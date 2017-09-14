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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 сер, 2024 09:59
Ну то что вечно ржущая прокурорша не даст денег, это очевидно
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Додано: Чет 01 сер, 2024 09:59
pesikot написав: dimo_0n написав: pesikot написав:
Первая поставка истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину,
Это является долгожданным шагом, который может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки
Так шо, ты готов поставить треуголку, на то, что до осени эти птички отобьют кордоны 91-го?
Или всеже как написано - может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки
?
Я уже написал, если таким, как ты, нечего сказать, вы начинаете говорить, в клоунской манере, о границах 91-го года
Кстати, а чего ты так возбудился на Ф-16 ?
Жопой начал чувствовать к чему идёт дело ? )))
і до чого йде справа? до розвалу рф чи може тільки збільшиться відсоток вдалих спроб відбиття російських атак?
andrijk777 написав:
Це звичайно шедевр від fler. З цього вийде прекрасне гасло для плакату:
Ухилянти, не бійтесь мобілізації! У вас завжди є 2% на виживання!
трохи не так: Ухиляти не бійтесь, у вас 2% шансів вижити в перший місяць
, але вас все рівно вбють пізніше так як демобілізації не передбачено
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Додано: Чет 01 сер, 2024 10:06
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Додано: Чет 01 сер, 2024 10:14
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Додано: Чет 01 сер, 2024 10:18
fler написав:
З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300.
Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.
Чого тільки не скажеш, щоб розкрутити дівчину на секс. Отримав хоч бажане?
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Додано: Чет 01 сер, 2024 10:19
detroytred написав:
Гарно видно реальні втрати росіян.
Два наступи отакенними силами і ... 36 вбитих, 32 поранених.
Наступна масштабна спроба - 40 вбитих, 37 поранених.
чому ви думаєте що це мало? головне втрати техніки. знищити всіх хто розбігаєтся неможливо.
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