Додано: Сер 31 лип, 2024 17:21

Schmit написав: vitaliiangel написав: alex lem написав: Зате кожну добу дописують у статистику узьких втрат 1050-1100 вбитих орків.

,,Чего их жалеть, пиши больше,,@ ,,Чего их жалеть, пиши больше,,@ я процитировал русский канал. им смысла приписывать себе лишние потери нет. То что наши считают ничего кроме грустной улыбки не вызывает, Ложь хороша в умеренных количествах, иначе она вызывает обратный эффект. Schmit написав: Статистика генштабу по 1000+ наступаючих москалів в день.

То що вже 1:1? чи Арахамія ІПСОшник? Статистика генштабу по 1000+ наступаючих москалів в день.То що вже 1:1? чи Арахамія ІПСОшник? ключевое во время визита в Вашингтон. Если бы он там натрындел про 50- 100 в день над ним бы посмеялись как над дурачком. я процитировал русский канал. им смысла приписывать себе лишние потери нет. То что наши считают ничего кроме грустной улыбки не вызывает, Ложь хороша в умеренных количествах, иначе она вызывает обратный эффект.ключевое. Если бы он там натрындел про 50- 100 в день над ним бы посмеялись как над дурачком.

Тобто Арахамія видав базу, бо ж "во время визита в Вашингтон", а наш генштаб для нас...?

То все ще гірше? Тобто Арахамія видав базу, бо ж "во время визита в Вашингтон", а наш генштаб для нас...?То все ще гірше?

зважені

Нещодавно приїхав додому один штурмовик 30+. З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300. З кацапського боку у мясних штурмах бачили тільки НЕрузькомовних, які йшли здебільшого (або всі) під наркотою чи сильними знеболюючими. Каже, що хлопці з дронів бачили, як по орку прилітає, відриває руку, а він бере автомат в іншу та продовжує йти вперед..ПС. Для особливо переляканих - це не означає, що так скрізь. Робітьвисновки.Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.