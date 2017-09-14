Додано: Сер 31 лип, 2024 22:30

Xenon написав: :roll:



А ще рік тому заявляв, що ніяких переговорів до повного виведення військ



Щож змінилося?



❗️Переговори України з росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися навіть, якщо на той момент окупанти не виведуть свої війська з усієї української території, — президент Володимир Зеленський в інтервʼю для французьких ЗМІ

:roll:А ще рік тому заявляв, що ніяких переговорів до повного виведення військЩож змінилося?

Сначала надо удостовериться, что это правда, а не манипуляции росссийского перевода.Ссылкам косвенным на СМИ я бы не доверял, тем более без указания конкретики - что за издание, что оно опубликовало, с какой целью и т.д.Чаше всего при поисках ответов на вышеприведенные вопросы сразу же возникает обоснованные подозрения, что вешают лапшу на уши (доказательств прямых точно не будет здесь, бо уровень влияния не тот у присутствующих, чтобы нарыть хоть какие-то доказательства).Да и напиздеть иностранным журналистам это как два пальца об асфальт. Надеюсь никто не верит, что журналистам крутые должностные лица раскрывают свои планы хоть когда-то. Обычно журналистов используют для других целей, тем более иностранных.Что касается полного вывода кремлевских войск, как представителей чвк, так и мобилизованных, то еще не создан рычаг давления на кремль, с помощью которого кремль решит, что вывести войска выгоднее, чем продолжать откусывать кусочки Украины.Кто может помочь Украине создать этот рычаг? Лев, занявший руководящую роль в союзе государств или каком-то одном государстве, войну с которым кремлю затевать никак не захочется. Возможно этим львом станет Трамп, а может лев и не появится на олимпе никогда. Львица мне почему-то кажется нехорошим решением.