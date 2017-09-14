Додано: Сер 31 лип, 2024 21:10

andrijk777 написав: M-Audio написав: До речі, для мордору ціна теж вимірюється не грошима, але, на відміну від Заходу, там це чудово розуміють, тому в них і питання немає такого -- витрачати кошти на війну, чи не витрачати. Дивує тільки те, що в них цих коштів достатньо, а в набагато потужнішому Заходу -- ні. До речі, для мордору ціна теж вимірюється не грошима, але, на відміну від Заходу, там це чудово розуміють, тому в них і питання немає такого -- витрачати кошти на війну, чи не витрачати. Дивує тільки те, що в них цих коштів достатньо, а в набагато потужнішому Заходу -- ні.

А звідки ви взяли що "Захід набагато потіжніший"? Тому що так усі говорять.

Ключова проблема Заходу - це підтримка високого рівня життя своїх громадян - ось сюди і зливається усі їх потужність. А в РФ(СРСР, Корея) такої проблеми немає, можна брати потужність використовуючи населення як рабів. А звідки ви взяли що "Захід набагато потіжніший"? Тому що так усі говорять.Ключова проблема Заходу - це підтримка високого рівня життя своїх громадян - ось сюди і зливається усі їх потужність. А в РФ(СРСР, Корея) такої проблеми немає, можна брати потужність використовуючи населення як рабів.

Так високий рівень життя - високі можливості виробництва, ВВП і податки, є простір для маневрів. Це і є потужність. А використовувати рабів в наш час - то не ефективно. Та й населення в об'єднаному Заході в рази більше, ніж в москвії, хоча Китай там допомагає, але на широку участь навряд-чи піде. Використовуючи рабів можна на деякий час отримати "потужність", але вона доволі швидко зійде на нівець. Взагалі-то ознаки того вже є видимими, найбільш очевидна --- те, що грошове заохочення для добровольців повоювати останнім часом вже збільшилось в два разм. Там і спочатку гроші були досить великі для регіонів, тобто всі, хто хотів за гроші, вже пішли раніше, а тим, хто за гроші не хоче, на це підвищення байдуже. Тобто зараз вони завдяки цьому підвищенню здатні зібрати якихось добровольців, але на наступне двократне підвищення вже прийдуть зовсім крихти. А примусову відправку на війну складно буде виставити як "хитрий план путіна" навіть для росіян.