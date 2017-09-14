Додано: Сер 31 лип, 2024 19:54

tumos написав: detroytred написав:

Якщо б і Залужний дав покази, то Червинський би (який допущений до ознайомлення зі всіма матеріалами своєї справи) і справа досі не закрита, казав би зараз не про те, що Залужний погодив операцію, а про те, що Залужний дав неправдиві свідчення.

Якщо б і Залужний дав покази, то Червинський би (який допущений до ознайомлення зі всіма матеріалами своєї справи) і справа досі не закрита, казав би зараз не про те, що Залужний погодив операцію, а про те, що Залужний дав неправдиві свідчення.

Хотелось бы услышать ваш более развернутый ответ. В какой форме Залужный согласовал операцию устной или письменной. На каком документе была резолюция согласия, знакомился ли Червинский с этим документом, где находится документ в настоящее время. Если уничтожен, то максимальный срок хранения документа согласно нормативки.



detroytred написав: Відлуп отримала не газета, а суспільство.

Відлуп отримала не газета, а суспільство.

Вы не видите разницу между вопросами газеты к лицу в рамках интервью и запросом газеты, который обоснован законодательством о доступе к публичной информации. Ничто не мешает обратиться СМИ к Залужному с просьбой дать интервью с перечнем интересующих вопросов. Получить или не получить ответ. Тогда можно упоминать об обществе.



detroytred написав: Ваші питання (тобто ніяка нормативна база) ніяк не обмежують Залужного відповісти одним словом -- да чи ні.

Не слідчим або суду під протокол або присягу, а хоча б суспільству.

Ваші питання (тобто ніяка нормативна база) ніяк не обмежують Залужного відповісти одним словом -- да чи ні.Не слідчим або суду під протокол або присягу, а хоча б суспільству.

Мои вопросы были предназначены вам. Допустим скажет - нет. Будете продолжать строить умозаключения без знания нормативки по теме и материалов УП ? Я тоже могу заняться логическими построениями. Например, Залужный должен наложить письменную резолюцию. А отдал устный приказ. Червинский провтыкал в этом моменте и начал операцию. Хотелось бы услышать ваш более развернутый ответ. В какой форме Залужный согласовал операцию устной или письменной. На каком документе была резолюция согласия, знакомился ли Червинский с этим документом, где находится документ в настоящее время. Если уничтожен, то максимальный срок хранения документа согласно нормативки.Вы не видите разницу между вопросами газеты к лицу в рамках интервью и запросом газеты, который обоснован законодательством о доступе к публичной информации. Ничто не мешает обратиться СМИ к Залужному с просьбой дать интервью с перечнем интересующих вопросов. Получить или не получить ответ. Тогда можно упоминать об обществе.Мои вопросы были предназначены вам. Допустим скажет - нет. Будете продолжать строить умозаключения без знания нормативки по теме и материалов УП ? Я тоже могу заняться логическими построениями. Например, Залужный должен наложить письменную резолюцию. А отдал устный приказ. Червинский провтыкал в этом моменте и начал операцию.

Навіщо вам моя відповідь?Суть мого бачення була в наступному -- якщо Залужний бажає мати довіру від пересічних, підлеглих, суспільства, то в даному випадку (втретє підкреслюю -- зважуйте на контекст цієї справи, цього випадку -- Червинський після вагнергейту; справа вже стала публічною і має резонанс в суспільстві), то він повинен був надати відповідь суспільству навіть без оцього звернення газети (а одразу після публічної заяви Червинського про те, що з Залужним було погоджено. Ця публічна заява Червинського по суті є його зверненням до Залужного. Публічним зверненням. За допомогою чи в якості звинувачення - це не має значення).Сам. І одразу. Навіть без звернення газети.Хоча б мінімальну --- да чи ні.Він же не те що не надав, а дав відлуп, як ви влучно сформулювали.Про розгляд мною саме в цій площині я вже звертав вашу увагу.Ви ж намагаєтесь повернути мене до розгляду в іншій площині. Офіційній, процедурній.Розглядайте, якщо маєте бажання. Будуйте свої умозаключення в цій площині.Мене цікавив інший бік. Про що я і вів мову.