pesikot написав:Ты ведь под "переговорами" понимаешь капитуляцию Украины и этот нарратив активно продвигаешьА что ты понимаешь под переговорами? Сядет Подоляк с лошадью и Подоляк такой - давай нам кардоны 91-го. И лошадь пуйла такой - та не вопрос, на. Мы забираем всех своих зеленых и бородатых и отдаем вам все. И как это схавают просравшие бабло элиты(даже не народ) в рашкостане?Расскажи как ты видишь переговоры про кордоны 91-го )))fler написав:Якщо вам особисто лячно і ви марите про капітуляцію, то не треба це подавати як суспільну думку.Наші відступають лише на Донецькому напрямку, всі інші - стоять.Це все добре, але э одне але. Ви особисто казали про кордони 91-го, а зараз про стоять и відступають на донецькому напрямку... А що робити з кордонами 91-го? Ви знов перевзулася?