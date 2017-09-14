Камала Гарріс сказала, що напад був неминучим. Президент Зеленський сказав на це таке: я розумію. Наша розвідка теж бачить цю інформацію», — згадує колишній міністр оборони України Олексій Резніков, який був присутній на зустрічі. Зеленський закликав США запровадити превентивні санкції проти Росії та наповнити Україну озброєнням, зокрема зенітними системами, винищувачами та важкою артилерією, стверджуючи, що це змусить російського диктатора Володимира Путіна переглянути своє рішення про вторгнення.
За словами українських чиновників, присутніх у залі, Гарріс відхилила обидві пропозиції. За словами Резнікова, замість того, щоб пообіцяти надіслати зброю, американці тиснули на Зеленського, щоб той публічно заявив про неминучість вторгнення.
«Зеленський чітко запитав Камалу Гарріс: „Ви хочете, щоб я це визнав, але що вам це дасть?“ Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви введете санкції?» І не отримав відповіді", — сказав колишній міністр.
У середу президент Росії Володимир Путін подвоїв авансові платежі для добровольців, які воюватимуть в Україні. Цей крок, як повідомляє агентство Reuters, спрямований на полегшення набору військових, але, ймовірно, створить дисбаланс у перегрітій економіці.
Усі росіяни, які підпишуть контракт з армією, тепер отримають передоплату в розмірі 400 тисяч рублів, що складає 4 651 долар за нинішнім курсом. Указ також рекомендує регіональним органам влади зробити таку ж виплату зі своїх бюджетів. Підвищення заробітної плати також підтримується низкою інших заходів, таких як звільнення від щомісячної сплати відсотків за споживчими кредитами для волонтерів і державні гарантії за такими кредитами у разі смерті.
Ці заходи заохочували потенційних волонтерів брати споживчі кредити та сприяли постійному зростанню споживчого кредитування, незважаючи на те, що центральний банк підвищив ключову процентну ставку, щоб охолодити економіку.
Російські офіційні особи кажуть, що цього року близько 190 000 людей зголосилися воювати в Україні проти 490 000 контрактів, підписаних у 2023 році. Як повідомляв раніше Голос Америки, за даними британської розвідки, Росія втратила рекордних 70 000 військових за час з середини травня по середину липня і потенційно втрачатиме понад 1000 щодня.
Часопис Economist пише, що останнім часом Кремль більше покладається на добровольців, яким пропонують захмарні гроші за російськими стандартами гроші.
За даними, які журналісти зібрали з відкритих джерел, з літа минулого року Кремль збільшив винагороду майже удвічі – у деяких регіонах новобранцям пропонують до 17 тисяч доларів, що є майже втричі більше, ніж середня річна зарплата в Росії.
"Велике населення Росії та поширена бідність дає Путіну широкі можливості для набору потенційних новобранців. За нинішніх темпів втрат Кремль вважає, що новобранців вистачить до кінця 2025 року", – підсумовує Economist.
Hotab написав:Ти можеш собі уявити, що ти при людях витягуєш людину, потім вона якось помирає в твоїх руках, а ти сподіваєшся, що тебе не знайдуть і не вирахують хто ти?
хорошо. нашли тцкашников которые его уговаривая подписать контракт забили до смерти. Дальше что? суд, тюрьма? так никто больше не будет этим заниматься (уговаривать подписать контракт) , а сверху приказ 1000 добровольцев в день.
Я не перестаю удивляться твоей наивности. Те кто его сняли с автобуса скажут мы его проверили и отпустили. За бутылку водки найдётся алкаш который подтвердит, что да пацан шёл целый/невредимый в сторону Тисы. Экспертиза установит ударился головой о камни. Это одна система тцк, полиция, суд, экспертиза. Вот она начнёт своих гнобить , чтобы расследовать какого то малолетнего жмура. Показания против своих никто не даст, сразу отправят крынки брать.
Напишут самоубийство и всё. Рожайте нового.
что, кстати, странно: тело погранцы родителям до сих пор показывать отказываются... 🤔
Если умер от побоев, то не странно а логично, чтоб те не провели повторную судмедэкспертизу после чего автоматически будет возбуждено еще несколько уголовных дел.
detroytred написав:Нііт. Перечитайте. Я декілька разів це спеціально підкреслив. А знов за рибу гроші...
Перечитал. Например, в этом месте
Я поясню чому при отаких справах відштовхуюсь від провини начальника.
Коли підлеглий дійсно накосячив зі своєї провини, він не йде шляхом звинувачення вищих посадовців. Бо це грає суто проти нього. Ще й оббріхувати начальників, щоб вони ще й дуже упереджено ставилися до нього? Нема сенсу.
Як правило, загнаний в кут підлеглий оперує правдивими даними. Щоб хоч якось захиститись... Типа, дескать, тут і ваша провина, а не тільки моя; тому давайте пом'якшуйте моє покарання, раз себе взагалі не караєте. Або на край - давайте відповідати разом.
Обосновано и высказано доверие словам полковника о согласовании операции с Залужным.
detroytred написав:Мова про те, що Залужний мав дати відповідь -- хоч да, хоч ні. Відповідь дати. На по суті публічне звернення до нього Червинського (заявою, що з ним було погоджено операцію).
Это исходя из ваших умозаключений. А в реале по материалам УП может так быть, что его допрашивали в качестве свидетеля. КПКУ Стаття 66. Права та обов’язки свідка 2. Свідок зобов’язаний: 3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.
Да, згоден, що потім, я торкнувся і цього моменту (підлеглий-начальник). Але саме лише торкнувся і саме пояснював для загального випадку. А не конкретно для Червинський-Залужний. Тобто логічного ланцюжка розгляду провини конкретно Залужного, як начальника в юридичній та процедурній площині, не будував. На що ви мене бажали направити.
Предметом було: *Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав* *Справа резонансна. Таємниці ніякої нема. Достатньо чітко відповісти - погоджувалася операція з ГК чи ні. Да чи ні.* *Ваші питання (тобто ніяка нормативна база) ніяк не обмежують Залужного відповісти одним словом -- да чи ні* *Сам. І одразу. Навіть без звернення газети. Хоча б мінімальну --- да чи ні.* Чотири рази... А ви наполегливо бажаєте (намагаєтеся) повернути розгляд в іншій бік. ________________________________ По другому колу. Це не з моїх умозаключень, а з факту і логічного наслідку з нього: якщо Залужний дав би такий показ, як свідок, (що погоджував або не погоджував операцію), то: 1. Погоджував. Справа закривається. Так як ніякої самодіяльності нема. 2. Не погоджував. Тоді Червинський прямо бреше: *"Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції", — сказав Червінський. Згодом, за словами Червінського, була друга, письмова, санкція, але при розформуванні частини, у якій він служив, документи були знищені.* https://suspilne.media/802713-sprava-ce ... pro-nakaz/ Отак брехати Червинському нема ніякого сенсу! Саме для аргументації цього моменту я і навів бачення відносно загального випадку про начальник-підлеглий.
Теж по колу... відносно таємниці та нерозголошення. Нерозголошення чого? *відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.* По буквах -- і!!!!!! які стали відомі!!!!! свідку!!!!! у зв’язку з виконанням його обов’язків!!!!!* Обов'язків, як свідка. Про це мова. Не розголошувати про процесуальні дії та кримінальне провадження.
А не про свої дії, як посадовця (посадову особу, ГК, начальника), громадянина, сімїянина і т.д. _________________________________ Ну і гвіздок. Раз вже вам так хочеться про знало чи не знало керівництво про операцію (тобто самодіяльність це була Червинського чи ні) --- да ні за що не пішов би командир частини та інші командри підрозділів, які повинні були надавати коридор, без прямого чіткого наказу старшого начальника на дії. Ніколи... Підставою міг бути тільки прямий наказ, розпорядження на проведення операції. Крапка. Тут навіть нічого розглядати. Щось подібне в Повітряних Силах намертво скінчилося одразу після Скнилівської трагедії. Ось до неї було аля --- "хлопці, давайте політайте...". До речі, всі отримали тоді покарання.... А самий головний))))) (хто є організатором отого *порядку*) (командувач корпусу г\л-т Онищенко) отримав підвищення - став Командувачем ВПС............. Бо був саме в цей момент у відпустці. А потім ... ракетчики з'їли ВПС.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 сер, 2024 08:28, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:️Камала Харріс за тиждень до повномасштабного вторгнення відмовила Зеленському у проханні передати зброю Україні та ввести санкції проти рф, — американський журнал Time
Як зазначає видання, Харріс, на відміну від президента Байдена та інших високопосадовців, ще жодного разу не приїжджала в Україну з початку 24 лютого 2022 року ㅤ
О, почалося... Чому ж тоді москалі так нервують, що вона може виграти вибори? Вони б мали радо її підтримувати, нє?
Прошу прощения, но на сегодня мало кому понятно кто лучше для Украины - Камала или Трамп.
Трамп имеет известные качества и прошлый опыт президенства. Он мужик прогнозируемый, по моему. И в сочетании с его известными ранее качествами и системой жизненных ценностей эта кандидатура выглядит ограниченно прогнозируемой для Украины. Его речи предвыборные дают надежду нам на получение F-16 и прочих необходимых бонусов. Кремль должен напрячься, но он делает вид, что симпатизирует ему.
Что касается Камалы, то она как женщина имеет высокий уровень эмоциональности в принятии решений, а следовательно ею легче манипулировать кремлю. Но в то же время понять ее будет иногда сложно и неожиданностей будет много для кремля. Да и для нас тоже, если Байден отодвинется от дел совсем.
Кремль свои симпатии скрывает всегда. Поэтому если мы видим, что он нервничает при упоминании Камалы, то нужно начать подозревать, что кремль поддержит ее на выборах с перспективой установить точки соприкосновения с нею. А явная демонстрация поддержки Трампу указывает на то, что его то он опасается на самом деле.
Племянник Трампа называет его "сумасшедшим" и будет голосовать за Харрис
Фред Трамп III, племянник бывшего президента Дональда Трампа, заявил, что его дядя "атомный сумасшедший", что он был свидетелем того, как он использовал расовые оскорбления несколько десятилетий назад - и что он планирует голосовать за Камалу Харрис.
"В каждой семье есть сумасшедший дядя. Мой дядя Дональд - атомный сумасшедший. И... он наложил свой отпечаток на историю семьи", - сказал Фред Трамп в интервью ABC News.
В ответ на просьбу пояснить, Фред Трамп сказал, что это означает, что он делает вещи, которые заставляют его содрогаться: "Он делает вещи, от которых я вздрагиваю и говорю: неужели это тот самый парень, которого я знал?".
buratinyo написав:Прошу прощения, но на сегодня мало кому понятно кто лучше для Украины - Камала или Трамп.
Мало зрозуміло простим людям (я сама ще остаточно не розібралася). У Білому домі напевно всім зрозуміло.
buratinyo написав:Что касается Камалы, то она как женщина имеет высокий уровень эмоциональности в принятии решений, а следовательно ею легче манипулировать кремлю.
Не забувайте про її минуле - досвід роботи прокурором і т.п. Ці люди вміють тримати емоції під контролем.
buratinyo написав:Кремль свои симпатии скрывает всегда. Поэтому если мы видим, что он нервничает при упоминании Камалы, то нужно начать подозревать, что кремль поддержит ее на выборах с перспективой установить точки соприкосновения с нею. А явная демонстрация поддержки Трампу указывает на то, что его то он опасается на самом деле.
flyman написав:А в Маска син яка після промивання мізків тепер доця воукер. Давайте всі дружно візьмемся за руки, зміним стать і станем глобалістами, і заспаваємо "миру мир, так, так, так, - ні війні, ні, ні, ні". А хто проти того назвем фашистом та відправим на і перевиховання у таборі з соціальної корекції. Свобода це рабство.
Трамп співає по суті те ж саме. Тільки під іншим соусом, з іншою мелодією.
Матриця і там, і там. Тільки пропонує різні обгортки. Ілюзія вибору.
З іншого боку їх звинувачувати не можна, навпаки! Дякувати. От якщо допустять третю світову, тільки тоді. А поки все пучком --- ГМО і т.д.... Але нема голоду. Глобального. Матриця, Гегемон, але нема Світової війн. Да і таборів тощо нема.... А самі страхітні диктатори (пу і т.д.) є лише пародією на минулих.
Слава глобалістам!
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 сер, 2024 08:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:А в Маска син яка після промивання мізків тепер доця воукер. Давайте всі дружно візьмемся за руки, зміним стать і станем глобалістами, і заспаваємо "миру мир, так, так, так, - ні війні, ні, ні, ні". А хто проти того назвем фашистом та відправим на і перевиховання у таборі з соціальної корекції. Свобода це рабство.
Трамп співає по суті те ж саме. Тільки під іншим соусом, з іншою мелодією.
Матриця і там, і там. Тільки пропонує різні обгортки. Ілюзія вибору.
Ротшильди проти Рокфелерів?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 01 сер, 2024 08:44, всього редагувалось 1 раз.