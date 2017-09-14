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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 лип, 2024 19:00
pesikot написав: dimo_0n написав: pesikot написав:
Первая поставка истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину,
Это является долгожданным шагом, который может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки
Так шо, ты готов поставить треуголку, на то, что до осени эти птички отобьют кордоны 91-го?
Или всеже как написано - может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки
?
Я уже написал, если таким, как ты, нечего сказать, вы начинаете говорить, в клоунской манере, о границах 91-го года
Кстати, а чего ты так возбудился на Ф-16 ?
Жопой начал чувствовать к чему идёт дело ? )))
а к чему идет?..
- Ми не повинні звільняти всі наші території силою і зброєю, тому що це коштує нам багато часу і людських життів. Ми можемо повернути наші території дипломатичним шляхом.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 19:01
Ф16 с прибытием. Ждали как родных
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Додано: Сер 31 лип, 2024 19:03
dimo_0n написав: pesikot написав:
Лично для тебя пишу ещё раз
Лично тебя спрашиваю еще раз - какой окончание войны ты видишь?
Не такое, как ты ниже написал
А твоя нездоровая реакция на Ф-16 и показывает, что жопой ты чувствуешь приближение жопы для России
dimo_0n написав: pesikot написав:
Украина должна согласится на ВСЕ требования России.
Я тебе скажу так, что другого варика и не будет. Нужно время, чтобы такие как ты это наконец доперли.
Вот, из Пензы уже начали писать правду
У нас на це кажуть - дурень думкою багатіє
dimo_0n написав:
Кстати, что там Резерв+?
да всё хорошо ))
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Додано: Сер 31 лип, 2024 19:41
detroytred написав:
Якщо б і Залужний дав покази, то Червинський би (який допущений до ознайомлення зі всіма матеріалами своєї справи) і справа досі не закрита, казав би зараз не про те, що Залужний погодив операцію, а про те, що Залужний дав неправдиві свідчення.
Хотелось бы услышать ваш более развернутый ответ. В какой форме Залужный согласовал операцию устной или письменной. На каком документе была резолюция согласия, знакомился ли Червинский с этим документом, где находится документ в настоящее время. Если уничтожен, то максимальный срок хранения документа согласно нормативки.
detroytred написав:
Відлуп отримала не газета, а суспільство.
Вы не видите разницу между вопросами газеты к лицу в рамках интервью и запросом газеты, который обоснован законодательством о доступе к публичной информации. Ничто не мешает обратиться СМИ к Залужному с просьбой дать интервью с перечнем интересующих вопросов. Получить или не получить ответ. Тогда можно упоминать об обществе.
detroytred написав:
Ваші питання (тобто ніяка нормативна база) ніяк не обмежують Залужного відповісти одним словом -- да чи ні.
Не слідчим або суду під протокол або присягу, а хоча б суспільству.
Мои вопросы были предназначены вам. Допустим скажет - нет. Будете продолжать строить умозаключения без знания нормативки по теме и материалов УП ? Я тоже могу заняться логическими построениями. Например, Залужный должен наложить письменную резолюцию. А отдал устный приказ. Червинский провтыкал в этом моменте и начал операцию.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 19:54
tumos написав: detroytred написав:
Якщо б і Залужний дав покази, то Червинський би (який допущений до ознайомлення зі всіма матеріалами своєї справи) і справа досі не закрита, казав би зараз не про те, що Залужний погодив операцію, а про те, що Залужний дав неправдиві свідчення.
Хотелось бы услышать ваш более развернутый ответ. В какой форме Залужный согласовал операцию устной или письменной. На каком документе была резолюция согласия, знакомился ли Червинский с этим документом, где находится документ в настоящее время. Если уничтожен, то максимальный срок хранения документа согласно нормативки.
detroytred написав:
Відлуп отримала не газета, а суспільство.
Вы не видите разницу между вопросами газеты к лицу в рамках интервью и запросом газеты, который обоснован законодательством о доступе к публичной информации. Ничто не мешает обратиться СМИ к Залужному с просьбой дать интервью с перечнем интересующих вопросов. Получить или не получить ответ. Тогда можно упоминать об обществе.
detroytred написав:
Ваші питання (тобто ніяка нормативна база) ніяк не обмежують Залужного відповісти одним словом -- да чи ні.
Не слідчим або суду під протокол або присягу, а хоча б суспільству.
Мои вопросы были предназначены вам. Допустим скажет - нет. Будете продолжать строить умозаключения без знания нормативки по теме и материалов УП ? Я тоже могу заняться логическими построениями. Например, Залужный должен наложить письменную резолюцию. А отдал устный приказ. Червинский провтыкал в этом моменте и начал операцию.
Навіщо вам моя відповідь?
Суть мого бачення була в наступному -- якщо Залужний бажає мати довіру від пересічних, підлеглих, суспільства, то в даному випадку (втретє підкреслюю -- зважуйте на контекст цієї справи, цього випадку -- Червинський після вагнергейту; справа вже стала публічною і має резонанс в суспільстві), то він повинен був надати відповідь суспільству навіть без оцього звернення газети (а одразу після публічної заяви Червинського про те, що з Залужним було погоджено. Ця публічна заява Червинського по суті є його зверненням до Залужного. Публічним зверненням. За допомогою чи в якості звинувачення - це не має значення).
Сам. І одразу. Навіть без звернення газети.
Хоча б мінімальну --- да чи ні.
Він же не те що не надав, а дав відлуп, як ви влучно сформулювали.
Про розгляд мною саме в цій площині я вже звертав вашу увагу.
Ви ж намагаєтесь повернути мене до розгляду в іншій площині. Офіційній, процедурній.
Розглядайте, якщо маєте бажання. Будуйте свої умозаключення в цій площині.
Мене цікавив інший бік. Про що я і вів мову.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 31 лип, 2024 20:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:06
Відмова від українських територій — дуже-дуже складне питання, — Зеленський
Головне з інтерв'ю :
- Ми підготували 14 бригад, але як ми можемо зупинити росіян, якщо з 14 бригад укомплектовано лише 3 (!)?
- Темпи мобілізації зросли, але людей на полі бою не вистачає.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:07
_hunter написав:
Відмова від українських територій — дуже-дуже складне питання, — Зеленський
Головне з інтерв'ю :
- Ми підготували 14 бригад, але як ми можемо зупинити росіян, якщо з 14 бригад укомплектовано лише 3 (!)?
- Темпи мобілізації зросли, але людей на полі бою не вистачає.
Це якісь шаради.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:17
detroytred написав:
Навіщо вам моя відповідь?
Суть мого бачення була в наступному -- якщо Залужний бажає мати довіру від пересічних, підлеглих, суспільства, то в даному випадку (втретє підкреслюю -- зважуйте на контекст цієї справи, цього випадку -- Червинський після вагнергейту; справа вже стала публічною і має резонанс в суспільстві), то він повинен був надати відповідь суспільству навіть без оцього звернення газети (а одразу після публічної заяви Червинського про те, що з Залужним було погоджено).
Сам. І одразу. Навіть без звернення газети.
Хоча б мінімальну --- да чи ні.
Что вам даст его ответ ? У вас уже установка на "да" исходя из озвученной логики взаимоотношений начальник-подчиненный.
detroytred написав:
Він же не те що не надав, а дав відлуп, як ви влучно сформулювали.
Кто газете доктор ? Сами напоролись. Предложу свой вариант логического заключения - может запрос провокация СМИ ?
detroytred написав:
Про розгляд мною саме в цій площині я вже звертав вашу увагу.
Ви ж намагаєтесь повернути мене до розгляду в іншій площині. Офіційній, процедурній.
Розглядайте, якщо маєте бажання. Будуйте свої умозаключення в цій площині.
Мене цікавив інший бік. Про що я і вів мову.
Мое логическое построение относительно провтыка Червинского я сделал в вашем стиле.
Таких можно создать много. Было бы желание.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:23
_hunter написав:
Відмова від українських територій — дуже-дуже складне питання, — Зеленський
Головне з інтерв'ю :
- Ми підготували 14 бригад, але як ми можемо зупинити росіян, якщо з 14 бригад укомплектовано лише 3 (!)?
- Темпи мобілізації зросли, але людей на полі бою не вистачає.
стоп, яка ще "відмова", вікно Овертона рухається? Турбопатріоти, ви чули що там на Оліпмі лунає?
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:24
detroytred написав: _hunter написав:
Відмова від українських територій — дуже-дуже складне питання, — Зеленський
Головне з інтерв'ю :
- Ми підготували 14 бригад, але як ми можемо зупинити росіян, якщо з 14 бригад укомплектовано лише 3 (!)?
- Темпи мобілізації зросли, але людей на полі бою не вистачає.
Це якісь шаради.
вот сам пытаюсь понять что там имелось в виду
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