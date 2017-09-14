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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9258925992609261
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 23:29

  detroytred написав:Нііт.
Перечитайте. Я декілька разів це спеціально підкреслив.
А знов за рибу гроші...

Перечитал. Например, в этом месте
Я поясню чому при отаких справах відштовхуюсь від провини начальника.

Коли підлеглий дійсно накосячив зі своєї провини, він не йде шляхом звинувачення вищих посадовців. Бо це грає суто проти нього. Ще й оббріхувати начальників, щоб вони ще й дуже упереджено ставилися до нього?
Нема сенсу.

Як правило, загнаний в кут підлеглий оперує правдивими даними. Щоб хоч якось захиститись...
Типа, дескать, тут і ваша провина, а не тільки моя; тому давайте пом'якшуйте моє покарання, раз себе взагалі не караєте.
Або на край - давайте відповідати разом.

Обосновано и высказано доверие словам полковника о согласовании операции с Залужным.

  detroytred написав:Мова про те, що Залужний мав дати відповідь -- хоч да, хоч ні.
Відповідь дати.
На по суті публічне звернення до нього Червинського (заявою, що з ним було погоджено операцію).

Это исходя из ваших умозаключений. А в реале по материалам УП может так быть, что его допрашивали в качестве свидетеля.
КПКУ Стаття 66. Права та обов’язки свідка
2. Свідок зобов’язаний:
3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 23:39

Камала Гарріс сказала, що напад був неминучим. Президент Зеленський сказав на це таке: я розумію. Наша розвідка теж бачить цю інформацію», — згадує колишній міністр оборони України Олексій Резніков, який був присутній на зустрічі.
Зеленський закликав США запровадити превентивні санкції проти Росії та наповнити Україну озброєнням, зокрема зенітними системами, винищувачами та важкою артилерією, стверджуючи, що це змусить російського диктатора Володимира Путіна переглянути своє рішення про вторгнення.

За словами українських чиновників, присутніх у залі, Гарріс відхилила обидві пропозиції. За словами Резнікова, замість того, щоб пообіцяти надіслати зброю, американці тиснули на Зеленського, щоб той публічно заявив про неминучість вторгнення.

«Зеленський чітко запитав Камалу Гарріс: „Ви хочете, щоб я це визнав, але що вам це дасть?“ Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви введете санкції?» І не отримав відповіді", — сказав колишній міністр.
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