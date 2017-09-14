alex lem написав:Зате кожну добу дописують у статистику узьких втрат 1050-1100 вбитих орків. ,,Чего их жалеть, пиши больше,,@
я процитировал русский канал. им смысла приписывать себе лишние потери нет. То что наши считают ничего кроме грустной улыбки не вызывает, Ложь хороша в умеренных количествах, иначе она вызывает обратный эффект.
Schmit написав:Статистика генштабу по 1000+ наступаючих москалів в день. То що вже 1:1? чи Арахамія ІПСОшник?
ключевое во время визита в Вашингтон. Если бы он там натрындел про 50- 100 в день над ним бы посмеялись как над дурачком.
Тобто Арахамія видав базу, бо ж "во время визита в Вашингтон", а наш генштаб для нас...? То все ще гірше?
Нещодавно приїхав додому один штурмовик 30+. З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300. З кацапського боку у мясних штурмах бачили тільки НЕрузькомовних, які йшли здебільшого (або всі) під наркотою чи сильними знеболюючими. Каже, що хлопці з дронів бачили, як по орку прилітає, відриває руку, а він бере автомат в іншу та продовжує йти вперед.. ПС. Для особливо переляканих - це не означає, що так скрізь. Робіть зважені висновки. Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.
Banderlog написав:Все ж засекречене к хєрям. Прикинути палець до носа звичайно можно) тільки дуже грубо. буде рівняння з багатьма невідомими. Треба тільки щось відоме знайти
Російські війська дуже швидко просуваються і відбувається це, зокрема, через неправильно вибудувану тактику з українського боку.
"Командування ухвалює неправильні рішення: неправильно займаємо позиції, нас ставлять на забій, як м'ясо, не дають відкатів нормально зробити, щоб покопати і виставити нормально бойову позицію, відійти не дають. Людей немає, позиції кидають і йдуть. Укріплення ніякого немає аж до Покровська, це те що мені відомо.
Також боєць наголошує, що людей для фронту слід відбирати правильно, а не хапати всіх підряд. Поганий відбір під час мобілізації також позначається на бойових діях і військовий вважає, що відправляти в бій слід тих, хто до цього готовий. https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/660126- ... na-donbasi
Львів та область - скажена бусифікація не стихає і це навіює неприємні роздуми...
fler написав:З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.
Ви тільки вуха розвісила, а порахувати не докумекала.
рота це скільки? десь 70-100 чоловік. Залишилось 2-є(він та ще один). Тобто шанс залишитись у живих десь 2-3% за 30 днів. Це приблизно як похібка від 100%.... Або втрату роти(практично 100% складу) за місяць... Ось і рахуй...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 31 лип, 2024 17:39, всього редагувалось 3 разів.