vitaliiangel написав:хорошо. нашли тцкашников которые его уговаривая подписать контракт забили до смерти. Дальше что? суд, тюрьма? так никто больше не будет этим заниматься (уговаривать подписать контракт) , а сверху приказ 1000 добровольцев в день.
Я не перестаю удивляться твоей наивности. Те кто его сняли с автобуса скажут мы его проверили и отпустили. За бутылку водки найдётся алкаш который подтвердит, что да пацан шёл целый/невредимый в сторону Тисы. Экспертиза установит ударился головой о камни. Это одна система тцк, полиция, суд, экспертиза. Вот она начнёт своих гнобить , чтобы расследовать какого то малолетнего жмура. Показания против своих никто не даст, сразу отправят крынки брать.
Напишут самоубийство и всё. Рожайте нового.
что, кстати, странно: тело погранцы родителям до сих пор показывать отказываются... 🤔
Если умер от побоев, то не странно а логично, чтоб те не провели повторную судмедэкспертизу после чего автоматически будет возбуждено еще несколько уголовных дел.
Тіло не в Україні:
У поліції Львівської області заявили, що отримали інформацію про виявлене тіло на березі Тиси за кордоном. Проте особа тієї людини ще не встановлена. "Є в нас інформація про те, що виявлено тіло, зараз проводяться необхідні слідчі дії для встановлення особи загиблого. Перевіряється уся інформація, яка до нас надходить", — йдеться у повідомленні. За словами батька, наразі він разом з адвокатом намагається домогтися проведення опізнання тіла чоловіка. "Зараз намагаємося вийти на консула чи посла в Угорщині, щоб провести офіційну процедуру, але нічого поки не виходить, новин ніяких немає", — каже Микола Гашевський. https://firtka.if.ua/blog/view/zniknenn ... snu-spravu
Letusrock написав:Чухня кажеш? от і продовження підійшло
У річці Тиса, що на кордоні, знайшли тіло чоловіка, у кишені одягу якого був студентський квиток Львівського національного університету на ім’я Олександра Гашевського, який зник в середині липня. Джерело: адвокат сім’ї зниклого хлопця Олег Веремієнко, батько зниклого Микола Гашевський, слідча поліції Ольга Горбач, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"..... "14 липня студент Саша Гашевський подзвонив батьку і мав коротку розмову на 39 с. Зв'язок був поганий. За словами батька, син йому повідомив, що він відпочивав у горах, але нині сів в автобус у Верховині і їде додому. Останнє слово, яке почув батько, було "прикордонники". Потім у батька скалося враження, що або зв'язок обірвався, або телефон розрядився, або телефон у хлопця забрали", – розповів адвокат.
ПОпереднє інтервью батька (теж іпсошник напевно або агент кремля):
"Такі історії є, що прикордонники можуть зупинити людину будь-де, а потім передають незрозумілим людям у формі, які не представляються, а потім з’ясовується, що то є ТЦК. Що змушують контракт підписати. Але якщо забирає ТЦК, то одного дня люди знаходяться – телефонують чи з військової частини, чи з навчального центру. Але часто тих, кого хапають, сильно б’ють. Підозрюю, що можливо, могло статися щось подібне – полаявся, чи послав, могли сильно вдарити і або вбити з необережності, або може, не надати допомогу, чи кинути на узбіччі. Тому тіла досі немає", – сказав батько.
Погуглив. Мутна історія. Дуже багато речей, які не вяжуться. По перше, Буркут. То є таке село, знаходиться десь за 6 км від прикордонної застави Шибене, в сторону кордону. Не впевнений, що там зараз можна відпочивати. По друге, де Верховина, а де Тиса? 150 км вести тіло вбитого, через кілька блок постів, щоб скинути в Тису. Ні ТЦК, ні прикордонники в сусідній обсласті не спалили чи закрили очі? Як на мене, виглядає бредово. P.S. Я не заперечую, що ТЦКашники час від часу пиздять ухилянтів. Більше того, я не впевнений, що якби мене зараз відправили служити в ТЦК, то я б міг стриматись з деякими особливо обдарованими. Але конкретно ця історія виглядає якось дивно...
detroytred написав:Гарно видно реальні втрати росіян. Два наступи отакенними силами і ... 36 вбитих, 32 поранених.
Наступна масштабна спроба - 40 вбитих, 37 поранених.
чому ви думаєте що це мало? головне втрати техніки. знищити всіх хто розбігаєтся неможливо.
Мало-багато є відносним. Мало відносно цифри, яка заявляється щодня 1000+. Бо це отакі втрати при отакому наступі. Те, що втрати техніки є або не є головнішими, не має відношення до визначення розміру втрат особового складу. Причини складнощів знищення особого складу супротивника також. Власне на цьому і базується думка: раз в наступальних операціях складнощі по знищенню ос противника, то з ос противника там, або коли він обороняється, ще більші складнощі зі знищенням.
Закордонні джерела дають меншу загальну цифру, ніж від нашого ГШ. На мій погляд, кількість втрат росіян в наступальних операціях з повідомлення, підтверджують їх. Тобто що менші цифри ближчі до реальності. Ніж 1000+. Скоріше 1000-.
Letusrock написав:Чухня кажеш? от і продовження підійшло
У річці Тиса, що на кордоні, знайшли тіло чоловіка, у кишені одягу якого був студентський квиток Львівського національного університету на ім’я Олександра Гашевського, який зник в середині липня. Джерело: адвокат сім’ї зниклого хлопця Олег Веремієнко, батько зниклого Микола Гашевський, слідча поліції Ольга Горбач, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"..... "14 липня студент Саша Гашевський подзвонив батьку і мав коротку розмову на 39 с. Зв'язок був поганий. За словами батька, син йому повідомив, що він відпочивав у горах, але нині сів в автобус у Верховині і їде додому. Останнє слово, яке почув батько, було "прикордонники". Потім у батька скалося враження, що або зв'язок обірвався, або телефон розрядився, або телефон у хлопця забрали", – розповів адвокат.
ПОпереднє інтервью батька (теж іпсошник напевно або агент кремля):
"Такі історії є, що прикордонники можуть зупинити людину будь-де, а потім передають незрозумілим людям у формі, які не представляються, а потім з’ясовується, що то є ТЦК. Що змушують контракт підписати. Але якщо забирає ТЦК, то одного дня люди знаходяться – телефонують чи з військової частини, чи з навчального центру. Але часто тих, кого хапають, сильно б’ють. Підозрюю, що можливо, могло статися щось подібне – полаявся, чи послав, могли сильно вдарити і або вбити з необережності, або може, не надати допомогу, чи кинути на узбіччі. Тому тіла досі немає", – сказав батько.
Погуглив. Мутна історія. Дуже багато речей, які не вяжуться. По перше, Буркут. То є таке село, знаходиться десь за 6 км від прикордонної застави Шибене, в сторону кордону. Не впевнений, що там зараз можна відпочивати. По друге, де Верховина, а де Тиса? 150 км вести тіло вбитого, через кілька блок постів, щоб скинути в Тису. Ні ТЦК, ні прикордонники в сусідній обсласті не спалили чи закрили очі? Як на мене, виглядає бредово. P.S. Я не заперечую, що ТЦКашники час від часу пиздять ухилянтів. Більше того, я не впевнений, що якби мене зараз відправили служити в ТЦК, то я б міг стриматись з деякими особливо обдарованими. Але конкретно ця історія виглядає якось дивно...
А недавняя история о том, как тцкшники военнослужащего в отпуске "утащили" странно не выглядит?.. Блок-посты? - а на них сейчас действительно прямо досматривают авто военных? - или просто кивают "проезжай"?
В конце-концов - бритва Оккама: я понисаю, конечно, что это сейчас не лучшее место для жизни, но _зачем_ нужно было _так_ рисковать? - ЗП о дальнейшем снижении призывного возраста пока даже не обсуждается...
Letusrock написав:Чухня кажеш? от і продовження підійшло
У річці Тиса, що на кордоні, знайшли тіло чоловіка, у кишені одягу якого був студентський квиток Львівського національного університету на ім’я Олександра Гашевського, який зник в середині липня. Джерело: адвокат сім’ї зниклого хлопця Олег Веремієнко, батько зниклого Микола Гашевський, слідча поліції Ольга Горбач, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"..... "14 липня студент Саша Гашевський подзвонив батьку і мав коротку розмову на 39 с. Зв'язок був поганий. За словами батька, син йому повідомив, що він відпочивав у горах, але нині сів в автобус у Верховині і їде додому. Останнє слово, яке почув батько, було "прикордонники". Потім у батька скалося враження, що або зв'язок обірвався, або телефон розрядився, або телефон у хлопця забрали", – розповів адвокат.
ПОпереднє інтервью батька (теж іпсошник напевно або агент кремля):
"Такі історії є, що прикордонники можуть зупинити людину будь-де, а потім передають незрозумілим людям у формі, які не представляються, а потім з’ясовується, що то є ТЦК. Що змушують контракт підписати. Але якщо забирає ТЦК, то одного дня люди знаходяться – телефонують чи з військової частини, чи з навчального центру. Але часто тих, кого хапають, сильно б’ють. Підозрюю, що можливо, могло статися щось подібне – полаявся, чи послав, могли сильно вдарити і або вбити з необережності, або може, не надати допомогу, чи кинути на узбіччі. Тому тіла досі немає", – сказав батько.
Погуглив. Мутна історія. Дуже багато речей, які не вяжуться. По перше, Буркут. То є таке село, знаходиться десь за 6 км від прикордонної застави Шибене, в сторону кордону. Не впевнений, що там зараз можна відпочивати. По друге, де Верховина, а де Тиса? 150 км вести тіло вбитого, через кілька блок постів, щоб скинути в Тису. Ні ТЦК, ні прикордонники в сусідній обсласті не спалили чи закрили очі? Як на мене, виглядає бредово. P.S. Я не заперечую, що ТЦКашники час від часу пиздять ухилянтів. Більше того, я не впевнений, що якби мене зараз відправили служити в ТЦК, то я б міг стриматись з деякими особливо обдарованими. Але конкретно ця історія виглядає якось дивно...
_hunter написав:А недавняя история о том, как тцкшники военнослужащего в отпуске "утащили" странно не выглядит?.. Блок-посты? - а на них сейчас действительно прямо досматривают авто военных? - или просто кивают "проезжай"?
Нє, та історія більш правдоподібно виглядає. Дибільно, але правдоподібно. Зрештою, зверніть уваги, та уроди, та, йому зірвали частину відпустки, але наскільки вона відрізняється від слізливих історії про те, як жахливі ТЦКашники калічать людей.
Bobua написав:Banderlog колись писав, що легко піде горами у світ широкий, якщо змусять... А як у таких умовах? Якщо вже на південь від Говерли -- лише порушники. А там ще йти і йти...
І на схід від Говерли теж. Мені здається, найраще валити в районі застави Перкалаба. При чому, стартувати десь із Путили. Хоча з Богдана я на Феркеу тоже бігав у студентські роки, але зараз це виглядає анріал.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 01 сер, 2024 11:18, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:то я б міг стриматись з деякими особливо обдарованими.
Що значить стриматись? І навіщо стримуватися? Дій собі по закону. По закону не стримуйся.
Закон визначає, як діяти проти порушника. Порушень від лайки з його боку до погроз і нападу на посадову особу.
Вивчив собі. І дій. Як визначено законом. Не піддаваючись на провокації. І твердо пам'ятаючи, що: - свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок - поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим військовослужбовцям, які перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної людини. Прямі обов'язки військовослужбовця.
Або! Зняти вформу і запропонувати *спілкування-розбірки*, як цивільний з цивільним. Вформа розширює права і можливості стосовно порушників. Але розширює виключно згідно закону.
Тобто або у формі (як всл) і по закону; або без форми (як цивільний) по цивільному або і овсі по понятіям))
Або міняти закони. І вже по законах, але інших. Тобто, якщо не виходить по діючим законам, то вимагати треба не від порушників, а від влади, від законодавців. Якщо і від влади не виходить добитися, то хунта)))) (жарт) або змиритися з колією.
detroytred написав:Теж по колу... відносно таємниці та нерозголошення. Нерозголошення чого? *відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.* По буквах -- і!!!!!! які стали відомі!!!!! свідку!!!!! у зв’язку з виконанням його обов’язків!!!!!* Обов'язків, як свідка. Про це мова. Не розголошувати про процесуальні дії та кримінальне провадження. А не про свої дії, як посадовця (посадову особу, ГК, начальника), громадянина, сімїянина і т.д.
Моя точка зрения такая. Для установления истины представляет интерес информация, полученная от лица, который привлечен в уголовное производство в качестве свидетеля. В этом случае он несет ответственность за дачу ложных показаний. Я предполагаю, что вопросы следователя и соответственно ответы на них касаются непосредственной сути конкретного уголовного производства. Вопросы свидетелю могут касаться его действий в качестве должностного лица. Озвучивание содержания допроса свидетелем ведет к нарушению его присяги о неразглашении. ИМХО. Наш диалог начался с того, что высказал мнение о надлежащем ответе из посольства. Как я понимаю в этом моменте вы проявили несогласие. По дальнейшему общению - если вы считаете возможным строить свои выводы без знания материалов производства и нормативной базы, которой должны были руководствоваться фигуранты производства, это ваше право.