок цифр десь такий. Даних від москалів не брав, думаю раза 2 вони зсу вже знищили по своїх пілрахунках.))) По наших ми їх вбили 570тисяч. Напало їх тисяч 200, зара їх в Україні десь 500т а на кінець року має бути 690 так недавно Сирський казав. Отака арифметика.
Hotab написав:Може дійсно батьку не казав, а мав намір рвонути через Тису і потонув.
сумнівно, тільки 20 років і через Тису із студ.квитком без паспорту? Якщо знайдуться свідки що він повертався на автобусі додому тоді все зрозуміло. Я тут живу, не пишу й десятої частини того що знаю, бо без толку, тому що розум цивілізованої людини буде заперечувати до останнього. Сподіваюсь колись все розкриється і у вас всіх щелепа вискочить. Навіть не уявляєте масштаби свавілля.
Катують, заставляють свою домівку та сім’ю захищати від орди ?
Сами боятся. И дрожащим пухлым пальчиком жмут на кнопки. От селсьсоветов, городских до судей, прокуроров, депутатов. Милионная армия ухылянтов так боится идти в окопы
Hotab написав:Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти?
хорошо. нашли тцкашников которые его уговаривая подписать контракт забили до смерти. Дальше что? суд, тюрьма? так никто больше не будет этим заниматься (уговаривать подписать контракт) , а сверху приказ 1000 добровольцев в день.
Я не перестаю удивляться твоей наивности. Те кто его сняли с автобуса скажут мы его проверили и отпустили. За бутылку водки найдётся алкаш который подтвердит, что да пацан шёл целый/невредимый в сторону Тисы. Экспертиза установит ударился головой о камни. Это одна система тцк, полиция, суд, экспертиза. Вот она начнёт своих гнобить , чтобы расследовать какого то малолетнего жмура. Показания против своих никто не даст, сразу отправят крынки брать.
detroytred написав:Моє ставлення і бачення чисто з ло логіки:
Дело такое. Логика без знания материалов УП может подвести.
detroytred написав:- ходатайство не могло не подаватися, бо наявність згоди на операцію ГК це прямий доказ відсутності провини Червинського. Навіть без адвокатів Ч. це розуміє; - відповідь на ходатайство не була належною, бо тоді б Ч. не прийшлося тепер виставляти це в публічний простір (оголосити про те, що ГК надав згоду);
Первая попавшаяся на глаза статья. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c87zp0zn1epo Ходатайство о допросе Баканова было удовлетворено и он был допрошен на стадии досудебного следствия. По Залужному допрашивался или нет - для меня пока нет ответа из текста статьи.
Однак, за даними "Української правди", Баканов під час допиту на стадії досудового слідства начебто наголосив, що знав про операцію, але на останньому етапі наказав її зупинити, а Залужний начебто так і не погодив остаточно її проведення.
Судя по этому абзацу возможность допроса свидетелей уже по решению суда, а не следователя, имеется.
Підтвердити чи спростувати це вони зможуть лише тоді, якщо суд вирішить заслухати їх як свідків в засіданні. Це ключовий момент, який зможе показати, чи було перевищення повноважень з боку Червінського чи ні.
detroytred написав:- тепер підключилися ЗМІ, направивши запит. Хайп це не хайп чи ще що, яка різниця?
Действительно. Просто газета получила отлуп.
detroytred написав:Справа резонансна. Таємниці ніякої нема. Достатньо чітко відповісти - погоджувалася операція з ГК чи ні. Да чи ні.
А вы знаете какими приказами регламентируется процедура согласования этой операции ? Какими должностными лицами должно осуществляться согласование ? Могут ли приказы отдаваться в устной форме ? Я здесь не про логику спрашиваю, а нормативную базу.
Hotab написав:Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти?
хорошо. нашли тцкашников которые его уговаривая подписать контракт забили до смерти. Дальше что? суд, тюрьма? так никто больше не будет этим заниматься (уговаривать подписать контракт) , а сверху приказ 1000 добровольцев в день.
Я не перестаю удивляться твоей наивности. Те кто его сняли с автобуса скажут мы его проверили и отпустили. За бутылку водки найдётся алкаш который подтвердит, что да пацан шёл целый/невредимый в сторону Тисы. Экспертиза установит ударился головой о камни. Это одна система тцк, полиция, суд, экспертиза. Вот она начнёт своих гнобить , чтобы расследовать какого то малолетнего жмура. Показания против своих никто не даст, сразу отправят крынки брать. Напишут самоубийство и всё. Рожайте нового.
вірно, десь так воно і є. Хотаб просто лукавить, неможливо бути в системі і так щиро робити вигляд що не в курсі. Чи то з висоти польоту якщо дивитись на рідну землю то здається що й і Конституція в силі і закони працюють, і владу ніхто не намагається узурпувати
Hotab написав:Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти?
хорошо. нашли тцкашников которые его уговаривая подписать контракт забили до смерти. Дальше что? суд, тюрьма? так никто больше не будет этим заниматься (уговаривать подписать контракт) , а сверху приказ 1000 добровольцев в день.
Я не перестаю удивляться твоей наивности. Те кто его сняли с автобуса скажут мы его проверили и отпустили. За бутылку водки найдётся алкаш который подтвердит, что да пацан шёл целый/невредимый в сторону Тисы. Экспертиза установит ударился головой о камни. Это одна система тцк, полиция, суд, экспертиза. Вот она начнёт своих гнобить , чтобы расследовать какого то малолетнего жмура. Показания против своих никто не даст, сразу отправят крынки брать.
Напишут самоубийство и всё. Рожайте нового.
Если суданскому заробитчанину 43-44(по его версии он старше Халявы) то в теории он может иметь сына 18-25лет от залёта или первого брака. Вот когда его сына так выловят погрызенного раками где нибудь в Тисе или Днестре, тогда и состоится продуктивный диалог на тему кто и как в тылу в пикселе что то не так делает Тогда мы станем на сторону канадских ОльЮА и забросаем его аргументами о правильности вербовки кастетом и таланами по морде