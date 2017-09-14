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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:35
tester7336 написав: detroytred написав:
Довіра Залужного до Червинського і Червинського до Залужного - )))
Пересічних до можновладців і можновладців до пересічних - )))
блин. вы о чем?
да Залужный все время молчит. не знаю чем его зеленые держат. а может секретка держит.
просто вспомните как Кривонос говорил что это с одобрямся Залужного он поехал в аэропорт. Залужный хоть слово что то тогда сказал? тоже отмолчался.
из "ольгино" пришли новые методички?
и военпенс в роли "полезного идиота" на пару с провокатором за деньги разгоняет это гуано
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:37
tumos написав:
Как высчитаете имеет моральное право Залужный обратиться к детройту с просьбой ? Хватит строить в отношении меня еролашики (логические построения). Давай факты (официально, по процедуре, по материалам уголовного производства).
Яке по процедурі, по матеріалам?
Ви про що?
В площині правопорушень або злочину розгляду я не вів.
Звісно може звернутися з проханням. Навіть не маючи морального права.
Хто ж йому заборонить-то.
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detroytred
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:42
Прохожий написав: tester7336 написав: detroytred написав:
Довіра Залужного до Червинського і Червинського до Залужного - )))
Пересічних до можновладців і можновладців до пересічних - )))
блин. вы о чем?
да Залужный все время молчит. не знаю чем его зеленые держат. а может секретка держит.
просто вспомните как Кривонос говорил что это с одобрямся Залужного он поехал в аэропорт. Залужный хоть слово что то тогда сказал? тоже отмолчался.
из "ольгино" пришли новые методички?
и военпенс в роли "полезного идиота" на пару с провокатором за деньги разгоняет это гуано
По предмету обговорення прокукарікати що можеш?
Розганяли гуано (якщо ти так трактуєш справи з Червинським і Ко) ще з подіями з вагнергейту хто?
Або справа з Кривоносом це що?
Хто про ці події найбільше голосив?
Які канали, політсили?
Спробуй по питанню обговорення...
Бо поки полєзний ідійот саме ти.
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detroytred
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:46
detroytred написав: tumos написав:
Как высчитаете имеет моральное право Залужный обратиться к детройту с просьбой ? Хватит строить в отношении меня еролашики (логические построения). Давай факты (официально, по процедуре, по материалам уголовного производства).
Яке по процедурі, по матеріалам?
Ви про що?
В площині правопорушень або злочину розгляду я не вів.
Звісно може звернутися з проханням. Навіть не маючи морального права.
Хто ж йому заборонить-то.
Вы построили логическую цепочку начальник-подчиненный. Исходя из нее продолжили, если полковник заговорил о Залужном, значит операция была согласована.
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tumos
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:47
fler написав: Бетон написав:
⚡️Камала Харріс за тиждень до повномасштабного вторгнення відмовила Зеленському у проханні передати зброю Україні та ввести санкції проти рф, — американський журнал Time
Як зазначає видання, Харріс, на відміну від президента Байдена та інших високопосадовців, ще жодного разу не приїжджала в Україну з початку 24 лютого 2022 року
ㅤ
О, почалося...
Чому ж тоді москалі так нервують, що вона може виграти вибори? Вони б мали радо її підтримувати, нє?
Чесно кажучи, я без найменшого поняття взагалі, чи вони нервують чи не нервують. Мені чомусь на них чхати.
Вони раділи що Трампа выбрали колись. А він перший, хто ембарго зняв на летальну зброю.
Я по її танцулькам і гиготанню бачу що воно таке
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Бетон
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:50
А ще рік тому заявляв, що ніяких переговорів до повного виведення військ
Щож змінилося?
❗️Переговори України з росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися навіть, якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території, — президент Володимир Зеленський в інтервʼю для французьких ЗМІ
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Xenon
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Додано: Сер 31 лип, 2024 22:01
tumos написав: detroytred написав: tumos написав:
Как высчитаете имеет моральное право Залужный обратиться к детройту с просьбой ? Хватит строить в отношении меня еролашики (логические построения). Давай факты (официально, по процедуре, по материалам уголовного производства).
Яке по процедурі, по матеріалам?
Ви про що?
В площині правопорушень або злочину розгляду я не вів.
Звісно може звернутися з проханням. Навіть не маючи морального права.
Хто ж йому заборонить-то.
Вы построили логическую цепочку начальник-подчиненный. Исходя из нее продолжили, если полковник заговорил о Залужном, значит операция была согласована.
Нііт.
Перечитайте. Я декілька разів це спеціально підкреслив.
А знов за рибу гроші...
Мова про те, що Залужний мав дати відповідь -- хоч да, хоч ні.
Відповідь дати.
На по суті публічне звернення до нього Червинського (заявою, що з ним було погоджено операцію).
Про логічний ланцюг -- що операція була узгоджена, я поки мову не вів.
Але можу його обгрунтувати.
Але, як на мене, це й так доволі зрозуміло. Тому не буду.
Мене зацікавив саме *відлуп*.
На рівному місці.
Да ще й у такій резонансній публічній справі.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 22:20
pesikot написав:
стати, а чего ты так возбудился на Ф-16 ?
Жопой начал чувствовать к чему идёт дело ? )))
оно как шло к переговорам так и идет.
Кстати, я все так же езжу на кукурузере и хаваю пиццу. Пост мой удалили, но я нарешал бронь. Так что...
pesikot написав:
Не такое, как ты ниже написал
Так опиши свое. Ф16 уже в седле. Как ті видишь окончание всего этого? Точ то у нас мнения расходятся - то понятно. Но ти опиши. Я заскриню, а потом мы все поржем. Или еще новых патрио-методичек не подвезли?
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