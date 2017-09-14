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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9255925692579258
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Лично для тебя пишу ещё раз
Лично тебя спрашиваю еще раз - какой окончание войны ты видишь?
  pesikot написав:Украина должна согласится на ВСЕ требования России.

Я тебе скажу так, что другого варика и не будет. Нужно время, чтобы такие как ты это наконец доперли.

Кстати, что там Резерв+?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 31 лип, 2024 18:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:53

  Letusrock написав:
  dimo_0n написав:pesikot написав:
Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешь
А что ты понимаешь под переговорами? Сядет Подоляк с лошадью и Подоляк такой - давай нам кардоны 91-го. И лошадь пуйла такой - та не вопрос, на. Мы забираем всех своих зеленых и бородатых и отдаем вам все. И как это схавают просравшие бабло элиты(даже не народ) в рашкостане?
Расскажи как ты видишь переговоры про кордоны 91-го )))
  fler написав:
Якщо вам особисто лячно і ви марите про капітуляцію, то не треба це подавати як суспільну думку.
Наші відступають лише на Донецькому напрямку, всі інші - стоять.
Це все добре, але э одне але. Ви особисто казали про кордони 91-го, а зараз про стоять и відступають на донецькому напрямку... А що робити з кордонами 91-го? Ви знов перевзулася?

тут пояснення просте, ні pesikot ні fler не збираються брати участь у "боротьбі до кінця" (через плоскостопіє і не той гендер), саме тому їм так легко відкидати будь-які спроби знайти можливість завершеня війни. Наприклад 65-річні бабулі (якщо їх внуки/сини не воюють) теж поголовно за кордони-91, штурм Москви і розвал рф-ії, чому ні))

Звичайно, простіше сидіти за хребтом і хотіти здавати теріторії, як робишь ти

І постити всяку конспірологію

PS. Чекаю твою істерику про аспірантуру і листопад ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:55

  andrijk777 написав:
  vitaliiangel написав:

Цей танк сильно нагадує Королівського тигра(Panzer VI Tiger II). Оце іронія долі - Тигри знову воюють на теренах України. Цікаво що б сказали ветерани 2СВ...

Це і є наступник тигра. Модль 1А. А Чехам німці дають в компенсацію модель 2А.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:56

  andrijk777 написав:
  fler написав:З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300.
Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.

Це звичайно шедевр від fler. З цього вийде прекрасне гасло для плакату:
Ухилянти, не бійтесь мобілізації! У вас завжди є 2% на виживання!

Для особливо обдарованих виділила кольором.
Взагалі мої пости розраховані на людей, здатних мислити, рахувати й робити висновки самостійно. Але andrijk777, dimo_On та ще деяким це незбагненно.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:58

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Первая поставка истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину,
Это является долгожданным шагом, который может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки

Так шо, ты готов поставить треуголку, на то, что до осени эти птички отобьют кордоны 91-го?
Или всеже как написано - может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки ?

Я уже написал, если таким, как ты, нечего сказать, вы начинаете говорить, в клоунской манере, о границах 91-го года

Кстати, а чего ты так возбудился на Ф-16 ?
Жопой начал чувствовать к чему идёт дело ? )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 19:00

  pesikot написав:
  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Первая поставка истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину,
Это является долгожданным шагом, который может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки

Так шо, ты готов поставить треуголку, на то, что до осени эти птички отобьют кордоны 91-го?
Или всеже как написано - может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки ?

Я уже написал, если таким, как ты, нечего сказать, вы начинаете говорить, в клоунской манере, о границах 91-го года

Кстати, а чего ты так возбудился на Ф-16 ?
Жопой начал чувствовать к чему идёт дело ? )))

а к чему идет?..
- Ми не повинні звільняти всі наші території силою і зброєю, тому що це коштує нам багато часу і людських життів. Ми можемо повернути наші території дипломатичним шляхом.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 19:01

Ф16 с прибытием. Ждали как родных
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 19:03

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Лично для тебя пишу ещё раз
Лично тебя спрашиваю еще раз - какой окончание войны ты видишь?

Не такое, как ты ниже написал
А твоя нездоровая реакция на Ф-16 и показывает, что жопой ты чувствуешь приближение жопы для России
  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Украина должна согласится на ВСЕ требования России.

Я тебе скажу так, что другого варика и не будет. Нужно время, чтобы такие как ты это наконец доперли.

Вот, из Пензы уже начали писать правду
У нас на це кажуть - дурень думкою багатіє

  dimo_0n написав:Кстати, что там Резерв+?

да всё хорошо ))
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  #<1 ... 9255925692579258
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