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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92549255925692579258>
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:21

на правах ОБС

  Schmit написав:
  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Зате кожну добу дописують у статистику узьких втрат 1050-1100 вбитих орків.
,,Чего их жалеть, пиши больше,,@
я процитировал русский канал. им смысла приписывать себе лишние потери нет. То что наши считают ничего кроме грустной улыбки не вызывает, Ложь хороша в умеренных количествах, иначе она вызывает обратный эффект.
  Schmit написав:Статистика генштабу по 1000+ наступаючих москалів в день.
То що вже 1:1? чи Арахамія ІПСОшник?
ключевое во время визита в Вашингтон. Если бы он там натрындел про 50- 100 в день над ним бы посмеялись как над дурачком.

Тобто Арахамія видав базу, бо ж "во время визита в Вашингтон", а наш генштаб для нас...?
То все ще гірше?

Нещодавно приїхав додому один штурмовик 30+. З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300. З кацапського боку у мясних штурмах бачили тільки НЕрузькомовних, які йшли здебільшого (або всі) під наркотою чи сильними знеболюючими. Каже, що хлопці з дронів бачили, як по орку прилітає, відриває руку, а він бере автомат в іншу та продовжує йти вперед..
ПС. Для особливо переляканих - це не означає, що так скрізь. Робіть зважені висновки.
Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:24

  Banderlog написав:Все ж засекречене к хєрям.
Прикинути палець до носа звичайно можно)
тільки дуже грубо.
буде рівняння з багатьма невідомими. Треба тільки щось відоме знайти


Російські війська дуже швидко просуваються і відбувається це, зокрема, через неправильно вибудувану тактику з українського боку.

"Командування ухвалює неправильні рішення: неправильно займаємо позиції, нас ставлять на забій, як м'ясо, не дають відкатів нормально зробити, щоб покопати і виставити нормально бойову позицію, відійти не дають. Людей немає, позиції кидають і йдуть. :shock:
Укріплення ніякого немає аж до Покровська, це те що мені відомо.

Також боєць наголошує, що людей для фронту слід відбирати правильно, а не хапати всіх підряд. Поганий відбір під час мобілізації також позначається на бойових діях і військовий вважає, що відправляти в бій слід тих, хто до цього готовий.
https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/660126- ... na-donbasi



Львів та область - скажена бусифікація не стихає і це навіює неприємні роздуми... :(

Дійшло вже до такого...
У Львові військові позначають свої автомобілі, щоб їх не плутали із працівниками ТЦК
https://shtab.novyny.live/u-lvovi-viisk ... 79514.html
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300.
Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.

Ви тільки вуха розвісила, а порахувати не докумекала.

рота це скільки? десь 70-100 чоловік. Залишилось 2-є(він та ще один). Тобто шанс залишитись у живих десь 2-3% за 30 днів. Це приблизно як похібка від 100%.... Або втрату роти(практично 100% складу) за місяць... Ось і рахуй...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 31 лип, 2024 17:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Це так, дивлячись на ці цифри розумієш що вони можуть собі дозволити воювати навіть калашами ще років 100

Нафти в них не вистачить суттєвий час воювати
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:42

  vitaliiangel написав:


ну і нахіба ті півгазети в форум вставляти??
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:01

клик на фото увеличивает его.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:12

  tumos написав:
  detroytred написав:Моє ставлення і бачення чисто з ло
логіки:

Дело такое. Логика без знания материалов УП может подвести.
  detroytred написав:- ходатайство не могло не подаватися, бо наявність згоди на операцію ГК це прямий доказ відсутності провини Червинського. Навіть без адвокатів Ч. це розуміє;
- відповідь на ходатайство не була належною, бо тоді б Ч. не прийшлося тепер виставляти це в публічний простір (оголосити про те, що ГК надав згоду);

Первая попавшаяся на глаза статья.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c87zp0zn1epo
Ходатайство о допросе Баканова было удовлетворено и он был допрошен на стадии досудебного следствия.
По Залужному допрашивался или нет - для меня пока нет ответа из текста статьи.
Однак, за даними "Української правди", Баканов під час допиту на стадії досудового слідства начебто наголосив, що знав про операцію, але на останньому етапі наказав її зупинити, а Залужний начебто так і не погодив остаточно її проведення.

Судя по этому абзацу возможность допроса свидетелей уже по решению суда, а не следователя, имеется.
Підтвердити чи спростувати це вони зможуть лише тоді, якщо суд вирішить заслухати їх як свідків в засіданні. Це ключовий момент, який зможе показати, чи було перевищення повноважень з боку Червінського чи ні.


  detroytred написав:- тепер підключилися ЗМІ, направивши запит. Хайп це не хайп чи ще що, яка різниця?

Действительно. Просто газета получила отлуп.

  detroytred написав:Справа резонансна. Таємниці ніякої нема. Достатньо чітко відповісти - погоджувалася операція з ГК чи ні. Да чи ні.

А вы знаете какими приказами регламентируется процедура согласования этой операции ? Какими должностными лицами должно осуществляться согласование ? Могут ли приказы отдаваться в устной форме ? Я здесь не про логику спрашиваю, а нормативную базу.


Якщо б і Залужний дав покази, то Червинський би (який допущений до ознайомлення зі всіма матеріалами своєї справи) і справа досі не закрита, казав би зараз не про те, що Залужний погодив операцію, а про те, що Залужний дав неправдиві свідчення.

Відлуп отримала не газета, а суспільство.

Ваші питання (тобто ніяка нормативна база) ніяк не обмежують Залужного відповісти одним словом -- да чи ні.
Не слідчим або суду під протокол або присягу, а хоча б суспільству.
Бо справа резонансна і йде в прив'язці начебто розправи над Червинським за вагнерівців.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 31 лип, 2024 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:13

  vitaliiangel написав:

Цей танк сильно нагадує Королівського тигра(Panzer VI Tiger II). Оце іронія долі - Тигри знову воюють на теренах України. Цікаво що б сказали ветерани 2СВ...
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:30

  dimo_0n написав:
  fler написав:З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300.
Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.

рота це скільки? десь 70-100 чоловік. Залишилось 2-є(він та ще один). Тобто шанс залишитись у живих десь 2-3% за 30 днів. Це приблизно як похібка від 100%.... Або втрату роти(практично 100% складу) за місяць... Ось і рахуй...

так fler знатно зради накинула. за таку правду-матку рік-півтора тому банили на місяць
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:30

  Letusrock написав:
  dimo_0n написав:
  fler написав:З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300.
Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.

рота це скільки? десь 70-100 чоловік. Залишилось 2-є(він та ще один). Тобто шанс залишитись у живих десь 2-3% за 30 днів. Це приблизно як похібка від 100%.... Або втрату роти(практично 100% складу) за місяць... Ось і рахуй...

так fler знатно зради накинула. за таку правду-матку рік-півтора тому банили на місяць

потужно
flyman
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