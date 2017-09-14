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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:35
tester7336 написав: detroytred написав:
Довіра Залужного до Червинського і Червинського до Залужного - )))
Пересічних до можновладців і можновладців до пересічних - )))
блин. вы о чем?
да Залужный все время молчит. не знаю чем его зеленые держат. а может секретка держит.
просто вспомните как Кривонос говорил что это с одобрямся Залужного он поехал в аэропорт. Залужный хоть слово что то тогда сказал? тоже отмолчался.
из "ольгино" пришли новые методички?
и военпенс в роли "полезного идиота" на пару с провокатором за деньги разгоняет это гуано
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:37
tumos написав:
Как высчитаете имеет моральное право Залужный обратиться к детройту с просьбой ? Хватит строить в отношении меня еролашики (логические построения). Давай факты (официально, по процедуре, по материалам уголовного производства).
Яке по процедурі, по матеріалам?
Ви про що?
В площині правопорушень або злочину розгляду я не вів.
Звісно може звернутися з проханням. Навіть не маючи морального права.
Хто ж йому заборонить-то.
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detroytred
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:42
Прохожий написав: tester7336 написав: detroytred написав:
Довіра Залужного до Червинського і Червинського до Залужного - )))
Пересічних до можновладців і можновладців до пересічних - )))
блин. вы о чем?
да Залужный все время молчит. не знаю чем его зеленые держат. а может секретка держит.
просто вспомните как Кривонос говорил что это с одобрямся Залужного он поехал в аэропорт. Залужный хоть слово что то тогда сказал? тоже отмолчался.
из "ольгино" пришли новые методички?
и военпенс в роли "полезного идиота" на пару с провокатором за деньги разгоняет это гуано
По предмету обговорення прокукарікати що можеш?
Розганяли гуано (якщо ти так трактуєш справи з Червинським і Ко) ще з подіями з вагнергейту хто?
Або справа з Кривоносом це що?
Хто про ці події найбільше голосив?
Які канали, політсили?
Спробуй по питанню обговорення...
Бо поки полєзний ідійот саме ти.
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detroytred
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:46
detroytred написав: tumos написав:
Как высчитаете имеет моральное право Залужный обратиться к детройту с просьбой ? Хватит строить в отношении меня еролашики (логические построения). Давай факты (официально, по процедуре, по материалам уголовного производства).
Яке по процедурі, по матеріалам?
Ви про що?
В площині правопорушень або злочину розгляду я не вів.
Звісно може звернутися з проханням. Навіть не маючи морального права.
Хто ж йому заборонить-то.
Вы построили логическую цепочку начальник-подчиненный. Исходя из нее продолжили, если полковник заговорил о Залужном, значит операция была согласована.
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tumos
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:47
fler написав: Бетон написав:
⚡️Камала Харріс за тиждень до повномасштабного вторгнення відмовила Зеленському у проханні передати зброю Україні та ввести санкції проти рф, — американський журнал Time
Як зазначає видання, Харріс, на відміну від президента Байдена та інших високопосадовців, ще жодного разу не приїжджала в Україну з початку 24 лютого 2022 року
ㅤ
О, почалося...
Чому ж тоді москалі так нервують, що вона може виграти вибори? Вони б мали радо її підтримувати, нє?
Чесно кажучи, я без найменшого поняття взагалі, чи вони нервують чи не нервують. Мені чомусь на них чхати.
Вони раділи що Трампа выбрали колись. А він перший, хто ембарго зняв на летальну зброю.
Я по її танцулькам і гиготанню бачу що воно таке
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Бетон
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Додано: Сер 31 лип, 2024 21:50
А ще рік тому заявляв, що ніяких переговорів до повного виведення військ
Щож змінилося?
❗️Переговори України з росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися навіть, якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території, — президент Володимир Зеленський в інтервʼю для французьких ЗМІ
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Xenon
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Додано: Сер 31 лип, 2024 22:01
tumos написав: detroytred написав: tumos написав:
Как высчитаете имеет моральное право Залужный обратиться к детройту с просьбой ? Хватит строить в отношении меня еролашики (логические построения). Давай факты (официально, по процедуре, по материалам уголовного производства).
Яке по процедурі, по матеріалам?
Ви про що?
В площині правопорушень або злочину розгляду я не вів.
Звісно може звернутися з проханням. Навіть не маючи морального права.
Хто ж йому заборонить-то.
Вы построили логическую цепочку начальник-подчиненный. Исходя из нее продолжили, если полковник заговорил о Залужном, значит операция была согласована.
Нііт.
Перечитайте. Я декілька разів це спеціально підкреслив.
А знов за рибу гроші...
Мова про те, що Залужний мав дати відповідь -- хоч да, хоч ні.
Відповідь дати.
На по суті публічне звернення до нього Червинського (заявою, що з ним було погоджено операцію).
Про логічний ланцюг -- що операція була узгоджена, я поки мову не вів.
Але можу його обгрунтувати.
Але, як на мене, це й так доволі зрозуміло. Тому не буду.
Мене зацікавив саме *відлуп*.
На рівному місці.
Да ще й у такій резонансній публічній справі.
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detroytred
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Додано: Сер 31 лип, 2024 22:20
pesikot написав:
Когда нечего сказать, начинают говорить про границы 91-го года
Это ты про Подоляку и всю ОП пол года-год назад? Так я согласен. Говорить им нечего было пиплу. Пипол должен был схавать наратив и не жужжать, пока нужные генералы яйца и форму покупали втридорога и не качественную...
Вот ты схавал, теперь окно овертона стало еще ближе
pesikot написав:
стати, а чего ты так возбудился на Ф-16 ?
Жопой начал чувствовать к чему идёт дело ? )))
оно как шло к переговорам так и идет.
По резерв+ у меня тож все ОК. Я все так же езжу на кукурузере и хаваю пиццу. Пост мой удалили как я рассказывал об этом, но я нарешал бронь. Так что... Считай шо я муж флер
pesikot написав:
Не такое, как ты ниже написал
Так опиши свое. Ф16 уже в седле. Как ті видишь окончание всего этого? То что у нас мнения расходятся - то понятно. Но ти опиши свое вИдение. Я заскриню, а потом мы все поржем. Или еще новых патрио-методичек из ОП не подвезли?
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Додано: Сер 31 лип, 2024 22:30
Xenon написав:
:roll:
А ще рік тому заявляв, що ніяких переговорів до повного виведення військ
Щож змінилося?
❗️Переговори України з росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися навіть, якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території, — президент Володимир Зеленський в інтервʼю для французьких ЗМІ
Сначала надо удостовериться, что это правда, а не манипуляции росссийского перевода.
Ссылкам косвенным на СМИ я бы не доверял, тем более без указания конкретики - что за издание, что оно опубликовало, с какой целью и т.д.
Чаше всего при поисках ответов на вышеприведенные вопросы сразу же возникает обоснованные подозрения, что вешают лапшу на уши (доказательств прямых точно не будет здесь, бо уровень влияния не тот у присутствующих, чтобы нарыть хоть какие-то доказательства).
Да и напиздеть иностранным журналистам это как два пальца об асфальт. Надеюсь никто не верит, что журналистам крутые должностные лица раскрывают свои планы хоть когда-то. Обычно журналистов используют для других целей, тем более иностранных.
Что касается полного вывода кремлевских войск, как представителей чвк, так и мобилизованных, то еще не создан рычаг давления на кремль, с помощью которого кремль решит, что вывести войска выгоднее, чем продолжать откусывать кусочки Украины.
Кто может помочь Украине создать этот рычаг? Лев, занявший руководящую роль в союзе государств или каком-то одном государстве, войну с которым кремлю затевать никак не захочется. Возможно этим львом станет Трамп, а может лев и не появится на олимпе никогда. Львица мне почему-то кажется нехорошим решением.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 22:52
fler написав: Бетон написав:
⚡️Камала Харріс за тиждень до повномасштабного вторгнення відмовила Зеленському у проханні передати зброю Україні та ввести санкції проти рф, — американський журнал Time
Як зазначає видання, Харріс, на відміну від президента Байдена та інших високопосадовців, ще жодного разу не приїжджала в Україну з початку 24 лютого 2022 року
ㅤ
О, почалося...
Чому ж тоді москалі так нервують, що вона може виграти вибори? Вони б мали радо її підтримувати, нє?
Прошу прощения, но на сегодня мало кому понятно кто лучше для Украины - Камала или Трамп.
Трамп имеет известные качества и прошлый опыт президенства. Он мужик прогнозируемый, по моему. И в сочетании с его известными ранее качествами и системой жизненных ценностей эта кандидатура выглядит ограниченно прогнозируемой для Украины. Его речи предвыборные дают надежду нам на получение F-16 и прочих необходимых бонусов. Кремль должен напрячься, но он делает вид, что симпатизирует ему.
Что касается Камалы, то она как женщина имеет высокий уровень эмоциональности в принятии решений, а следовательно ею легче манипулировать кремлю. Но в то же время понять ее будет иногда сложно и неожиданностей будет много для кремля. Да и для нас тоже, если Байден отодвинется от дел совсем.
Кремль свои симпатии скрывает всегда. Поэтому если мы видим, что он нервничает при упоминании Камалы, то нужно начать подозревать, что кремль поддержит ее на выборах с перспективой установить точки соприкосновения с нею. А явная демонстрация поддержки Трампу указывает на то, что его то он опасается на самом деле.
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