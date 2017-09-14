Додано: Чет 01 сер, 2024 08:03

tumos написав: detroytred написав: Нііт.

Перечитайте. Я декілька разів це спеціально підкреслив.

А знов за рибу гроші...

Нііт.Перечитайте. Я декілька разів це спеціально підкреслив.А знов за рибу гроші...

Перечитал. Например, в этом месте

Я поясню чому при отаких справах відштовхуюсь від провини начальника.



Коли підлеглий дійсно накосячив зі своєї провини, він не йде шляхом звинувачення вищих посадовців. Бо це грає суто проти нього. Ще й оббріхувати начальників, щоб вони ще й дуже упереджено ставилися до нього?

Нема сенсу.



Як правило, загнаний в кут підлеглий оперує правдивими даними. Щоб хоч якось захиститись...

Типа, дескать, тут і ваша провина, а не тільки моя; тому давайте пом'якшуйте моє покарання, раз себе взагалі не караєте.

Або на край - давайте відповідати разом.



Обосновано и высказано доверие словам полковника о согласовании операции с Залужным.



detroytred написав: Мова про те, що Залужний мав дати відповідь -- хоч да, хоч ні.

Відповідь дати.

На по суті публічне звернення до нього Червинського (заявою, що з ним було погоджено операцію).

Мова про те, що Залужний мав дати відповідь -- хоч да, хоч ні.Відповідь дати.На по суті публічне звернення до нього Червинського (заявою, що з ним було погоджено операцію).

Это исходя из ваших умозаключений. А в реале по материалам УП может так быть, что его допрашивали в качестве свидетеля.

КПКУ Стаття 66. Права та обов’язки свідка

2. Свідок зобов’язаний:

3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків. Перечитал. Например, в этом местеОбосновано и высказано доверие словам полковника о согласовании операции с Залужным.Это исходя из ваших умозаключений. А в реале по материалам УП может так быть, что его допрашивали в качестве свидетеля.КПКУ Стаття 66. Права та обов’язки свідка2. Свідок зобов’язаний:3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.

Да, згоден, що потім, я торкнувся і цього моменту (підлеглий-начальник). Але саме лише торкнувся і саме пояснював для загального випадку. А не конкретно для Червинський-Залужний. Тобто логічного ланцюжка розгляду провини конкретно Залужного, як начальника в юридичній та процедурній площині, не будував. На що ви мене бажали направити.Предметом було:*Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав**Справа резонансна. Таємниці ніякої нема. Достатньо чітко відповісти - погоджувалася операція з ГК чи ні. Да чи ні.**Ваші питання (тобто ніяка нормативна база) ніяк не обмежують Залужного відповісти одним словом -- да чи ні**Сам. І одразу. Навіть без звернення газети.Хоча б мінімальну --- да чи ні.*Чотири рази...А ви наполегливо бажаєте (намагаєтеся) повернути розгляд в іншій бік.________________________________По другому колу.Це не з моїх умозаключень, а з факту і логічного наслідку з нього:якщо Залужний дав би такий показ, як свідок, (що погоджував або не погоджував операцію), то:1. Погоджував. Справа закривається. Так як ніякої самодіяльності нема.2. Не погоджував. Тоді Червинський прямо бреше:*"Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції", — сказав Червінський.Згодом, за словами Червінського, була друга, письмова, санкція, але при розформуванні частини, у якій він служив, документи були знищені.*Отак брехати Червинському нема ніякого сенсу!Саме для аргументації цього моменту я і навів бачення відносно загального випадку про начальник-підлеглий.Теж по колу... відносно таємниці та нерозголошення.Нерозголошення чого?*відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.*По буквах -- і!!!!!! які стали відомі!!!!! свідку!!!!! у зв’язку з виконанням його обов’язків!!!!!*Обов'язків, як свідка.Про це мова.Не розголошувати про процесуальні дії та кримінальне провадження.А не про свої дії, як посадовця (посадову особу, ГК, начальника), громадянина, сімїянина і т.д.