на знаю обсуждали на той неделе или нет, но это к вопросу, что "кто-то" тут утверждал "любая страна так же будет делать"
У Литві розробляють план масової евакуації населення
Міністр внутрішніх справ Аґне Білотайте обговорила масову евакуацію населення в разі воєнного сценарію з представниками міністерств оборони і транспорту, Національного центру кризового управління та інших зацікавлених установ, - повідомляє литовський мовник LRT.
У його розробці Литва спирається на приклад країн Північної Європи, у яких є плани евакуації як для воєнного часу, так і для мирного. План також буде випробуваний під час навчань із цивільної оборони на державному рівні. Раніше було оголошено, що восени відбудуться загальнонаціональні навчання з евакуації.
Первая поставка истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину,. Это является долгожданным шагом, который может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки, пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленных людей, которые говорили на условиях анонимности.
В російському СІЗО у Ростові-на-Дону помер український військовополонений Олександр Іщенко. Він захищав Маріуполь та був зі складу полку “Азов”. Про його смерть стало відомо під час засідання “Південного окружного військового суду”, який в рф “судить” полонених український військових з “Азову”.
Про це повідомило російське опозиційне видання “Медіазона”.
Зазначається, що причина смерті Іщенка та дата невідомі. Адміністрація СІЗО не надала суду жодних підтверджуючих документів. 55-річний Іщенко потрапив у полон навесні 2022 року під час оборони Маріуполя.
Смерть військовополоненого прокоментував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він сказав, що донька загиблого повідомила про його смерть, яка сталася 9 днів тому. Україна не отримала жодних офіційних повідомлень.
“Тож із негайним листом звернувся до уповноваженої з прав людини в рф, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила мені обставини і причину смерті Олександра Іщенка. Беззаперечно про трагедію додатково повідомив МКЧХ та ООН, аби організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників”, – написав він.
Первая поставка истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину,. Это является долгожданным шагом, который может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки, пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленных людей, которые говорили на условиях анонимности.
Точное количество не сообщается, но отмечается, что их немного.
fler написав:З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.
Це звичайно шедевр від fler. З цього вийде прекрасне гасло для плакату: Ухилянти, не бійтесь мобілізації! У вас завжди є 2% на виживання!
Hotab написав:Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти?
хорошо. нашли тцкашников которые его уговаривая подписать контракт забили до смерти. Дальше что? суд, тюрьма? так никто больше не будет этим заниматься (уговаривать подписать контракт) , а сверху приказ 1000 добровольцев в день.
Я не перестаю удивляться твоей наивности. Те кто его сняли с автобуса скажут мы его проверили и отпустили. За бутылку водки найдётся алкаш который подтвердит, что да пацан шёл целый/невредимый в сторону Тисы. Экспертиза установит ударился головой о камни. Это одна система тцк, полиция, суд, экспертиза. Вот она начнёт своих гнобить , чтобы расследовать какого то малолетнего жмура. Показания против своих никто не даст, сразу отправят крынки брать.
Напишут самоубийство и всё. Рожайте нового.
что, кстати, странно: тело погранцы родителям до сих пор показывать отказываются... 🤔
pesikot написав:Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь
А что ты понимаешь под переговорами? Сядет Подоляк с лошадью и Подоляк такой - давай нам кардоны 91-го. И лошадь пуйла такой - та не вопрос, на. Мы забираем всех своих зеленых и бородатых и отдаем вам все. И как это схавают просравшие бабло элиты(даже не народ) в рашкостане? Расскажи как ты видишь переговоры про кордоны 91-го )))
Когда нечего сказать, начинают говорить про границы 91-го года
Лично для тебя пишу ещё раз, что под "переговорами", такие как ты, подразумевают, что Украина должна согласится на ВСЕ требования России. А Россия, в ответ, что-то пообещает, но выполнять это не обязуется
Чуть позже я напишу, почему полезные хомячки начали разгонять тему "переговоров" )
pesikot написав:Первая поставка истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину, Это является долгожданным шагом, который может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки
Так шо, ты готов поставить треуголку, на то, что до осени эти птички отобьют кордоны 91-го? Или всеже как написано - может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки ?