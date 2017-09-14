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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 лип, 2024 18:52
pesikot написав:
Лично для тебя пишу ещё раз
Лично тебя спрашиваю еще раз - какой окончание войны ты видишь?
pesikot написав:
Украина должна согласится на ВСЕ требования России.
Я тебе скажу так, что другого варика и не будет. Нужно время, чтобы такие как ты это наконец доперли.
Кстати, что там Резерв+?
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Сер 31 лип, 2024 18:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 18:53
Letusrock написав: dimo_0n написав:
pesikot написав:
Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь
А что ты понимаешь под переговорами? Сядет Подоляк с лошадью и Подоляк такой - давай нам кардоны 91-го. И лошадь пуйла такой - та не вопрос, на. Мы забираем всех своих зеленых и бородатых и отдаем вам все. И как это схавают просравшие бабло элиты(даже не народ) в рашкостане?
Расскажи как ты видишь переговоры про кордоны 91-го )))
fler написав:
Якщо вам особисто лячно і ви марите про капітуляцію, то не треба це подавати як суспільну думку.
Наші відступають лише на Донецькому напрямку, всі інші - стоять.
Це все добре, але э одне але. Ви особисто казали про кордони 91-го, а зараз про стоять и відступають на донецькому напрямку... А що робити з кордонами 91-го? Ви знов перевзулася?
тут пояснення просте, ні pesikot ні fler не збираються брати участь у "боротьбі до кінця" (через плоскостопіє і не той гендер), саме тому їм так легко відкидати будь-які спроби знайти можливість завершеня війни. Наприклад 65-річні бабулі (якщо їх внуки/сини не воюють) теж поголовно за кордони-91, штурм Москви і розвал рф-ії, чому ні))
Звичайно, простіше сидіти за хребтом і хотіти здавати теріторії, як робишь ти
І постити всяку конспірологію
PS. Чекаю твою істерику про аспірантуру і листопад ))
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Додано: Сер 31 лип, 2024 18:56
andrijk777 написав: fler написав:
З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300
.
Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.
Це звичайно шедевр від fler
. З цього вийде прекрасне гасло для плакату:Ухилянти, не бійтесь мобілізації! У вас завжди є 2% на виживання!
Для особливо обдарованих виділила кольором.
Взагалі мої пости розраховані на людей, здатних мислити, рахувати й робити висновки самостійно. Але andrijk777, dimo_On та ще деяким це незбагненно.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 18:58
dimo_0n написав: pesikot написав:
Первая поставка истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину,
Это является долгожданным шагом, который может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки
Так шо, ты готов поставить треуголку, на то, что до осени эти птички отобьют кордоны 91-го?
Или всеже как написано - может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки
?
Я уже написал, если таким, как ты, нечего сказать, вы начинаете говорить, в клоунской манере, о границах 91-го года
Кстати, а чего ты так возбудился на Ф-16 ?
Жопой начал чувствовать к чему идёт дело ? )))
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Додано: Сер 31 лип, 2024 19:00
pesikot написав: dimo_0n написав: pesikot написав:
Первая поставка истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину,
Это является долгожданным шагом, который может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки
Так шо, ты готов поставить треуголку, на то, что до осени эти птички отобьют кордоны 91-го?
Или всеже как написано - может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки
?
Я уже написал, если таким, как ты, нечего сказать, вы начинаете говорить, в клоунской манере, о границах 91-го года
Кстати, а чего ты так возбудился на Ф-16 ?
Жопой начал чувствовать к чему идёт дело ? )))
а к чему идет?..
- Ми не повинні звільняти всі наші території силою і зброєю, тому що це коштує нам багато часу і людських життів. Ми можемо повернути наші території дипломатичним шляхом.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 19:01
Ф16 с прибытием. Ждали как родных
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Додано: Сер 31 лип, 2024 19:03
dimo_0n написав: pesikot написав:
Лично для тебя пишу ещё раз
Лично тебя спрашиваю еще раз - какой окончание войны ты видишь?
Не такое, как ты ниже написал
А твоя нездоровая реакция на Ф-16 и показывает, что жопой ты чувствуешь приближение жопы для России
dimo_0n написав: pesikot написав:
Украина должна согласится на ВСЕ требования России.
Я тебе скажу так, что другого варика и не будет. Нужно время, чтобы такие как ты это наконец доперли.
Вот, из Пензы уже начали писать правду
У нас на це кажуть - дурень думкою багатіє
dimo_0n написав:
Кстати, что там Резерв+?
да всё хорошо ))
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