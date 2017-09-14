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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:35
_hunter написав:
вот сам пытаюсь понять что там имелось в виду
Що на папері є 14 бригад, а на ділі тільки в 3 бригадах є люди і техніка, а в решті - вакансії, максимум кілька начальників і діловодів сидить в тилу...
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:00
⚡️Камала Харріс за тиждень до повномасштабного вторгнення відмовила Зеленському у проханні передати зброю Україні та ввести санкції проти рф, — американський журнал Time
Як зазначає видання, Харріс, на відміну від президента Байдена та інших високопосадовців, ще жодного разу не приїжджала в Україну з початку 24 лютого 2022 року
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:04
Бетон написав:
⚡️Камала Харріс за тиждень до повномасштабного вторгнення відмовила Зеленському у проханні передати зброю Україні та ввести санкції проти рф, — американський журнал Time
Як зазначає видання, Харріс, на відміну від президента Байдена та інших високопосадовців, ще жодного разу не приїжджала в Україну з початку 24 лютого 2022 року
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Посилання давай, любитель Трампа ...
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:08
Бетон написав:
⚡️Камала Харріс за тиждень до повномасштабного вторгнення відмовила Зеленському у проханні передати зброю Україні та ввести санкції проти рф, — американський журнал Time
Як зазначає видання, Харріс, на відміну від президента Байдена та інших високопосадовців, ще жодного разу не приїжджала в Україну з початку 24 лютого 2022 року
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О, почалося...
Чому ж тоді москалі так нервують, що вона може виграти вибори? Вони б мали радо її підтримувати, нє?
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:10
andrijk777 написав: M-Audio написав:
До речі, для мордору ціна теж вимірюється не грошима, але, на відміну від Заходу, там це чудово розуміють, тому в них і питання немає такого -- витрачати кошти на війну, чи не витрачати. Дивує тільки те, що в них цих коштів достатньо, а в набагато потужнішому Заходу -- ні.
А звідки ви взяли що "Захід набагато потіжніший"? Тому що так усі говорять.
Ключова проблема Заходу - це підтримка високого рівня життя своїх громадян - ось сюди і зливається усі їх потужність. А в РФ(СРСР, Корея) такої проблеми немає, можна брати потужність використовуючи населення як рабів.
Так високий рівень життя - високі можливості виробництва, ВВП і податки, є простір для маневрів. Це і є потужність. А використовувати рабів в наш час - то не ефективно. Та й населення в об'єднаному Заході в рази більше, ніж в москвії, хоча Китай там допомагає, але на широку участь навряд-чи піде. Використовуючи рабів можна на деякий час отримати "потужність", але вона доволі швидко зійде на нівець. Взагалі-то ознаки того вже є видимими, найбільш очевидна --- те, що грошове заохочення для добровольців повоювати останнім часом вже збільшилось в два разм. Там і спочатку гроші були досить великі для регіонів, тобто всі, хто хотів за гроші, вже пішли раніше, а тим, хто за гроші не хоче, на це підвищення байдуже. Тобто зараз вони завдяки цьому підвищенню здатні зібрати якихось добровольців, але на наступне двократне підвищення вже прийдуть зовсім крихти. А примусову відправку на війну складно буде виставити як "хитрий план путіна" навіть для росіян.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:14
tumos написав:
Мое логическое построение относительно провтыка Червинского я сделал в вашем стиле.
Таких можно создать много. Было бы желание.
Так це, на мій погляд, ключова помилка, якої допускаються тут також і інші форумчани -- урівняння високопосадовця з нижче стоящими (посадовців з пересічними).
В даному випадку мова про довіру.
Довіра Залужного до Червинського і Червинського до Залужного - )))
Пересічних до можновладців і можновладців до пересічних - )))
Я розглядав Залужного, а не Червинського.
Тому що до Залужного вимоги вищі і важливіші.
Удруге звертаю увагу --- розглядайте провтики Червинського. Я (моє бачення стосовно Залужного) для цього) абсолютно не потрібне.
Розглядайте. Створюйте.
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detroytred
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:25
холява написав:
Там малось на увазі , що треба захищати Україну , а не десь скулити що ви україньский біженець , дайте грошей ....чмо
те кто сидят на олимпе своих родственников уже отправили на защиту?
а именно сидящие на олимпе и гребут деньги молча.
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tester7336
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:28
detroytred написав:
Довіра Залужного до Червинського і Червинського до Залужного - )))
Пересічних до можновладців і можновладців до пересічних - )))
блин. вы о чем?
да Залужный все время молчит. не знаю чем его зеленые держат. а может секретка держит.
просто вспомните как Кривонос говорил что это с одобрямся Залужного он поехал в аэропорт. Залужный хоть слово что то тогда сказал? тоже отмолчался.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:31
tester7336 написав: detroytred написав:
Довіра Залужного до Червинського і Червинського до Залужного - )))
Пересічних до можновладців і можновладців до пересічних - )))
блин. вы о чем?
да Залужный все время молчит. не знаю чем его зеленые держат. а может секретка держит.
просто вспомните как Кривонос говорил что это с одобрямся Залужного он поехал в аэропорт. Залужный хоть слово что то тогда сказал? тоже отмолчался.
Дякую за нагадування. Овсім забув про цей випадок. Не менш наочий.
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detroytred
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:32
detroytred написав: tumos написав:
Мое логическое построение относительно провтыка Червинского я сделал в вашем стиле.
Таких можно создать много. Было бы желание.
Так це, на мій погляд, ключова помилка, якої допускаються тут також і інші форумчани -- урівняння високопосадовця з нижче стоящими (посадовців з пересічними).
В даному випадку мова про довіру.
Довіра Залужного до Червинського і Червинського до Залужного - )))
Пересічних до можновладців і можновладців до пересічних - )))
Я розглядав Залужного, а не Червинського.
Тому що до Залужного вимоги вищі і важливіші.
Удруге звертаю увагу --- розглядайте провтики Червинського. Я (моє бачення стосовно Залужного) для цього) абсолютно не потрібне.
Розглядайте. Створюйте.
Как высчитаете имеет моральное право Залужный обратиться к детройту с просьбой ? Хватит строить в отношении меня еролашики (логические построения). Давай факты (официально, по процедуре, по материалам уголовного производства).
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tumos
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