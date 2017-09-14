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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9260926192629263
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну то что вечно ржущая прокурорша не даст денег, это очевидно
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 09:59

  pesikot написав:
  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Первая поставка истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину,
Это является долгожданным шагом, который может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки

Так шо, ты готов поставить треуголку, на то, что до осени эти птички отобьют кордоны 91-го?
Или всеже как написано - может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки ?

Я уже написал, если таким, как ты, нечего сказать, вы начинаете говорить, в клоунской манере, о границах 91-го года
Кстати, а чего ты так возбудился на Ф-16 ?
Жопой начал чувствовать к чему идёт дело ? )))

і до чого йде справа? до розвалу рф чи може тільки збільшиться відсоток вдалих спроб відбиття російських атак?

  andrijk777 написав:Це звичайно шедевр від fler. З цього вийде прекрасне гасло для плакату:
Ухилянти, не бійтесь мобілізації! У вас завжди є 2% на виживання!

трохи не так: Ухиляти не бійтесь, у вас 2% шансів вижити в перший місяць, але вас все рівно вбють пізніше так як демобілізації не передбачено
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 10:14

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 10:18

  fler написав:З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300.
Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.

Чого тільки не скажеш, щоб розкрутити дівчину на секс. Отримав хоч бажане?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 10:19

  detroytred написав:Гарно видно реальні втрати росіян.
Два наступи отакенними силами і ... 36 вбитих, 32 поранених.

Наступна масштабна спроба - 40 вбитих, 37 поранених.


чому ви думаєте що це мало? головне втрати техніки. знищити всіх хто розбігаєтся неможливо.
trololo
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