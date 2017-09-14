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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 31 лип, 2024 23:29
detroytred написав:
Нііт.
Перечитайте. Я декілька разів це спеціально підкреслив.
А знов за рибу гроші...
Перечитал. Например, в этом месте
Я поясню чому при отаких справах відштовхуюсь від провини начальника.
Коли підлеглий дійсно накосячив зі своєї провини, він не йде шляхом звинувачення вищих посадовців. Бо це грає суто проти нього. Ще й оббріхувати начальників, щоб вони ще й дуже упереджено ставилися до нього?
Нема сенсу.
Як правило, загнаний в кут підлеглий оперує правдивими даними. Щоб хоч якось захиститись...
Типа, дескать, тут і ваша провина, а не тільки моя; тому давайте пом'якшуйте моє покарання, раз себе взагалі не караєте.
Або на край - давайте відповідати разом.
Обосновано и высказано доверие словам полковника о согласовании операции с Залужным.
detroytred написав:
Мова про те, що Залужний мав дати відповідь -- хоч да, хоч ні.
Відповідь дати.
На по суті публічне звернення до нього Червинського (заявою, що з ним було погоджено операцію).
Это исходя из ваших умозаключений. А в реале по материалам УП может так быть, что его допрашивали в качестве свидетеля.
КПКУ Стаття 66. Права та обов’язки свідка
2. Свідок зобов’язаний:
3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 23:39
Камала Гарріс сказала, що напад був неминучим. Президент Зеленський сказав на це таке: я розумію. Наша розвідка теж бачить цю інформацію», — згадує колишній міністр оборони України Олексій Резніков, який був присутній на зустрічі.
Зеленський закликав США запровадити превентивні санкції проти Росії та наповнити Україну озброєнням, зокрема зенітними системами, винищувачами та важкою артилерією, стверджуючи, що це змусить російського диктатора Володимира Путіна переглянути своє рішення про вторгнення.
За словами українських чиновників, присутніх у залі, Гарріс відхилила обидві пропозиції. За словами Резнікова, замість того, щоб пообіцяти надіслати зброю, американці тиснули на Зеленського, щоб той публічно заявив про неминучість вторгнення.
«Зеленський чітко запитав Камалу Гарріс: „Ви хочете, щоб я це визнав, але що вам це дасть?“ Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви введете санкції?» І не отримав відповіді", — сказав колишній міністр.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 00:07
Україна не буде офіційно підтверджувати надходження F-16, – ОП
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Додано: Чет 01 сер, 2024 00:13
У середу президент Росії Володимир Путін подвоїв авансові платежі для добровольців, які воюватимуть в Україні. Цей крок, як повідомляє агентство Reuters, спрямований на полегшення набору військових, але, ймовірно, створить дисбаланс у перегрітій економіці.
Усі росіяни, які підпишуть контракт з армією, тепер отримають передоплату в розмірі 400 тисяч рублів, що складає 4 651 долар за нинішнім курсом. Указ також рекомендує регіональним органам влади зробити таку ж виплату зі своїх бюджетів.
Підвищення заробітної плати також підтримується низкою інших заходів, таких як звільнення від щомісячної сплати відсотків за споживчими кредитами для волонтерів і державні гарантії за такими кредитами у разі смерті.
Ці заходи заохочували потенційних волонтерів брати споживчі кредити та сприяли постійному зростанню споживчого кредитування, незважаючи на те, що центральний банк підвищив ключову процентну ставку, щоб охолодити економіку.
Російські офіційні особи кажуть, що цього року близько 190 000 людей зголосилися воювати в Україні проти 490 000 контрактів, підписаних у 2023 році.
Як повідомляв раніше Голос Америки, за даними британської розвідки, Росія втратила рекордних 70 000 військових за час з середини травня по середину липня і потенційно втрачатиме понад 1000 щодня.
Часопис Economist пише, що останнім часом Кремль більше покладається на добровольців, яким пропонують захмарні гроші за російськими стандартами гроші.
За даними, які журналісти зібрали з відкритих джерел, з літа минулого року Кремль збільшив винагороду майже удвічі – у деяких регіонах новобранцям пропонують до 17 тисяч доларів, що є майже втричі більше, ніж середня річна зарплата в Росії.
"Велике населення Росії та поширена бідність дає Путіну широкі можливості для набору потенційних новобранців. За нинішніх темпів втрат Кремль вважає, що новобранців вистачить до кінця 2025 року", – підсумовує Economist.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 01:06
flysoulfly
ну і нахіба ті півгазети в форум вставляти??
Навчився. Треба тепер терпіти.
Віталя. Що корисного і цікавого було в липні 2024 року? Скільки лайків, медалей? Скільки репостів з тг-каналів?
Ти правильно робиш що максимально багато часу проводиш сидячи на форумах і в телезі, не виходячи з хати. Коли ти помреш (а тобі вже 50+), у тебе не буде вже доступу до інтернету, тому сиди якомога більше зараз!
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Додано: Чет 01 сер, 2024 01:20
_hunter написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти?
хорошо. нашли тцкашников которые его уговаривая подписать контракт забили до смерти. Дальше что? суд, тюрьма? так никто больше не будет этим заниматься (уговаривать подписать контракт) , а сверху приказ 1000 добровольцев в день.
Я не перестаю удивляться твоей наивности. Те кто его сняли с автобуса скажут мы его проверили и отпустили. За бутылку водки найдётся алкаш который подтвердит, что да пацан шёл целый/невредимый в сторону Тисы. Экспертиза установит ударился головой о камни. Это одна система тцк, полиция, суд, экспертиза. Вот она начнёт своих гнобить , чтобы расследовать какого то малолетнего жмура. Показания против своих никто не даст, сразу отправят крынки брать.
Напишут самоубийство и всё. Рожайте нового.
что, кстати, странно: тело погранцы родителям до сих пор показывать отказываются... 🤔
Если умер от побоев, то не странно а логично, чтоб те не провели повторную судмедэкспертизу после чего автоматически будет возбуждено еще несколько уголовных дел.
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