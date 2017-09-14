Додано: Чет 01 сер, 2024 08:03

tumos написав: detroytred написав: Нііт.

Перечитайте. Я декілька разів це спеціально підкреслив.

А знов за рибу гроші...

Нііт.Перечитайте. Я декілька разів це спеціально підкреслив.А знов за рибу гроші...

Перечитал. Например, в этом месте

Я поясню чому при отаких справах відштовхуюсь від провини начальника.



Коли підлеглий дійсно накосячив зі своєї провини, він не йде шляхом звинувачення вищих посадовців. Бо це грає суто проти нього. Ще й оббріхувати начальників, щоб вони ще й дуже упереджено ставилися до нього?

Нема сенсу.



Як правило, загнаний в кут підлеглий оперує правдивими даними. Щоб хоч якось захиститись...

Типа, дескать, тут і ваша провина, а не тільки моя; тому давайте пом'якшуйте моє покарання, раз себе взагалі не караєте.

Або на край - давайте відповідати разом.



Обосновано и высказано доверие словам полковника о согласовании операции с Залужным.



detroytred написав: Мова про те, що Залужний мав дати відповідь -- хоч да, хоч ні.

Відповідь дати.

На по суті публічне звернення до нього Червинського (заявою, що з ним було погоджено операцію).

Мова про те, що Залужний мав дати відповідь -- хоч да, хоч ні.Відповідь дати.На по суті публічне звернення до нього Червинського (заявою, що з ним було погоджено операцію).

Это исходя из ваших умозаключений. А в реале по материалам УП может так быть, что его допрашивали в качестве свидетеля.

КПКУ Стаття 66. Права та обов’язки свідка

2. Свідок зобов’язаний:

3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків. Перечитал. Например, в этом местеОбосновано и высказано доверие словам полковника о согласовании операции с Залужным.Это исходя из ваших умозаключений. А в реале по материалам УП может так быть, что его допрашивали в качестве свидетеля.КПКУ Стаття 66. Права та обов’язки свідка2. Свідок зобов’язаний:3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.

Да, згоден, що потім, я торкнувся і цього моменту (підлеглий-начальник). Але саме лише торкнувся і саме пояснював для загального випадку. А не конкретно для Червинський-Залужний. Тобто логічного ланцюжка розгляду провини конкретно Залужного, як начальника в юридичній та процедурній площині, не будував. На що ви мене бажали направити.Предметом було:*Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав**Справа резонансна. Таємниці ніякої нема. Достатньо чітко відповісти - погоджувалася операція з ГК чи ні. Да чи ні.**Ваші питання (тобто ніяка нормативна база) ніяк не обмежують Залужного відповісти одним словом -- да чи ні**Сам. І одразу. Навіть без звернення газети.Хоча б мінімальну --- да чи ні.*Чотири рази...А ви наполегливо бажаєте (намагаєтеся) повернути розгляд в іншій бік.________________________________По другому колу.Це не з моїх умозаключень, а з факту і логічного наслідку з нього:якщо Залужний дав би такий показ, як свідок, (що погоджував або не погоджував операцію), то:1. Погоджував. Справа закривається. Так як ніякої самодіяльності нема.2. Не погоджував. Тоді Червинський прямо бреше:*"Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції", — сказав Червінський.Згодом, за словами Червінського, була друга, письмова, санкція, але при розформуванні частини, у якій він служив, документи були знищені.*Отак брехати Червинському нема ніякого сенсу!Саме для аргументації цього моменту я і навів бачення відносно загального випадку про начальник-підлеглий.Теж по колу... відносно таємниці та нерозголошення.Нерозголошення чого?*відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.*По буквах -- і!!!!!! які стали відомі!!!!! свідку!!!!! у зв’язку з виконанням його обов’язків!!!!!*Обов'язків, як свідка.Про це мова.Не розголошувати про процесуальні дії та кримінальне провадження.А не про свої дії, як посадовця (посадову особу, ГК, начальника), громадянина, сімїянина і т.д._________________________________Ну і гвіздок. Раз вже вам так хочеться про знало чи не знало керівництво про операцію (тобто самодіяльність це була Червинського чи ні) --- да ні за що не пішов би командир частини та інші командри підрозділів, які повинні були надавати коридор, без прямого чіткого наказу старшого начальника на дії.Ніколи...Підставою міг бути тільки прямий наказ, розпорядження на проведення операції.Крапка. Тут навіть нічого розглядати.Щось подібне в Повітряних Силах намертво скінчилося одразу після Скнилівської трагедії. Ось до неї було аля --- "хлопці, давайте політайте...".До речі, всі отримали тоді покарання.... А самий головний))))) (хто є організатором отого *порядку*) (командувач корпусу г\л-т Онищенко) отримав підвищення - став Командувачем ВПС.............Бо був саме в цей момент у відпустці.А потім ... ракетчики з'їли ВПС.