*Правдиве є цілим: Тільки ціле є правдивим, а окремі речі — моменти цілого та окремо взяті є неправдивими. Гегель вважає, що антитеза перебуває в тезі, бо обидва поняття співвідносяться до чогось вищого, спільного. Для цього потрібний прохід через інше. Отже, окреме існує тільки тому, що існує інше, разом із яким складає цілість.*
*Теза свідомості поєднується із антитезою іншої свідомості. Обидві об'єднуються в битві, в якій ідеться про визнання. Синтеза — самосвідомість, проте, хазяїн та слуга залишаються. Не існувало б сенсу, який один другого вбив. Слуга сильніший пізніше, оскільки він є ближчим до природи. «Опрацьовуючи» природу, він стає хазяїном над нею та над своєю служницькою натурою. Він може досягти справжньої свободи, якщо повстане проти свого хазяїна. Синтезою цієї діалектики є свобода. Що світова історія походить із абсолютного духу, який є вільним, то розвиток подій можна пов'язати зі свободою.* Гегель.
Все відбувається не згідно хатєлок хоч ротшильдів, рокфелерів да і будь-кого, а згідно законів світоутворення та діалектики.
Denik написав:Мої останні думки - що орківський наступ на Харків 2024 року це ще одна з їх найбільших стратегічних помилок. Результат - затяжні бої у Вовчанську та вони самі на своїй території отримують смугу 15 км без населення.
для цього треба донатити Стерненку. від передає регулярно дрони для забезпечення санітарної зони.
Адвокат Романа Червінського Андрій Йосипов сказав, що на рішення суддів вплинув не лише професіоналізм захисту, а й суспільна підтримка та суспільний інтерес.
"Це підтримка протягом усього судового процесу, під час судових засідань. Вона триває й досі. Це не кінцева перемога в цьому провадженні, попереду дуже багато роботи – ще доводити невинуватість пана Романа в судових засіданнях, судових процесах. Наступне судове засідання, 24 липня, на жаль, буде відбуватися в закритому режимі, але під стінами суду я очікую на аналогічну підтримку для Романа, тому що ця підтримка необхідна протягом всього судового провадження". Привітати Романа Червінського приїхали депутати Верховної ради від партії "Європейська солідарність". Одна з них – Софія Федина.
"Роман Червінський затримував "вагнерів", відбулась державна зрада, але ми ще не маємо можливості в судовому порядку сказати, хто це зробив. Таке враження, що ця справа – це помста за те, що Роман не хотів допустити державної зради". Заставу 9 мільйонів 84 тисячі гривень для звільнення з-під варти вніс благодійний фонд Петра Порошенка, який телефоном привітав Червінського зі звільненням. Ексрозвідник сказав, що хоче виступити перед фракцією.
"Подякувати, тому що вони всі брали мене на поруки. І вам дякую, що я сьогодні побачу своїх трьох дітей". Зі слідчого ізолятора розвідник Роман Червінський вийшов політиком, вважає експерт громадської організації "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко. https://suspilne.media/kropyvnytskiy/79 ... kogo-sizo/
Саме дивовижне в цьому -- не було б опозиції, то умовний Ч. не потрапив би за грати. Але якщо є опозиція, то завдяки опозиції умовний Ч. має можливість вийти з-за грат. А трагедія відбулася хоч з наявністю опозиції, хоч і без неї. Тому саме головне не тільки наявність опозиції, а що далі ... Які її реальні цілі. Тільки отримання влади чи більші (реальні реформи).
*Правдиве є цілим: Тільки ціле є правдивим, а окремі речі — моменти цілого та окремо взяті є неправдивими. Гегель вважає, що антитеза перебуває в тезі, бо обидва поняття співвідносяться до чогось вищого, спільного. Для цього потрібний прохід через інше. Отже, окреме існує тільки тому, що існує інше, разом із яким складає цілість.*
*Теза свідомості поєднується із антитезою іншої свідомості. Обидві об'єднуються в битві, в якій ідеться про визнання. Синтеза — самосвідомість, проте, хазяїн та слуга залишаються. Не існувало б сенсу, який один другого вбив. Слуга сильніший пізніше, оскільки він є ближчим до природи. «Опрацьовуючи» природу, він стає хазяїном над нею та над своєю служницькою натурою. Він може досягти справжньої свободи, якщо повстане проти свого хазяїна. Синтезою цієї діалектики є свобода. Що світова історія походить із абсолютного духу, який є вільним, то розвиток подій можна пов'язати зі свободою.* Гегель.
Все відбувається не згідно хатєлок хоч ротшильдів, рокфелерів да і будь-кого, а згідно законів світоутворення та діалектики.
Ротшильди/Рокфелери це умовно промисловий та банківський капітал. Боротьба та єдність протилежностей. Матеріалістична діалектика. Це як корпускулярно-хвильова теорія. Та й взагалі, щоб щось виявити, треба спостерігач. А спостерігач вносить вплив у спостереження. Це як ти сам собі дома, і коли хтось є, і твоя поведінка інша.
Ukrainian написав:Камала Гарріс сказала, що напад був неминучим. Президент Зеленський сказав на це таке: я розумію. Наша розвідка теж бачить цю інформацію», — згадує колишній міністр оборони України Олексій Резніков, який був присутній на зустрічі. Зеленський закликав США запровадити превентивні санкції проти Росії та наповнити Україну озброєнням, зокрема зенітними системами, винищувачами та важкою артилерією, стверджуючи, що це змусить російського диктатора Володимира Путіна переглянути своє рішення про вторгнення.
За словами українських чиновників, присутніх у залі, Гарріс відхилила обидві пропозиції. За словами Резнікова, замість того, щоб пообіцяти надіслати зброю, американці тиснули на Зеленського, щоб той публічно заявив про неминучість вторгнення.
«Зеленський чітко запитав Камалу Гарріс: „Ви хочете, щоб я це визнав, але що вам це дасть?“ Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви введете санкції?» І не отримав відповіді", — сказав колишній міністр.
У Путіна є Такер Карлсон, у Зеленського є Сімон Шустер. Який до речі, народився в Росії і довго працював в Москві.
Denik написав:Мої останні думки - що орківський наступ на Харків 2024 року це ще одна з їх найбільших стратегічних помилок. Результат - затяжні бої у Вовчанську та вони самі на своїй території отримують смугу 15 км без населення.
для цього треба донатити Стерненку. від передає регулярно дрони для забезпечення санітарної зони.
На фронті є достатньо дронів, 1 000 000 дронів обіцяних владою буде поставлено до кінця року. Вже на зараз поставлено 580 000 дронів тільки від влади.
Denik написав:Мої останні думки - що орківський наступ на Харків 2024 року це ще одна з їх найбільших стратегічних помилок. Результат - затяжні бої у Вовчанську та вони самі на своїй території отримують смугу 15 км без населення.
для цього треба донатити Стерненку. від передає регулярно дрони для забезпечення санітарної зони.
Один бізнесмен пасивного доходу з прихованими податками казав, що навіть якщо я почну платити податки, чи донатити, ми не переможемо. Тому поки що носить новини з тг каналів по 10-15 за день. Вже 2.5 роки. «Допомагає як може».
Denik написав:Мої останні думки - що орківський наступ на Харків 2024 року це ще одна з їх найбільших стратегічних помилок. Результат - затяжні бої у Вовчанську та вони самі на своїй території отримують смугу 15 км без населення.
для цього треба донатити Стерненку. від передає регулярно дрони для забезпечення санітарної зони.
Один бізнесмен пасивного доходу з прихованими податками казав, що навіть якщо я почну платити податки, чи донатити, ми не переможемо. Тому поки що носить новини з тг каналів по 10-15 за день. Вже 2.5 роки. «Допомагає як може».
Так это ровно логика ВГК страны из поста выше: "ну погибнет какая-то небольшая часть населения - зато Держава выстоит!". Что вас в ней удивляет?..