Додано: Чет 01 сер, 2024 00:13

У середу президент Росії Володимир Путін подвоїв авансові платежі для добровольців, які воюватимуть в Україні. Цей крок, як повідомляє агентство Reuters, спрямований на полегшення набору військових, але, ймовірно, створить дисбаланс у перегрітій економіці.



Усі росіяни, які підпишуть контракт з армією, тепер отримають передоплату в розмірі 400 тисяч рублів, що складає 4 651 долар за нинішнім курсом. Указ також рекомендує регіональним органам влади зробити таку ж виплату зі своїх бюджетів.

Підвищення заробітної плати також підтримується низкою інших заходів, таких як звільнення від щомісячної сплати відсотків за споживчими кредитами для волонтерів і державні гарантії за такими кредитами у разі смерті.



Ці заходи заохочували потенційних волонтерів брати споживчі кредити та сприяли постійному зростанню споживчого кредитування, незважаючи на те, що центральний банк підвищив ключову процентну ставку, щоб охолодити економіку.



Російські офіційні особи кажуть, що цього року близько 190 000 людей зголосилися воювати в Україні проти 490 000 контрактів, підписаних у 2023 році.

Як повідомляв раніше Голос Америки, за даними британської розвідки, Росія втратила рекордних 70 000 військових за час з середини травня по середину липня і потенційно втрачатиме понад 1000 щодня.



Часопис Economist пише, що останнім часом Кремль більше покладається на добровольців, яким пропонують захмарні гроші за російськими стандартами гроші.



За даними, які журналісти зібрали з відкритих джерел, з літа минулого року Кремль збільшив винагороду майже удвічі – у деяких регіонах новобранцям пропонують до 17 тисяч доларів, що є майже втричі більше, ніж середня річна зарплата в Росії.



"Велике населення Росії та поширена бідність дає Путіну широкі можливості для набору потенційних новобранців. За нинішніх темпів втрат Кремль вважає, що новобранців вистачить до кінця 2025 року", – підсумовує Economist.