Додано: Чет 01 сер, 2024 09:10

Адвокат Романа Червінського Андрій Йосипов сказав, що на рішення суддів вплинув не лише професіоналізм захисту, а й суспільна підтримка та суспільний інтерес."Це підтримка протягом усього судового процесу, під час судових засідань. Вона триває й досі. Це не кінцева перемога в цьому провадженні, попереду дуже багато роботи – ще доводити невинуватість пана Романа в судових засіданнях, судових процесах. Наступне судове засідання, 24 липня, на жаль, буде відбуватися в закритому режимі, але під стінами суду я очікую на аналогічну підтримку для Романа, тому що ця підтримка необхідна протягом всього судового провадження".Привітати Романа Червінського приїхали депутати Верховної ради від партії "Європейська солідарність". Одна з них – Софія Федина."Роман Червінський затримував "вагнерів", відбулась державна зрада, але ми ще не маємо можливості в судовому порядку сказати, хто це зробив. Таке враження, що ця справа – це помста за те, що Роман не хотів допустити державної зради".Заставу 9 мільйонів 84 тисячі гривень для звільнення з-під варти вніс благодійний фонд Петра Порошенка, який телефоном привітав Червінського зі звільненням. Ексрозвідник сказав, що хоче виступити перед фракцією."Подякувати, тому що вони всі брали мене на поруки. І вам дякую, що я сьогодні побачу своїх трьох дітей".Зі слідчого ізолятора розвідник Роман Червінський вийшов політиком, вважає експерт громадської організації "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.Саме дивовижне в цьому -- не було б опозиції, то умовний Ч. не потрапив би за грати.Але якщо є опозиція, то завдяки опозиції умовний Ч. має можливість вийти з-за грат.А трагедія відбулася хоч з наявністю опозиції, хоч і без неї.Тому саме головне не тільки наявність опозиції, а що далі ...Які її реальні цілі. Тільки отримання влади чи більші (реальні реформи).